(CNN) -- Es tentador ver simplemente el reemplazo del juez liberal Stephen Breyer por un liberal nombrado por el presidente Joe Biden como una mera sustitución simple para lo que puede ser la minoría permanente en la Corte Suprema.



No hay que caer en esa trampa.

Los nombramientos para la Corte Suprema encienden el drama en el Capitolio y la excitación entre los votantes partidistas antes de las elecciones intermedias, y quien sea elegido eventualmente tendrá un impacto en la legislación de Estados Unidos durante generaciones.

Esto es lo que hay que saber.

Hacer historia

Biden postulará a la primera mujer negra para formar parte del tribunal. Los jueces ejercen su cargo durante décadas, por lo que las oportunidades de cambios históricos que reflejen el sentir de la sociedad son escasas. Y cualquiera que sea designada podría pasar décadas en el banquillo.

Las favoritas: la jueza Ketanji Brown Jackson del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, la jueza Leondra Kruger del Tribunal Supremo de California y la jueza J. Michelle Childs del Tribunal de Distrito de Carolina del Sur.

Dinámica cambiante en la Corte

Los jueces aportan sus propios puntos de vista e historias a la sala de audiencias (aunque todos menos uno, Amy Coney Barrett, procedan de escuelas de la Ivy League). Son más que votos sin rostro, aunque los resultados finales lo parezcan. La forma en que negocian, la manera en que elaboran sus opiniones y, simplemente, la forma en que se relacionan entre ellos tienen una gran importancia.

Tras bambalinas del tribunal, Breyer se ha caracterizado por tratar de crear consenso, incluso a medida que el tribunal se volvía más conservador.

Como escribió Joan Biskupic, de CNN: "Breyer, que tiene anteojos, y que a menudo cita al humorista británico PG Wodehouse y vuelve a contar los chistes de sus nietos, ha conversado fácilmente con sus ocho colegas, esquivando la fricción de ideologías y personalidades enfrentadas".

"Como tal, Breyer dejará un hueco en el tejido del tribunal cuando se retire oficialmente a finales de este año. Más que la mayoría de sus colegas, trabajó para cerrar la brecha entre conservadores y liberales que durante mucho tiempo fue de 5-4 y ahora es de 6-3".

Ayuda para Biden y los demócratas

El presidente ha tenido problemas este invierno al no conseguir la aprobación de su plan de gastos Build Back Better por el Congreso, ni convencer al Senado de que cambie la regla del filibusterismo para aprobar la legislación de la reforma del voto.

Esto le da a Biden la oportunidad de tener un éxito en su legado, siempre que pueda mantener a los 50 demócratas unidos.

¿Los 50? ¿Qué pasa con Manchin y Sinema?

Siempre habrá senadores moderados en cualquiera de los dos partidos a los que habrá que vender un candidato. Para los republicanos, el foco de atención durante los años de Trump siempre estuvo en las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski, por ejemplo.

Para los demócratas, las miradas se dirigen de inmediato a los senadores Joe Manchin y Krysten Sinema, quienes han sido en gran medida responsables de parte de los problemas de los demócratas en el frente legislativo últimamente.

Pero... Manchin y Sinema han apoyado a todos los candidatos de Biden para los tribunales federales inferiores, informa Tierney Sneed de CNN, por lo que es evidente que hay áreas en las que están más dispuestos a permanecer unidos a su partido.

De hecho, Manchin dijo el jueves a una emisora de radio de Virginia Occidental que está abierto a apoyar a un candidato a la Corte Suprema que sea más liberal que él.

"No va a cambiar la composición del tribunal", dijo Manchin sobre un candidato más liberal. Manchin afirmó que lo más importante es asegurar que el designado sea "justo" y evaluar "el carácter de la persona".

"No es muy difícil ser más liberal que yo", añadió Manchin. "No me molestaría tener una persona que sea sólida en su pensamiento y que sea sólida en su impartición de justicia".

Locura por las elecciones intermedias

El tipo de votante de base que participa en las elecciones intermedias es el que prestará más atención al nombramiento de un nuevo juez a la Corte Suprema.

Dado que el control demócrata de la Cámara de Representantes pende de un hilo, y el Senado está actualmente al 50%, cualquier cosa que entusiasme a los votantes es fundamental.

Da un respiro a los liberales

Esto debería impulsar a las bases demócratas, sobre todo porque hubo cierta impaciencia con Breyer por no retirarse el año pasado.

Los liberales todavía se sienten agotados porque la jueza Ruth Bader Ginsburg no se retiró cuando Barack Obama era presidente, y su muerte en septiembre de 2020 permitió a Donald Trump y a los republicanos cambiar la naturaleza del tribunal con la confirmación de Barrett.

Dado que el Senado está al 50-50, con la vicepresidenta Kamala Harris como encargada de desempatar, los demócratas no solo no pueden perder un solo voto, sino que su control de la mayoría y de la programación no está asegurado.

Si un miembro muere, y hubo recientes sustos de salud como con el senador Pat Leahy, demócrata de Vermont, cabe una posibilidad de que el Partido Republicano tome el control repentinamente del Senado y bloquee una votación, como fue el caso de Merrick Garland en 2016. Después de todo, no se puede ganar una votación, si no se lleva a cabo.

Enciende la base republicana

La base conservadora, ya entusiasmada con la oportunidad de tomar el control del Congreso, se opondrá a cualquier nominación de Biden. Pero incluso si se trata de una nominación análoga, no esperes que el Partido Republicano se quede callado.

El candidato será un vehículo para que los republicanos ataquen las políticas liberales de Biden en un escenario más grande, ya que más gente prestará atención. Y los demócratas que confirmen a un joven liberal que podría estar en el tribunal durante 30 años también recordarán a los votantes del Partido Republicano que las elecciones tienen consecuencias.

Los presidentes republicanos han nombrado a 15 de los 19 jueces más recientes

La jubilación del juez Stephen Breyer despeja el camino para que el presidente Joe Biden realice su primer nombramiento para la Corte Suprema. Los republicanos han nombrado a 15 de los 19 jueces más recientes de la Corte Suprema, incluyendo los tres nombramientos del expresidente Donald Trump.

Sí, la Corte Suprema es relevante

La sentencia de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade legalizó el aborto en todo el país en 1973. Este junio, se espera que el tribunal reduzca, si no es que anule completamente, esa decisión.

En 2013, el tribunal destruyó la Ley de Derecho al Voto, lo que condujo a la actual oleada de nuevas restricciones al voto y a las batallas por la distribución política.

Los jueces de esta última década también han defendido la Ley del Cuidado a la Salud a Bajo Precio, conocida como Obamacare, en tres ocasiones y han reconocido el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en una votación de 5-4.

Así que sí, cada juez y cada lucha son fundamentales.

