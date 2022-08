DC Comics suscita críticas por sus portadas de estereotipos latinos para el Mes de la Herencia Hispana

DC Comics adelantó en las redes sociales esta imagen como una portada variante destinada a honrar el Mes de la Herencia Hispana, pero los fans y los artistas han dicho que las portadas reducen a sus comunidades a clichés.

(CNN) -- El intento de DC Comics de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana ofendió a los fans.



La editorial adelantó en junio varias portadas variantes de nuevas historias protagonizadas por personajes latinoamericanos, que iban a salir a la venta en septiembre, cuando comienza el Mes de la Herencia Hispana. Sin embargo, las ilustraciones se centraban principalmente en la comida, lo que provocó las críticas de algunos fans y artistas latinos, que consideraron que las portadas reducían a sus comunidades a clichés.

Una de las portadas más difundidas muestra al superhéroe Kyle Rayner, miembro de los Green Lantern Corps, en el espacio con una bolsa de tamales en una mano y una bandera que dice "¡Viva México!" en la otra. Otro muestra a Hawkgirl como camarera llevando platos de comida de la "Cafetería Platanitos Fritos". Otra muestra a Jaime Reyes como Blue Beetle volando por el aire con tacos.

DC Comics y CNN comparten empresa matriz Warner Bros. Discovery.

Edgardo Miranda-Rodríguez, cuya novela gráfica de 2016, "La Borinqueña", explora la historia y la identidad puertorriqueña, estuvo entre los críticos de las portadas.

"Así que @DCComics piensa que estas portadas del Mes de la Herencia Hispana de sus superhéroes latinos comiendo comida étnica es una buena idea", tuiteó. "Nunca he visto a Batman comiendo filet mignon, a Wonder Woman un gyro o a Superman un guisado de atún, pero esto es lo que pasa cuando no estamos en el equipo editorial".

Samantha King, escritora de noticias de cómics para Screen Rant, calificó las portadas como "una absoluta decepción que muestra una falta de creatividad y respeto por la comunidad".

"La cultura y el patrimonio son mucho más que la comida", escribió King en un artículo reciente. "Aunque es una de las formas más eficaces de unir a la gente y empezar a tender puentes, no debería ser el único objetivo de unas portadas que pretenden celebrar tantas culturas diferentes".

Al menos una de las portadas parecía haber sido modificada respecto a la visión original del artista.

Poco después de que DC estrenara sus portadas del Mes de la Herencia Hispana, el ilustrador de cómics Jorge Molina compartió una versión de la portada de Linterna Verde sin tamales. En ella, el personaje Kyle Rayner sostiene una linterna verde y una bandera mexicana sin el escudo de armas.

Esa versión, que según Molina estaba inacabada, rendía homenaje a la icónica obra "La Patria" del muralista mexicano Jorge González Camarena. Molina añadió en su momento que la portada no debía salir a la luz por "cuestiones legales".

Recientemente, Molina apareció para abordar la controversia de nuevo, tuiteando que "una tiene mi firma y la otra no, imagínate".

DC Comics dijo a CNN que la portada de Linterna Verde con los tamales no era la oficial y que la versión original de Molina saldría el 20 de septiembre. Molina confirmó la noticia en las redes sociales el martes.

"Es parte del proceso creativo interno de DC recibir y desarrollar múltiples versiones de ilustraciones de cómics de nuestros artistas", dijo DC en un comunicado compartido con CNN. "Algunas se lanzan como portadas variantes, otras nunca se utilizan".

La compañía no abordó las críticas dirigidas a las otras portadas.

Mientras que DC ha hecho esfuerzos para abordar la falta de diversidad e inclusión en la industria del cómic, su intento fallido de celebrar el Mes de la Herencia Hispana contrasta con un esfuerzo reciente de su competidor Marvel, que anunció una nueva antología en su serie "Marvel's Voices" que destacaría a los superhéroes latinos al tiempo que elevaría el trabajo de los artistas, escritores y creadores latinos. El próximo "Marvel's Voices: Comunidades #1" se ha llevado elogios debido a su cuidadosa exploración de las identidades cruzadas de sus personajes.