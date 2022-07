Gavin Newsom lanza un mensaje contra Ron DeSantis a medida que crece la rivalidad política

Newsom logra ganar la revocatoria. Este fue su mensaje 4:46

(CNN) — Gavin Newsom y Ron DeSantis no son solo figuras de los diferentes futuros de sus partidos, sino también de las realidades separadas — azul y rojo — en las que viven los estadounidenses: dos personas con puntos de vista opuestos que miran exactamente el mismo conjunto de hechos y llegan a conclusiones muy diferentes.

Ambos son gobernadores, estrellas en ascenso y futuros candidatos presidenciales según se especula, construyendo micromodelos ideológicos en sus soleadas capitales.

En la siempre azul California, Newsom, hijo de un juez estatal de apelaciones, se ha reinventado de lo que fueron sus inicios como un llamativo héroe progresista en torno a impulsos legislativos más silenciosos. Mientras tanto, en la Florida roja, está DeSantis, el hijo de un vendedor de cajas de Nielsen, que en público se apega menos a sus dos títulos de la Ivy League que a la política antielitista y reaccionaria que ha consumido al Partido Republicano.

Newsom ahora sale al aire con un mensaje dirigido a DeSantis en Florida --con lo que dice que no será el primer anuncio de una carrera presidencial para 2024, o incluso de 2028--, con el objetivo de intentar que los demócratas recuperen un sentido de identidad colectiva que podría permitirles vencer al trumpismo a largo plazo.

Con US$ 105.000 en Fox News, el nuevo anuncio de Newsom, proporcionado por primera vez a CNN y que se emitirá el 4 de julio, es una combinación de un anuncio de campaña clásico, un argumento de inversión comercial y uno de esos comerciales de turismo de California llenos de celebridades que dicen cuánto mejor es ahí, envuelto en el terror existencial que está sacudiendo a los progresistas en estos días.

"Es el Día de la Independencia, así que hablemos de lo que está pasando en Estados Unidos", dice Newsom en el anuncio, de pie bajo el sol de California, sin corbata, mientras suena "America the Beautiful" en el fondo. "La libertad está bajo ataque en tu estado".

Esas últimas palabras aparecen en la pantalla en rojo, seguidas de una foto de DeSantis estrechando la mano del expresidente Donald Trump, y luego otra del gobernador de Florida mientras Newsom enlista las leyes de Florida para prohibir libros y restringir la votación, el discurso y el acceso al aborto.

“Insto a todos los que viven en Florida a unirse a la lucha, o unirse a nosotros en California, donde todavía creemos en la libertad: libertad de expresión, libertad para elegir, libres de odio y libres para amar”, dice Newsom al tiempo que las imágenes avanzan de una toma aérea del muelle de Santa Mónica a una bandera arcoíris ondeando en las manos de dos mujeres abrazadas. "No dejes que te quiten la libertad".

El anuncio está pagado por la campaña de reelección de Newsom, aunque claramente no se trata de acumular posibles votantes ausentes que se han retirado al Estado del Sol por lo que se espera sea una victoria fácil para el gobernador de California en noviembre.

“Se postula para presidente”, dijo Newsom a CNN la semana pasada. "Me preocupo por las personas. No me gusta que las personas sean tratadas como menos. No me gusta que se les diga a las personas que no son dignas. No me gusta que las personas sean utilizadas como peones políticos. No se trata solo de él, pero él es el niño del cartel".

“Somos tan diferentes”, dijo Newsom sobre los gobernadores y sus estados, “como la luz del día y la oscuridad”.

En el transcurso de una entrevista telefónica de 20 minutos, Newsom llamó a DeSantis un bravucón, un fraude, un autoritario, un falso conservador, un traidor del legado de Ronald Reagan y, varias veces, "DeSantos".

“Todos tienen partes del manual de estrategias”, comentó Newsom, comparando a DeSantis con otros republicanos. "Él lo está escribiendo".

DeSantis rechazó una solicitud de entrevista, pero quienes lo rodean dicen que está feliz de tener esta pelea.

“Gavin Newsom bien podría encender una pila de dinero en efectivo”, dijo el portavoz de la campaña de DeSantis, Dave Abrams. "Pase las palomitas de maíz por su desesperado intento de recuperar a los refugiados de California que huyeron del infierno que creó en su estado para venir a Florida".

La enemistad entre los dos gobernadores se ha ido acumulando durante meses. DeSantis ha dicho que California permitió que un "aparato biomédico coercitivo" guiara su enfoque de confinamiento estricto por covid-19, y llamó a San Francisco, una ciudad que Newsom alguna vez dirigió, un "desastre total". Newsom ha dicho que el enfoque de DeSantis sobre la pandemia habría matado a 40.000 californianos más y que "no busca inspiración en ese gobernador en particular".

También es una cuestión de estilo. Cuando se descubrió que Newsom había ido sin mascarilla a una fiesta de cumpleaños en un restaurante exclusivo de Napa Valley en noviembre de 2020, se disculpó tímidamente. Cuando DeSantis fue visto sin mascarilla en el Super Bowl meses después, en febrero de 2021, dijo: "¿Cómo diablos voy a poder beber una cerveza con una?" Su campaña colocó la cita en un koozie y lo vendió en línea.

