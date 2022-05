Las 5 cosas que debes saber este 24 de mayo: Lo que hace diferente a la viruela del mono

¿Qué pasa si la Fed no puede controlar la inflación? El avión de pasajeros más rápido del mundo alcanza velocidades supersónicas en las pruebas. Lo que debes saber de los candidatos en Colombia. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

¿Qué diferencias hay entre la viruela del mono y la viruela normal?

Hace más de 40 años que la viruela quedó oficialmente erradicada, pero la devastación que causó aún está muy presente en la memoria: se estima que la enfermedad se cobró la vida de unas 300 millones de personas solo en el siglo XX. ¿Qué similitudes y diferencias tiene con la actual viruela del mono que se ha detectado en múltiples países? Te lo explicamos.

¿Qué pasa si la Fed no puede controlar la inflación?

Al estilo de la famosa frase de John Lennon: todo el mundo habla de inflación, estanflación, capitulación, globalización, paralización, esta-ación, esa-ación, ación, ación, ación. Todo lo que pedimos es que, por favor, termine. ¿Qué pasa si la Fed no puede controlar la inflación y quedamos atrapados en un ciclo a largo plazo de alta inflación y de recesión?

El mensaje del nuevo presidente de Corea del Sur

La era de apaciguar a Corea del Norte terminó y cualquier nueva conversación entre Seúl y Pyongyang debe ser iniciada por el líder norcoreano Kim Jong Un, le dijo este lunes a CNN el nuevo presidente conservador de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol.

China está bajo alerta por el grupo estratégico de seguridad Quad

Cuando Estados Unidos, Japón, Australia y la India resucitaron por primera vez su grupo de seguridad informal conocido como Quad tras un paréntesis de una década a finales de 2017, China estaba segura de que fracasaría pronto. Más de cuatro años después, el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, más conocido como "Quad", está lejos de disiparse. Por el contrario, ha crecido en impulso, perfil e influencia. Lee aquí el análisis.

Lo que debes saber de los candidatos en Colombia

El próximo domingo son las elecciones presidenciales en Colombia. Esta semana, ya con las campañas finalizadas, los votantes toman su decisión. Acá puedes ver los perfiles de los principales candidatos: Gustavo Petro, del Pacto Histórico; Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia; Rodolfo Hernández, de Liga de Gobernantes Anticorrupción; y Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza.

A la hora del café

Cómo cuidarte a ti mismo cuando acompañas a una persona con enfermedad mental

Cuando una persona que quieres padece de un trastorno de salud mental como la depresión, es posible que quieras dedicar toda tu energía a ayudarla y te olvides que hay otra persona a la que no puedes descuidar en el camino: tú mismo.

Los abrazos ayudan a las mujeres a enfrentar el estrés (pero no a los hombres)

Tienes un examen importante, una conversación complicada o un día estresante por delante, ¿cómo impactaría en tu estado mental recibir un abrazo de tu pareja? Un abrazo puede marcar la diferencia para las mujeres, según un nuevo estudio. Desafortunadamente, el efecto no es tan poderoso cuando se trata de los hombres.

Kate Moss testificaría en juicio de Depp vs. Heard: ¿a quién le conviene?

Se espera que a Kate Moss, quien tuvo una relación con Johnny Depp en la década de 1990, la llamen para declarar como testigo del equipo legal del actor durante el juicio que lo enfrenta contra su exesposa Amber Heard, según le dijo a CNN una fuente cercana a Depp.

Billie Eilish comparte que tener el síndrome de Tourette es "agotador"

Si pasas suficiente tiempo con Billie Eilish, es posible que notes sus tics. La cantante habló sobre cómo es padecer el síndrome de Tourette en una entrevista con David Letterman para su serie de Netflix "My Next Guest Needs No Introduction".

Detrás de la decisión de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé dice que jugar fútbol se convirtió en su "refugio" mientras luchaba con una "dura decisión" antes de firmar la extensión de su contrato con el PSG.

La cifra del día

1.150 kilómetros por hora

El avión de pasajeros más rápido del mundo alcanza velocidades supersónicas en las pruebas: unos 1.150 kilómetros por hora.

La cita del día

"Estamos dialogando, con el propósito de invitarlos a todos"

Andrés Manuel López Obrador dice que hay “muy buena disposición” de EE.UU. para invitar a la Cumbre de las Américas a todos los países del continente.

Y para terminar…

"Stranger Things" presentó los primeros 8 minutos de la cuarta temporada

Aunque Netflix tiene programas exitosos como "Bridgerton", los representantes de la compañía dicen que, aun así, perdieron más de 200.000 suscriptores a principios de este año. Ahora, ellos esperan que el estreno de la cuarta temporada de la exitosa serie "Stranger Things" traiga de vuelta a los usuarios a la plataforma de streaming.