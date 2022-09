Algunos datos curiosos sobre la vida de Carlos III, el nuevo monarca del Reino Unido: ¿quién ha sido bajo la sombra de su madre?

El rey Carlos III esperó más de 70 años por el trono: ¿qué veremos de él? 5:16

(CNN Español) -- A los 73 años, Carlos será finalmente rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tras la muerte de su madre, la reina Isabel II.

Carlos III —su nuevo nombre como monarca— aún debe ser coronado, pero su llegada ya marca el inicio de una nueva era para el Reino Unido y para los países de la Mancomunidad Británica, 14 de cuyos miembros también tendrán a Carlos III como su nuevo rey.

Estos son algunos datos curiosos sobre su vida, bajo la sombra de su madre, la reina más longeva en la historia del país.

Su nacimiento y el reinado de Isabel II

-Charles Philip Arthur George (Carlos Felipe Arturo Jorge) nació el 14 de noviembre de 1948, y es el mayor de los hijos de la reina Isabel II y el príncipe Felipe (fallecido en 2021).

-Isabel asumió la corona en 1952, tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Carlos tenía cuatro años.



-Los hermanos de Carlos son Ana (1950-), Andrés (1960-) y Eduardo (1964-).

-Es heredero al trono desde los 3 años, lo que lo convirtió en el siguiente de la línea de sucesión con más años de servicio en la historia británica.

-A diferencia de otros príncipes, Carlos no fue educado en casa y, en cambio, fue enviado en 1956 a la escuela Hill House de Londres. Luego asistió a la escuela preparatoria Cheam en Berkshire y a Gordonstoun en Elgin, Escocia.

-A los nueve años recibió el título de príncipe de Gales, que mantuvo hasta asumir como rey. Su hijo William es el nuevo príncipe de Gales.

La juventud y las relaciones de Carlos

-Estudió historia en la Universidad de Cambridge.

-Prestó servicio militar en la Real Fuerza Aérea y luego en la Marina Real, entrenando como piloto de aviones y helicópteros.



-El 29 de julio de 1981 se casó con Diana Spencer, apodada "Lady Di". La tumultuosa relación puso a Carlos y a Diana en el centro de las miradas del mundo.

-Tuvieron dos hijos: William (1982-) y Harry (1984-).

-Carlos y Diana anunciaron sus intenciones de separarse en 1992, y en 1994 el príncipe admitió haber tenido una relación extramatrimonial con Camilla Parker Bowles, a quien conocía desde 1970. La separación se concretó en 1996, y un año después la princesa Diana murió en un accidente de auto en París.

-Carlos se casó en 2005 con Parker Bowles, que pasó a ser conocida por el título de duquesa de Cornualles. Tras el ascenso de Carlos como rey, será conocida como reina consorte.

Carlos en la actualidad

-Carlos ha defendido las medicinas alternativas y las técnicas de agricultura orgánica, y lleva décadas advirtiendo de los peligros del cambio climático.



-Ha publicado varios libros, entre ellos el volumen para niños "El viejo de Lochnagar" (The Old Man of Lochnagar) y el ensayo sobre arquitectura "Una visión para Gran Bretaña: una mirada personal sobre arquitectura" (A Vision of Britain: A Personal View of Architecture).

-En los últimos años Carlos y Camilla se han dedicado juntos a sus organizaciones de caridad.

-Carlos ya había asumido algunos de los compromisos de la reina en 2022, a medida que su salud preocupaba lo suficiente como para cancelar algunos de sus compromisos, incluida la apertura estatal del Parlamento.

-Al asumir como rey, se ha convertido de la noche a la mañana en uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Ahora recibirá la Subvención Soberana, que cubre el costo de sus deberes oficiales y ascendió a 86,3 millones de libras (unos US$ 99,2 millones) para el año fiscal 2021/2022. Se hará cargo de la Colección Real, que incluye una de las colecciones de arte más valiosas del mundo. También recoge el Ducado de Lancaster, una vasta propiedad de más de 10.000 hectáreas de tierra, bienes raíces de primera en Londres y una cartera de inversiones.

