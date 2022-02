Spotify anuncia cambios en la plataforma tras polémica 0:53

Nueva York (CNN) -- Joe Rogan respondió a los comentarios negativos que ha recibido por parte de artistas en Spotify por la desinformación sobre el covid-19 en su popular podcast.



"No trato de promover la desinformación, no trato de ser polémico. Nunca he intentado hacer nada con este podcast más que hablar con la gente y tener conversaciones interesantes", dijo Rogan en un video de 9 minutos publicado en Instagram el domingo.

El domingo, Spotify dijo que añadiría una advertencia de contenido a cualquier episodio del podcast sobre covid-19, y Rogan dijo que estaba de acuerdo con esa medida. El aviso dirigirá a los oyentes a un centro de información sobre el covid-19 que incluirá enlaces a fuentes de confianza, dijo la compañía.

"Quiero dar las gracias a Spotify por su apoyo durante este tiempo. Y lamento mucho que esto les esté ocurriendo, y que estén recibiendo tanta presión por ello", dijo Rogan.

Además, Spotify publicará por primera vez las normas de su plataforma, que se aplican desde hace tiempo. Una lista creciente de músicos y personalidades están presionando a Spotify para que tome medidas contra la desinformación, después de que Neil Young y luego Joni Mitchell pidieran que su música fuera retirada de la plataforma.

En su video, Rogan dijo que trataría de equilibrar a los invitados controvertidos con la perspectiva más aceptada justo después de ellos. También dijo que investigará los temas polémicos y "tendrá todos los hechos pertinentes a mano".

"Quiero mostrar todo tipo de opiniones para que todos podamos averiguar lo que está pasando y no solo sobre el covid, sobre todo lo relacionado con la salud, el fitness, el bienestar, el estado del mundo", dijo Rogan.

Rogan se presentó a sí mismo como alguien que simplemente tiene conversaciones interesantes, pero al mismo tiempo cuestionó el concepto básico de desinformación. Afirmó que los cambios en la opinión científica, por ejemplo, sobre la eficacia de las mascarillas de tela o los orígenes del virus han sido considerados anteriormente como desinformación y podrían haber sido prohibidos en las redes sociales.

"Muchas de las cosas que considerábamos desinformación hace poco tiempo ahora se aceptan como hechos", afirmó Rogan.

"The Joe Rogan Experience" es actualmente el podcast más escuchado en Estados Unidos y el Reino Unido en Spotify, según la plataforma.

Rogan defendió a dos de sus invitados más controvertidos: el cardiólogo Dr. Peter McCullough, que afirmó que las vacunas contra el covid-19 son "experimentales", y el virólogo Dr. Robert Malone, que fue expulsado de Twitter por la desinformación sobre el covid-19.

"Ambas personas tienen muchas credenciales, son muy inteligentes y están muy preparadas. Y tienen una opinión diferente de la narrativa dominante", dijo Rogan, añadiendo que también ha tenido en su programa al Dr. Sanjay Gupta de CNN. "Quería escuchar su opinión".

Rogan también dijo que "no está molesto" con Neil Young y que es un "gran" admirador del músico.