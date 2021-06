Esto es lo que se sabe de la secta NXIVM 2:48

(CNN)– Allison Mack, exactriz de «Smallville» y miembro de alto rango del grupo de culto Nxivm, fue condenada a 3 años de prisión este miércoles. Mack también deberá cumplir 3 años de libertad supervisada después de cumplir la pena de prisión, además de pagar una multa de US$ 20.000.

Mack fue arrestada en 2018 junto con varios otros líderes de Nxivm, incluyendo a Keith Raniere, quien fue condenado por cargos de crimen organizado y sentenciado el año pasado a 120 años de prisión. Se declaró culpable de los cargos de chantaje y conspiración de chantaje un mes antes de que comenzara el juicio de Raniere en 2019.

Las pautas de sentencia recomendaban un rango de 14 a 17,5 años de prisión para Mack. Los fiscales pidieron a Garaufis que la condena fuera inferior a la recomendada debido a la «ayuda sustancial» que prestó al gobierno en la investigación y el enjuiciamiento de otras personas, dijeron en una presentación judicial. Los abogados de Mack pidieron que no se le impusiera ninguna pena de prisión. CNN contactó a los abogados de Mack para que comentaran la sentencia.

Los fiscales dijeron que una de las piezas de evidencia que compartió fue una conversación grabada que tuvo con Raniere sobre una ceremonia de marca para las mujeres que fueron reclutadas en lo que creían que era un grupo de empoderamiento de las mujeres, conocido como DOS, donde las mujeres tenían relaciones de amo-esclavo entre sí. Raniere era, sin que muchas de las mujeres lo supieran, el jefe del grupo, y a algunas de ellas se les indicaba que le enviaran regularmente fotografías de ellas mismas desnudas, y a otras se les indicaba que tuvieran relaciones sexuales con él, dijeron los fiscales.

Los fiscales dijeron que si no fuera por la cooperación de Mack, no habrían podido presentar la grabación de Raniere y Mack discutiendo la ceremonia, donde discuten el diseño de la marca, que muestra sus iniciales KR y AM, y cómo las mujeres deben ser sujetadas antes de ser marcadas en sus regiones pélvicas.

«La persona debe pedir ser marcada», se escucha decir a Raniere en el audio. «Y probablemente deberían decir eso antes de ser sujetadas, para que no parezca que están siendo coaccionadas».

Mack ha estado bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres durante los últimos tres años, desde su detención. Sus abogados dijeron que en los últimos tres años, Mack ha obtenido su título de asociado en un colegio comunitario en California, se inscribió en la UC Berkeley para un programa de licenciatura, y trabajó como proveedora de catering.