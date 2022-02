OPINIÓN | El presidente Zelensky es un perfil de coraje

Zelensky manda mensaje: Defenderemos a nuestro país 1:19

Nota del editor: Jay Parini, poeta y novelista, enseña en Middlebury College. Su libro más reciente es "Borges and Me", una memoria de sus viajes por las Tierras Altas de Escocia en 1971 con Jorge Luis Borges, el fabulista argentino. Las opiniones expresadas en este comentario pertenecen al autor.

(CNN) — La brutal y totalmente injustificada invasión de Ucrania por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, ha paralizado al mundo con horror.

Es un conflicto sin precedentes en los tiempos modernos, como señala Thomas L. Friedman en The New York Times. Citando a TikTok y otras plataformas de redes sociales, junto con satélites y datos de tráfico en vivo en Google Maps, Friedman escribe: "Bienvenidos a World War Wired, la primera guerra en un mundo totalmente interconectado".

Es una invasión a gran escala que está siendo "transmitida en vivo, minuto a minuto, batalla por batalla, muerte por muerte, al mundo", como escribió en Slate Daniel Johnson, un veterano de la Guerra de Iraq y periodista. Aquellos de nosotros que tenemos la suerte de estar a kilómetros de distancia de los ataques con misiles, los disparos y los bombardeos estamos viendo cómo se desarrollan los eventos en tiempo real en teléfonos inteligentes y otras pantallas.

Y la figura heroica en el centro de esta guerra no es otra que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un exactor y comediante que saltó a la fama interpretando a un personaje en un popular programa de televisión que accidentalmente se convierte en el presidente ucraniano. Zelensky luego aprovechó su éxito en la política, postulándose para el cargo en 2019 montado en un partido político que lleva el nombre de su programa, "Servant of the People".

¡Imagínese un país donde una estrella de la televisión pudiera convertirse en presidente y emerger como un faro de valentía!

Ucrania me ha interesado como país desde mi primera visita allí como estudiante universitario en 1969, cuando era un infeliz estado miembro de la Unión Soviética. Recuerdo haber cometido el error de llamar a Ucrania un "satélite ruso" y ser rápidamente abofeteado por un caballero patriótico, quien me dijo en términos inequívocos que Ucrania tenía su propia lengua, literatura, historia, música y tradiciones culturales amadas.

En agosto de 1991, Ucrania se retiró oficial y orgullosamente de la Unión Soviética, pero la transición a una democracia plena no ha sido fácil, ya que la corrupción ha afectado al gobierno durante décadas. En el momento de la elección de Zelensky, me sentí bastante escéptico. El personaje que interpretó en el programa de televisión era un reformador, y el programa ridiculizaba a las clases políticas en Ucrania, así como a las vecinas Rusia, Belarús y Georgia. Sus compatriotas ucranianos lo eligieron para hacer en la vida real lo que hizo en la televisión: barrer la corrupción con una gran escoba.

Pero el éxito de Zelensky fue limitado y su popularidad decayó después de un par de años. Para octubre de 2021, las encuestas mostraban que sus índices de aprobación habían caído en picada.

Pero a veces la historia viene al rescate de un político, y la semana pasada transformó a Zelensky de una figura presidencial en rápida disminución a un héroe nacional a gran escala. Ha demostrado ser un hombre que ha buscado en sí mismo y ha encontrado una reserva inspiradora de coraje. Cuando Estados Unidos se ofreció a evacuarlo de Ucrania, se mantuvo firme y dijo: "La lucha está aquí; necesito municiones, no un aventón".

Ha publicado varios videos en línea y han inspirado un feroz desafío entre el pueblo ucraniano. En un video titulado "Estamos aquí. Estamos en Kyiv. Estamos protegiendo a Ucrania", se puede ver a Zelensky rodeado de sus principales asesores. "Estamos todos aquí. Nuestro ejército está aquí. Los ciudadanos y la sociedad están aquí", dice. "Estamos defendiendo nuestra independencia, nuestro estado, y así seguirá siendo".

Zelensky, que habla ruso con fluidez, también apeló a los rusos en otro video, instándolos a "detener a los que mienten, a ustedes, a nosotros, a todos, al mundo entero. Necesitamos terminar con esta guerra. Podemos vivir en paz, en una paz global".

Sus dotes para la comunicación y su notable dominio de las redes sociales lo convierten en un oponente formidable para Putin, a pesar de que el ejército que comanda, en números y recursos, palidece al lado del de Rusia.

Uno no puede, en este punto, ni siquiera comenzar a imaginar el resultado final de esta guerra. Pero ciertamente sabemos que Zelensky ha demostrado ser un héroe de su tiempo y un digno portavoz de la democracia liberal y la libertad de Ucrania.

Ha desafiado audazmente la lógica de la agresión desenfrenada de Putin, sentando las bases para un futuro en el que el pueblo ucraniano vuelva a poseer el derecho a la autodeterminación.

Felicitaciones a usted, Sr. Zelensky. El mundo está detrás de usted.