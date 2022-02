Ucranianos entrenan para la guerra en Chernobyl 3:11

Nota del editor: Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) es un analista de asuntos globales. Es miembro senior del Atlantic Council y exportavoz de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Es colaborador habitual de CNN Opinion.

(CNN) -- El lunes, mientras Ucrania se preparaba para una posible invasión rusa y otra ola de covid-19, el presidente Volodymyr Zelensky celebró un evento sobre transformación digital que parecía sacado del libro de estrategias del fundador de Apple, Steve Jobs.



Los gráficos llamativos y la vestimenta a la moda enmarcaron una presentación que incluía la promesa de regalar teléfonos inteligentes con grandes descuentos y una tarifa preferencial para Internet a todos los ancianos de Ucrania que estén completamente vacunados.

El acto podría haber sido programado para distraer la atención de la crisis actual, o tal vez simplemente como seguimiento de una promesa electoral de Zelensky de transformar Ucrania en un "país en un smartphone". Sea cual sea el razonamiento, el anuncio del teléfono inteligente no dio la impresión de que Zelensky estuviera pendiente del asunto más importante en este momento, a saber, la mayor amenaza militar para Ucrania en la historia moderna.

Casi a mitad de un mandato de cinco años, Zelensky podría preguntarse por qué su salto de comediante de televisión a la política no está reflejando lo sencillo que fue su camino al poder retratado en su drama televisivo, "Servant of the People". En él, Zelensky interpreta a un profesor empobrecido que se convierte accidentalmente en presidente, lo que desencadena una dramática lucha por la influencia entre su personaje y los oligarcas codiciosos.

La versión de la vida real ha sido muy diferente. A los pocos meses de haber sido electo para el cargo en un triunfo aplastante, Zelensky se vio envuelto en un escándalo de quid pro quo fabricado por otro showman convertido en político, el expresidente de EE.UU. Donald Trump. El mandatario estadounidense sobrevivió a una investigación de juicio político por su intento de presionar a Zelensky para obtener trapos sucios sobre su oponente electoral y ahora presidente Joe Biden y su hijo Hunter.

Los años siguientes han representado otro tipo de desafío a la gobernanza ucraniana: el covid-19. El mes pasado, Ucrania superó el sombrío hito de las 100.000 muertes, y ahora tiene una de las tasas de mortalidad per cápita más altas del mundo, según una investigación de la Universidad Johns Hopkins. El programa de vacunación del país también se ha quedado significativamente atrás respecto al resto de Europa, incluyendo Francia, Alemania y el Reino Unido, con poco más del 33% de la población totalmente vacunada.

Fue un fogueo en la política tan brutal como se puede pedir, probablemente agravado por el hecho de que Zelensky haya llevado a los pasillos del poder a compañeros que nunca habían servido en la política, como el asistente del presidente Andriy Yermak.

Al principio se cuestionó legítimamente si Zelensky hablaba por sí mismo, después de que su antiguo patrocinador multimillonario, Igor Kolomoisky, le ayudara a llegar al cargo con dinero y una cobertura favorable en sus canales de televisión. Esos lazos se deshicieron, pero los medios de comunicación nacionales siguen informando sobre la influencia que tienen ciertas figuras empresariales y personas con contactos políticos en el neófito político.

Ahora, con los tambores de guerra sonando más fuerte que nunca, con la amenaza de que los rusos puedan tomar más territorio ucraniano, las credenciales de Zelensky para ocupar el cargo son cada vez más examinadas por una nación nerviosa por los días y meses que se avecinan; se cuestiona si el excomediante sucumbirá a la presión y capitulará a un acuerdo desigual que se firmó antes de que fuera electo.

Y podría amenazar el legado de un hombre que prometió a los electores durante su campaña poner fin a la guerra en el este de Ucrania. Fue una promesa monumental que probablemente le ayudó a derrotar al expresidente Petro Poroshenko.

De hecho, muy afectado por la victoria de Zelensky, Poroshenko tuiteó la noche de las elecciones que el gobierno de Rusia vería con buenos ojos la elección de un "nuevo e inexperto" presidente de Ucrania que podría volver a la esfera de influencia de Rusia.

Zelensky ha hecho otras promesas que no ha cumplido, como la de no postularse a un segundo mandato y la de no tomar medidas contra la corrupción en el tan denostado sistema judicial. Más de dos años después de su victoria electoral, Zelensky ha demostrado claramente que no ha dejado sus trucos teatrales a las puertas del edificio presidencial.

