Capitán de bomberos niega haber utilizado fotos del accidente de Kobe Bryant para entretener en una fiesta

(CNN) — Un capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles negó ante una corte haber utilizado las imágenes del accidente de helicóptero que cobró la vida de Kobe Bryant y de otras ocho personas como un "truco" para entretener, cuando las mostró en la fiesta de una ceremonia de premiación.

El testimonio que dio el capitán de bomberos Tony Imbrenda este miércoles forma parte del proceso de una demanda civil federal que presentó la viuda de Bryant, Vanessa Bryant. La demanda sostiene que el condado de Los Ángeles invadió su privacidad. También que falló en evitar por completo la difusión de las fotos, lo que le causó angustia emocional. Christopher Chester, cuya esposa e hija también murieron en el accidente, es el otro demandante. Tanto él como Bryant alegan que viven con temor de que las fotos vuelvan a publicarse en línea.

"No creí que estuviera violando ninguna política"

Imbrenda trabajaba como funcionario de información pública el día del accidente. En febrero de 2020, durante los premios Golden Mike de la Asociación de Noticias de Radio y Televisión del Sur de California, surgió una discusión entre varios funcionarios de información pública del Departamento de Bomberos sobre la respuesta el día del accidente y el papel que Imbrenda desempeñó, testificó el capitán.

Imbrenda dijo que durante la conversación sacó su teléfono y mostró algunas fotos del accidente: la mayoría del campo de escombros, según le dijo a la corte, aunque algunas de las imágenes tenían restos humanos.

"No creí que estuviera violando ninguna política... En retrospectiva, siento que no fue la decisión correcta, no fue mi mejor juicio", dijo Imbrenda.

Pero el capitán sostuvo que estaba compartiendo lo que consideró eran detalles educativos con otros funcionarios de información pública. "Sentí que la discusión era apropiada, el entorno no lo era", añadió.

Además de las fotos que tomó Imbrenda el día después del accidente, el capitán testificó que recibió decenas de imágenes del lugar de varias personas, incluyendo números de teléfono que no reconocía, pues como parte de su trabajo él pide al personal que le envíen fotos de incidentes.

El incidente durante la ceremonia de los premios Golden Mike salió a la luz por Luella Weireter, la esposa de un bombero de Los Ángeles. Weireter, quien estuvo con el grupo durante la fiesta, presentó una denuncia oficial ante un jefe de batallón en una estación de bomberos del condado de Malibú.

Weireter es prima de Keri Altobelli, quien murió en el mismo accidente de helicóptero junto a su esposo John y su hija Alyssa.

La semana pasada, Weireter testificó en corte que vio a Imbrenda compartir las fotos del lugar del accidente y de los restos de Bryant en el evento. Weireter lo caracterizó como un "truco" para entretener la fiesta. También relató que vio a un bombero separarse del grupo, mientras decía: "No puedo creer que acabo de ver el cuerpo quemado de Kobe y ahora estoy a punto de comer".

Durante su testimonio este miércoles, Imbrenda enfatizó repetidamente que los restos humanos no aparecían en las imágenes que tenía, sino que estas eran "fotografías del campo de escombros que contenían restos humanos" y "fotografías generales del incidente".

Imbrenda también negó haber mostrado fotos de los restos de Kobe Bryant o incluso tener imágenes de su cuerpo. El capitán dijo que visitó el lugar un día después del accidente, momento para el cual cualquier parte del cuerpo identificable estaba cubierta o se había retirado de la escena.

También señaló que no sabía que la familiar de una víctima estaba presente en el evento.

Cuando Jerome Jackson, abogado que representa a Chester, le preguntó si usó las fotos "como un truco para entretener en la fiesta", Imbrenda dijo: "Absolutamente no".

"¿Crees que ella lo inventó?", preguntó Jackson.

"Creo que está equivocada", contestó Imbrenda.

"No tendría esa conversación con esposas y novias civiles"

El capitán también negó la afirmación de Weireter de que la novia de él la llamó emocionada para que viera las fotos. "Tal vez (Weireter) se equivocó en cuanto a con quién estaba hablando, pero no estaba hablando con mi novia", dijo Imbrenda.

Imbrenda señaló que en el momento en que mostró las fotos, las novias y esposas de los bomberos estaban separadas de los cuatro miembros del personal que discutían el accidente. "No tendría esa conversación con esposas y novias civiles", dijo.

Mientras interrogaban a Imbrenda, los abogados de los demandantes también mostraron a la corte un video de una entrevista con el capitán Erik Scott del Departamento de Bomberos de la ciudad de Los Ángeles, otro funcionario de información que asistió a la gala. En el clip, Scott les dice a los investigadores del condado que "podría haber un torso o alguien doblado por la mitad" en las fotos que vio.

Scott tomó el banquillo de los testigos después de Imbrenda este miércoles. Testificó que el foco de la conversación en la gala era aprender de Imbrenda. Pero estuvo de acuerdo en que se podían ver restos humanos en algunas de las fotos que observar. Dijo que su breve mirada a las fotos no se centró en los restos humanos.

"Se centró en el choque de alto impacto", dijo Scott. Y agregó que hablaron sobre la niebla de ese día, la velocidad del helicóptero y la respuesta de Imbrenda a los medios y las conferencias de prensa.

Jackson le preguntó a Scott: "¿Ver un torso mejoró tu habilidad para ser un funcionario de información pública?"

"No", respondió Scott.