Así sufren empresas rusas las sanciones internacionales 2:46

(CNN Business) –– Goldman Sachs y JPMorgan Chase son los primeros grandes bancos de Occidente en salir de Rusia tras la invasión a Ucrania. Y es probable que otras compañías financieras sigan sus pasos a un costo de miles de millones de dólares.

Goldman Sachs dijo este jueves que cierra "sus negocios en Rusia de conformidad con los requisitos regulatorios y de licencia". JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, tomó la misma decisión en cuestión de horas y dijo que retira "activamente" sus negocios rusos.

Las medidas ocurren después de que los bancos occidentales se apresuraran a calcular su exposición a Rusia, tras la orden del presidente Vladimir Putin de invadir Ucrania. Lo que desencadenó sanciones punitivas contra la mayor parte del sistema financiero del país, incluido su Banco Central y los principales prestamistas comerciales, VTB y Sberbank.

Las salidas también suceden luego de una estampida de empresas occidentales, pertenecientes a casi todos los demás sectores, fuera de la economía rusa. Justo cuando, además, las agencias calificadoras advierten que el incumplimiento de la deuda de Moscú es inminente.

La deuda de Rusia a los bancos internacionales

Las entidades rusas deben a los bancos internacionales más de US$ 121.000 millones, según el Banco de Pagos Internacionales, que suspendió la membresía de Rusia este jueves. Los bancos europeos acumulan más de US$ 84.000 millones en deudas totales. Francia, Italia y Austria son los más afectados. Mientras, a los bancos estadounidenses se les deben US$ 14.700 millones.

publicidad

Estos son los países donde Rusia tiene sus reservas guardadas 0:51

Goldman Sachs reveló anteriormente que tuvo una exposición crediticia a Rusia de US$ 650 millones en diciembre de 2021. Por su parte, JPMorgan Chase dijo que sus actividades actuales en el país son "limitadas".

Otros bancos con más que perder podrían seguir pronto a Goldman Sachs y JPMorgan Chase, y salir de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó este jueves la situación económica de Rusia como "absolutamente sin precedentes". Y culpó a Occidente de una "guerra económica".

Por su parte, Putin respaldó este jueves los planes para apoderarse de los activos que dejaron las empresas occidentales al suspender o abandonar las operaciones en Rusia.

¿Cuánto pueden perder?

Previamente, Fitch Ratings advirtió que "la calidad de los activos de los grandes bancos de Europa occidental estará bajo presión por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania". En ese sentido, añadió que sus operaciones también enfrentan un mayor riesgo a medida que se apresuran por cumplir con las sanciones internacionales.

El banco francés Société Générale dijo, la semana pasada, que está "cumpliendo rigurosamente con todas las leyes y regulaciones aplicables", además de implementar "diligentemente las medidas necesarias para ejecutar estrictamente las sanciones internacionales tan pronto como se hagan públicas".

La compañía dijo que tenía casi US$ 21.000 millones en exposición a Rusia a fines del año pasado.

Société Générale "tiene una protección más que suficiente para absorber las consecuencias de un posible escenario extremo, en el que el grupo sería despojado de los derechos de propiedad sobre sus activos bancarios en Rusia", indicó.

BNP Paribas de Francia informó, el miércoles, que su exposición tanto a Rusia como a Ucrania asciende a 3.000 millones de euros (unos US$ 3.300 millones).

UniCredit de Italia, que ha operado en Rusia desde 1989, dijo la semana pasada que su brazo ruso "tenía mucha liquidez" y estaba "autofinanciado". Y añadió la franquicia representa solo el 3% de los ingresos del banco. El martes señaló que su exposición a Rusia asciende a aproximadamente 7.400 millones de euros (US$ 8.100 millones).

Credit Suisse dijo, este jueves, que tiene una exposición a Rusia de 1.000 millones de francos suizos (US$ 1.100 millones).

Deutsche Bank informó en un comunicado, este miércoles, que tiene una exposición "limitada" a Rusia, con un valor crediticio bruto de 1.400 millones de euros (US$ 1.500 millones). El prestamista alemán explicó que ha reducido significativamente su exposición a Rusia desde 2014, con nuevas medidas tomadas en las últimas dos semanas.

Bancos de EE.UU. también enfrentan consecuencias por situación con Rusia

Los bancos estadounidenses también podrían enfrentar consecuencias. Citigroup reveló, la semana pasada, que tenía aproximadamente US$ 10.000 millones en exposición total a Rusia.

Mark Mason, director financiero del banco, compartió con los inversionistas que el banco ha realizado pruebas para evaluar las consecuencias "bajo diferentes escenarios de estrés". Y añadió que el banco podría perder aproximadamente la mitad de su exposición en un escenario "grave".

Citi dijo, el miércoles, que mantendría el plan de salir de su negocio de banca de consumo. Pero reconoció que podría ser muy difícil encontrar un comprador dado el clima político y económico.

“Mientras trabajamos hacia esa salida, estamos operando ese negocio de manera más limitada dadas las circunstancias y obligaciones actuales”, señaló en un comunicado. "Con la economía rusa en proceso de ser desconectada del sistema financiero global, como consecuencia de la invasión, continuamos evaluando nuestras operaciones en el país", agregó.

El Banco Central Europeo abordó el riesgo para el sector bancario este jueves. En ese sentido dijo que el sistema financiero de Europa tiene suficiente liquidez y hubo señales limitadas de estrés.

"Rusia es importante en términos de mercados energéticos, en términos de precios de materias primas. Pero, en términos de exposición del sector financiero, del sector financiero europeo, Rusia no es muy relevante", dijo Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central.

“Las presiones y las tensiones que hemos visto no son comparables en nada a lo que pasó al comienzo de la pandemia”, agregó.