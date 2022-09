'Succession' y 'Ted Lasso' reinan en los Emmy

Así documentó de primera mano el sufrimiento de migrantes 1:18

(CNN) -- "Succession" y "Ted Lasso" volvieron como campeones en la 74a entrega anual de los premios Emmy, en una noche que se inclinó hacia los ganadores ya probados mientras repartía la riqueza de una manera que parecía celebrar la diversidad entre el talento, las plataformas y el contenido.

Después del desempeño récord de Netflix en 2021, HBO reafirmó su dominio en su batalla ahora anual con Netflix por la supremacía en el ámbito de la televisión de prestigio. La red de pago estuvo encabezada por la serie limitada "The White Lotus", cuyos cinco premios el lunes por la noche, junto con un puñado de premios técnicos en las ceremonias anteriores de Creative Arts, le permitieron cerrar la temporada con 10 victorias en total, más que cualquier otro programa.

HBO recogió 12 de las 25 estatuillas entregadas en la ceremonia del lunes. Eso incluyó una segunda victoria para "Succession", que se quedó fuera el año pasado debido a la ventana de elegibilidad, dejando la puerta abierta para que "The Crown" arrasara en la votación del drama.

"Ted Lasso" se convirtió en el ganador consecutivo en cuanto a comedia, de la misma forma que sus estrellas Jason Sudeikis y Brett Goldstein, una hazaña cada vez más rara, aunque solo sea porque los programas ahora toman descansos más largos entre temporadas.

Aunque se le negó la oportunidad de hacer historia como ganador de un drama en idioma no inglés, como lo hizo "Parasite" en los Oscar, la sensación de las redes sociales de Netflix "Squid Game" (El juego del calamar) obtuvo premios para su estrella Lee Jung-jae y mejor dirección. El programa había obtenido previamente un cuarteto de victorias en la ceremonia de Creative Arts.

Sumando las ceremonias anteriores con la del lunes por la noche, HBO totalizó 38 premios Emmy este año, muy por delante del segundo lugar, Netflix, con 26. La presentación de Apple, impulsada por "Ted", dejó al servicio de transmisión con nueve en total, empatado con Disney+ y detrás de Hulu, con 10, gracias en gran parte a su miniserie basada en hechos. (Al igual que CNN, HBO es una unidad de Warner Bros. Discovery).

Después de un comienzo somnoliento del programa, Sheryl Lee Ralph despertó a la audiencia al convertirse en la segunda mujer negra en ganar el premio a la actriz de reparto en una comedia para "Abbott Elementary" de ABC, una victoria lograda 35 años después de que Jackee Harry se abriera camino con "227". Luego, la estrella de Broadway cantó parte de su discurso (agradeciendo a los ejecutivos en un guión que atravesaba la parte inferior de la pantalla), lo que hizo que la multitud se pusiera de pie.

Quinta Brunson, la estrella y productora del programa, también fue galardonada por escribir la comedia de situación sobre los maestros, un impulso de cara a su segunda temporada la próxima semana.

Ralph aportó energía a una transmisión que probablemente podría haber aprovechado más de ella. Presentada por Kenan Thompson de "Saturday Night Live" (e incluyendo una mini-reunión con el ex coprotagonista Kel Mitchell), la ceremonia se desarrolló a un ritmo incómodo. La política jugó un papel discreto en la noche, y los esfuerzos por celebrar la amplitud de la televisión a veces se sintieron como si fueran a expensas del tiempo dedicado a los premios reales.

Hubo, como de costumbre, una buena cantidad de repeticiones y muchas palabras censuradas. En el primero de los casos se incluyó el séptimo premio consecutivo para "Last Week Tonight With John Oliver" y otro trofeo para el programa de larga duración "Saturday Night Live". El programa de HBO de Oliver se ha adueñado de esa categoría, de la misma manera que lo hizo Jon Stewart en su antigua casa, "The Daily Show".

Zendaya reclamó su segundo premio a actriz principal por el sombrío drama de secundaria de HBO "Euphoria", y Julia Garner recibió su tercer Emmy por su papel secundario como Ruth en el sombrío drama de Netflix "Ozark". Jean Smart se unió a los ganadores repetidos con la comedia de HBO Max sobre comediantes, "Hacks".

Aún así, otros ganadores primerizos también se abrieron paso. Matthew Macfadyen se llevó el premio al actor de reparto por "Succession", el programa más nominado de este año, junto con las estrellas de miniseries Michael Keaton por "Dopesick" y Amanda Seyfried por otra producción de Hulu, "The Dropout", y su interpretación de la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes.

Los nominados por primera vez Murray Bartlett y Jennifer Coolidge también fueron reconocidos por "White Lotus", y esta última tuvo que superar a cuatro de sus coprotagonistas en el generoso elenco. A Coolidge le apagaron el micrófono durante su efervescente discurso de aceptación, después de que algunos otros ganadores hablaran sobre la cortinilla musical. Mike White también ganó por escribir y dirigir la serie.

"Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls" de Amazon también conquistó sus tres Emmy en esta temporada de premios al ganar como programa de competencia, lo que provocó uno de los discursos de aceptación más emotivos de su presentadora.

La sólida actuación de HBO siguió a un año en el que Netflix empató un récord de 47 años (establecido originalmente por CBS) con un total de 44 premios Emmy en todas las categorías. Eso incluyó arrasar en las principales categorías de drama con "The Crown", que no se emitió durante el período de elegibilidad de este año.

HBO fue la cadena más galardonada en 2019 y 2020, empatando con Netflix el año anterior.

La presentación comenzó con un tributo a los temas musicales de la televisión y una ovación de pie para Oprah Winfrey, quien entregó el primer premio de la noche.

Después de las calificaciones bajas récord en 2020 con una ceremonia virtual, la audiencia de los Emmy se recuperó el año pasado a un estimado de 7,4 millones de espectadores, todavía bajo para los estándares históricos, pero una mejora notable con respecto a los dos años anteriores.

Los índices de audiencia de la televisión lineal han disminuido en general, y se percibe que los Emmy se han visto afectados por la nominación de menos programas ampliamente populares, ya que la transmisión en línea se ha apoderado de la competencia de premios.

Los derechos televisivos de los premios Emmy rotan entre las cuatro principales cadenas de transmisión. El programa de este año se movió de su transmisión dominical habitual porque se transmite por NBC, que transmite "Sunday Night Football".