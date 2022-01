Joe Rogan, popular presentador de podcast, tiene covid-19 0:52

Nueva York (CNN Business) — Spotify respondió el domingo a las críticas que recibió con respecto al contenido sobre el covid-19 después de que varios artistas de renombre dijeron que abandonarán la plataforma si esta continúa dando espacio al comediante Joe Rogan, cuyo podcast ha difundido afirmaciones engañosas e inexactas sobre las vacunas y el virus.

Spotify dijo que añadirá una advertencia de contenido a cualquier episodio de podcast que incluya una discusión sobre el covid-19. La advertencia dirigirá a los oyentes a un centro sobre covid-19 que incluirá enlaces a fuentes confiables, dijo la compañía.

Spotify también publicará por primera vez sus Reglas de la Plataforma, que fueron desarrolladas originalmente por su equipo interno.

"Estas son indicaciones para guiar a todos nuestros creadores, desde aquellos con los que trabajamos exclusivamente hasta aquellos cuyo trabajo se comparte en múltiples plataformas", dijo el CEO y cofundador Daniel Ek en un comunicado.

Críticas a Spotify

Una creciente lista de músicos y personalidades que han criticado a Spotify se suma a Neil Young y Joni Mitchell, quienes solicitaron que se elimine su música de la plataforma.

Spotify presenta en exclusiva el popular podcast "The Joe Rogan Experience", en el que se ha difundido información errónea sobre la vacuna contra el covid-19.

"Me ha quedado claro que tenemos la obligación de hacer más para brindar equilibrio y acceso a información ampliamente aceptada de las comunidades médicas y científicas que nos guían a través de este momento sin precedentes", dijo Ek.

Nils Lofgren, quien formó parte de las bandas de Bruce Springeteen, E Street Band y Crazy Horse, también anunció que retirará su música de Spotify y alentó a todos los "músicos, artistas y amantes de la música" a cortar lazos con la plataforma para apoyar a los profesionales de la salud.

"Cuando estos hombres y mujeres heroicos, que han pasado sus vidas curando y salvando las nuestras, claman por ayuda, no les dan la espalda por dinero y poder", dijeron Lofgren y su esposa, Amy, en una declaración. "Los escuchan y permanecen junto a ellos".

Un portavoz de Archewell, la fundación dirigida por el príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, dijo que la pareja expresó su preocupación a Spotify por la información errónea sobre el covid-19.

"Esperamos que Spotify esté a la altura de este momento y nos comprometemos a continuar nuestro trabajo juntos mientras lo hace", dijo el vocero. La declaración no mencionó específicamente el programa de Rogan.

Y Brenè Brown, quien está detrás de "Unlocking Us" y "Dare to Lead", tuiteó el sábado que no lanzará ningún podcast hasta nuevo aviso.

¿Es eficaz vetar a quienes difunden información errónea?

En Reliable Sources del domingo, el corresponsal principal de medios de CNN, Brian Stelter, preguntó si debería haber una forma más realista de abordar estas "prohibiciones sin ton ni son".

La escritora cultural Kat Rosenfield comparó a Rogan con una "hierba que brotó fuera de los principales medios de comunicación". Incluso si el presentador no tiene plataforma, dijo, sus fanáticos aún lo escucharán y no habrá mella en la difusión de sus mensajes. Y esos fanáticos aún no confiarían en las principales fuentes de noticias.

"The Joe Rogan Experience" es actualmente el podcast más popular en Estados Unidos y el Reino Unido en Spotify.

"La gente está fundamentalmente enojada por no poder evitar que su audiencia quiera noticias que son malas para ellos", dijo Rosenfield.

Agregó que la pregunta fundamental es si los oyentes de Rogan buscarán información más confiable si el presentador fuera expulsado de Spotify.

Ek dijo en la declaración que hay "muchas personas y puntos de vista" con los que no está de acuerdo en la plataforma.

"Es importante para mí que no asumamos la posición de ser un censor de contenido y al mismo tiempo nos aseguremos de que existan reglas y consecuencias para quienes las violen", dijo Ek.

Max Foster, Vasco Cotovio y Rob Picheta de CNN contribuyeron a este informe.