Es dudoso que la política de regalar teléfonos inteligentes a los ancianos sea transformadora. Los ancianos ucranianos suelen utilizar teléfonos sencillos en lugar de smartphones, y las pensiones son tan abismalmente bajas (unos US$ 80 al mes) que incluso con un descuento es poco probable que se decidan a entrar al entorno en línea. Se calcula que tres millones de ucranianos viven en pueblos donde no hay conexión a Internet.

El anuncio del teléfono inteligente parecía fuera de lugar para un presidente que se enfrentaba a una guerra a sus puertas. De hecho, una encuesta reciente del Centro Razumkov, un centro de estudios de política pública no gubernamental local, reveló que más del 55% de los encuestados no creía que el gobierno ucraniano estuviera haciendo suficientes esfuerzos diplomáticos y de defensa para evitar una invasión rusa a gran escala. De las 1.206 personas entrevistadas en toda Ucrania (excluyendo las regiones de Crimea, Donetsk y Luhansk), más del 55% también creía que Zelensky no sería un comandante en jefe eficaz ni organizaría la defensa del país, en caso de una invasión rusa a gran escala.

"Tanto Zelensky como su administración están pagando el precio de los errores que cometieron en los últimos dos años", dijo Olga Rudenko, editora jefe del periódico en inglés Kyiv Independent, en un panel de Frontline Online el jueves por la noche. "Creo que si la invasión hubiera ocurrido en 2019, un par de meses después de ser elegido presidente, cuando su nivel de confianza era muy alto, habría sido una historia diferente".

Los mensajes confusos de Zelensky sobre la amenaza de Rusia tampoco han inspirado confianza en sus capacidades presidenciales, dijo Rudenko. Señaló un discurso en video el mes pasado en el que Zelensky dijo que, a pesar de las graves advertencias de Washington sobre la amenaza de una invasión inminente, los ucranianos debían seguir su vida con normalidad, incluso celebrar la Pascua con asados. Pero al día siguiente, en una entrevista con el diario The Washington Post, Zelensky dijo que Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, podría ser ocupada.

"Eso fue completamente insensible a la situación, y hecho en un tono muy condescendiente... Como ucraniano me está fallando personalmente desde el punto de vista de la comunicación", dijo Rudenko. "No sabemos qué creer".

Zelensky es, por supuesto, el último de una larga lista de personajes de la pantalla grande y pequeña que han dado el salto profesional a la política, siendo el más evidente Trump. Pero no olvidemos al actor de serie B Ronald Reagan y al “Terminator” original Arnold Schwarzenegger. También en Europa, el experto televisivo de ultraderecha francés Eric Zemmour es un aspirante a la presidencia este año. Y mucho antes de ser primer ministro británico, Boris Johnson aparecía regularmente en el programa de sátira "Have I Got News for You", como periodista.

Si hay una cualidad que parece unir a la mayoría de los artistas convertidos en políticos es que tienen la habilidad de sacudirse los escándalos. Incluso Johnson ha conseguido, al menos temporalmente, cambiar el canal de la dañina cobertura de su escándalo "partygate" centrándose en la crisis de Ucrania y viajando a su capital. Es el primer líder del Reino Unido en visitar Kyiv en más de dos décadas, donando US$ 119 millones para impulsar la capacidad del gobierno de Ucrania de acabar con la corrupción y lograr la independencia energética.

Pero está por ver si el teflón librará a Zelensky de las trampas potencialmente mortales que le han tendido sus predecesores y los diplomáticos internacionales. Muchos consideran que el Acuerdo de Minsk de 2015, elaborado en la capital de Belarús en un intento de poner fin al conflicto en el este de Ucrania, es extremadamente defectuoso, con condiciones que no favorecen a Ucrania. (Lo que también podría ser la razón por la que Putin está tan entusiasmado con el acuerdo).

Si Zelensky cumple con el requisito de los acuerdos de conceder cierta autonomía a los combatientes apoyados por Rusia que han ocupado el este de Ucrania desde 2014, podría significar el fin de su presidencia. Se trata de una zona prohibida para cualquier presidente de Ucrania debido a la percepción de que un enorme pedazo de tierra soberana se entregaría a Rusia a cambio de muy poco.

Ahora, con Ucrania enfrentándose a uno de los retos más existenciales de la historia moderna del país, Zelensky debe sacar un truco más del sombrero que y resistirse a responder a un aura televisiva que se desvanece rápidamente, enjuiciando a su principal oponente (Poroshenko).

Si alguna vez hubo un momento para que se resistiera a las acrobacias y convocara un estilo de liderazgo de estadista, es éste. Para los ucranianos, y para el mundo, esto no es un asunto de risa.