DeSantis en ascenso

La popularidad de DeSantis entre los republicanos se disparó durante la pandemia, cuando desafió a los expertos médicos y empujó a Florida hacia la normalidad meses antes que el resto del país.

DeSantis agradeció las comparaciones entre el enfoque de laissez-faire de Florida y California, donde los líderes implementaron mandatos de mascarilla y bloqueos dictados por métricas de salud pública, como las tasas de casos.

No mires más allá de cómo cada estado manejó su House of Mouse. Disney World, en las afueras de Orlando, reabrió en julio de 2020, justo cuando Florida se convirtió en el epicentro del mortal verano de covid-19 en el país. Disneyland, en Anaheim, California, recibió con cautela a los visitantes unos 10 meses después, en abril de 2021.

Las marcadas diferencias de enfoque se convirtieron en símbolos para ambos gobernadores.

En una reunión reciente con el comentarista político conservador Dave Rubin, DeSantis recordó un viaje de recaudación de fondos a California en junio de 2021 (ha recibido más donaciones de residentes del Estado Dorado que de cualquier otro estado además de Florida, y la mayoría de ellas han sido de US$ 100 o menos). Se había asegurado de decirle al personal que no cumpliría con ninguna restricción de covid-19 mientras estuviera en el estado y recordó un incidente que, según dijo, mostraba cuánto estaba resonando ahí.

“Estos dos tipos con mascarillas vienen corriendo hacia mí”, dijo DeSantis. "Estoy como, 'Oh, Dios. Aquí vamos'. Un tipo se pone justo frente a mí, se quita la mascarilla, me mira directamente a los ojos y dice: 'Ojalá fueras nuestro gobernador'".

Si DeSantis versus Newsom alguna vez va más allá de una pelea a gritos a través del país y se convierte en una campaña real, los republicanos en Florida creen que tienen el último argumento ganador: Florida es un estado en crecimiento y la población de California está en declive, aunque hay un largo camino por recorrer antes de que los dos se acerquen; Florida tiene más de 21 millones de habitantes y California tiene alrededor de 40 millones.

"Tenemos un producto que funciona en Florida", dijo Christian Ziegler, vicepresidente del Partido Republicano de Florida. "La forma número uno en que puede medir el éxito de los estados es la economía, el desempeño laboral y las personas que se mudan hacia o desde los estados. Y el estado de Florida está ganando esa batalla. Están perdiendo gente. La gente está huyendo de California. Y por eso muchos de ellos vienen a Florida".

Pero a diferencia de los líderes de Texas, que se deleitan cada vez que una empresa de Silicon Valley se instala en el estado de la estrella solitaria, DeSantis últimamente instó a los CEO de California a mantenerse alejados de Florida por temor a que una ola progresista de trabajadores tecnológicos compense el santuario republicano que está construyendo. Cuando otros líderes republicanos en Florida cortejaron públicamente a Elon Musk para que trasladara Twitter al Estado del Sol, DeSantis respondió y dijo: "Disfrutan de nuestros impuestos más bajos, pero ya sabes, ¿qué es lo que realmente están proporcionando?".

Newsom va por más

Para el gobernador de California, esto va más allá de una pelea personal de rencores o de una inclinación política mientras impulsa legislación y demandas que se alejan de la tendencia hacia la derecha de las recientes decisiones de la Corte Suprema de EE.UU. y abrazan aún más la "República de California" en la bandera del estado.

DeSantis no es el único objetivo republicano de Newsom. El gobernador de California se unió al sitio de redes sociales de Trump simplemente para trolear al expresidente y sus seguidores. Atacó repetidamente al gobernador de Texas, Greg Abbott, y tuiteó una réplica dirigida al fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien dijo el mes pasado que se sentiría cómodo defendiendo la desaparecida ley estatal contra la sodomía si la Corte Suprema de Estados Unidos revoca su decisión de 2003 de anular el estatuto.

“Cosa increíble. Sin mencionar durante el mes del orgullo”, escribió Newsom. "Oigan, Estados Unidos corporativo: ¿dónde están sus valores? Enfréntense a estos estados llenos de odio y vengan a California".

Newsom insiste en que no criticó al presidente Joe Biden ni a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuando dice que trata de incitar a su partido a enojarse más y activarse más. Llamó a las audiencias organizadas por la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE.UU. una "clase magistral", pero dijo que los demócratas deben mirar más allá de Trump y hacia cómo está evolucionando el trumpismo. Después de pasar gran parte de la pandemia viendo y leyendo los medios de comunicación de derecha, Newsom dijo que se ha alarmado cada vez más al ver cuánto se está arraigando.

“Mi expresión es de frustración, viendo en muchos sentidos anterior al clima actual y la administración actual”, dijo Newsom en la entrevista. "El éxito del derecho a definir los términos del debate, el éxito del derecho a dominar la narrativa... están ganando en formas que me alarman".

El anuncio, prometió, será el comienzo de mucho más por venir.

“Las cosas han cambiado, las reglas de compromiso tienen que cambiar”, afirmó Newsom. "Tienes que llevar la lucha a ellos".