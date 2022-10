Exclusiva: la expolicía investigada por la respuesta a la masacre de la escuela de Uvalde fue contratada para proteger a los niños de la ciudad

Perros dan consuelo a niños que regresan a clases en Uvalde tras tiroteo 1:23

(CNN) -- La policía estatal de Texas llegó a la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas, a los dos minutos de que un atacante entrara en la institución y comenzara su masacre en mayo pasado.

Crimson Elizondo se ve con su uniforme del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas, con la pistola desenfundada, fuera del edificio de la escuela en Uvalde, y luego brevemente en el pasillo en la grabación de la cámara corporal de otro agente de la ley.

Fue una de las primeras de los 91 agentes del DPS en llegar, una de las 376 personas de las fuerzas del orden en total que acudieron a la escuela donde el atacante permaneció 77 minutos —con víctimas muertas, agonizantes y traumatizadas— antes de ser detenido.

La respuesta al ataque en el que murieron 19 niños y dos profesoras ha sido denunciada como un "abyecto fracaso" con suficiente culpa para ser repartida ampliamente.

El jefe de la policía escolar fue despedido y ahora siete oficiales del DPS están siendo investigados por lo que hicieron —o no hicieron—.

CNN descubrió en exclusiva que Elizondo es una de las investigadas. Una fuente cercana a la investigación también lo confirmó a CNN.

Ya no trabaja para el DPS. Durante el verano se fue y consiguió un nuevo trabajo.

Ahora, es oficial de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde (CISD), donde su función es proteger a algunos de los mismos niños que sobrevivieron al tiroteo de la escuela primaria Robb.

Elizondo se negó a hablar con CNN en persona, por teléfono o por mensaje directo.

Los padres la reconocieron

Uvalde CISD dijo que quería contratar a 10 oficiales más después del ataque del 24 de mayo. No anunció específicamente la contratación de Elizondo durante el verano, aunque los nombres y las fotos de ella y de otros cuatro policías, un teniente y un guardia de seguridad están en su sitio web, bajo el lema "KEEP U.C.I.S.D. SAFE".

El superintendente Hal Harrell dijo en una reunión especial del ayuntamiento en agosto que al menos 33 oficiales de DPS también serían desplegados alrededor de las ocho escuelas del distrito. Después de la preocupación inicial de los residentes de que los oficiales que no lograron detener la matanza serían encargados de la seguridad de la escuela, el padre Brett Cross dijo a CNN que le habían asegurado que los oficiales de DPS desplegados no habrían respondido al tiroteo.

En su nuevo puesto, esa restricción no se aplica a Elizondo. Los niños y los padres pasaron por delante de ella al comenzar el curso escolar en la escuela primaria Uvalde, el nuevo hogar de los estudiantes más jóvenes que sobrevivieron al derramamiento de sangre en Robb.

Y algunos padres, incluidos los que perdieron a sus hijos en la masacre, la reconocieron en las imágenes de las cámaras corporales publicadas por el alcalde, según dijeron los familiares a CNN.

"Estamos disgustados y enfadados por la decisión del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde (UCISD) de contratar a la oficial Crimson Elizondo. Su contratación pone en duda la credibilidad y el rigor de las prácticas de recursos humanos y de investigación de UCISD", según un comunicado de los representantes de la familia.

CNN averiguó que esto les hizo sentir incómodos, otro recordatorio del día mortal en una ciudad que está llena de tales recuerdos.

Pero no sabían que estaba siendo investigada.

Tampoco está claro si el distrito escolar sabía de la investigación cuando fue contratada.

El comunicado de los representantes de la familia pide que se suspenda a todos los funcionarios del departamento hasta que se realice una investigación por parte de terceros, y sus resultados "deben ser dados a conocer" al público y a las familias de las víctimas.

"Nos han arrebatado a nuestros hijos. No dejaremos de luchar hasta que tengamos respuestas y garanticemos que la seguridad de los niños de nuestra comunidad es la máxima prioridad", dice el comunicado.

Cross, el tutor legal de Uziyah Garcia, uno de los niños asesinados en la escuela primaria Robb, dice que está "asqueado" por lo que hizo el distrito.

"Estoy absolutamente horrorizado", dijo a Anderson Cooper, de CNN, y añade que el consejo escolar se reunió con él y le ofreció retirar a esos agentes a funciones fuera del campus. Dice que seguirá manteniendo una vigilancia frente a las oficinas del consejo escolar hasta que todos los agentes sean suspendidos.

El distrito y su personal no han respondido a los correos electrónicos y a las llamadas, ni a una aproximación personal de CNN sobre esta historia.

Escrutinio secreto

El DPS de Texas, el organismo estatal que ayuda a las fuerzas del orden locales en incidentes graves, anunció una investigación interna sobre sus empleados que respondieron al ataque en Robb.

Fuentes familiarizadas con la investigación confirmaron a CNN que Elizondo es una de los siete oficiales cuya conducta está siendo investigada por el DPS, pero ni sus nombres ni sus acciones o inacciones se han hecho públicos.

En un memorando interno redactado para el director de la organización, obtenido por CNN, el DPS citó "acciones que pueden ser inconsistentes con el entrenamiento y los requerimientos" como la razón por la que los oficiales fueron referidos para una investigación.

Fuentes familiarizadas con la investigación dijeron a CNN que Elizondo no estaba debidamente equipada y que dijo a los investigadores que no se sentía cómoda entrando en la escuela sin su equipo.

Las imágenes de las cámaras corporales de la policía y las de otros agentes vistas por CNN muestran a Elizondo llegando a las afueras de la escuela como una de los primeros agentes en responder al reporte de un hombre armado en la escuela primaria Robb.

Sale de su vehículo oficial, pero no toma ningún chaleco antibalas ni su rifle largo, como los agentes están entrenados para hacerlo.

No se acerca a la escuela, sino que se queda con los agentes de otros organismos fuera de la valla hasta que recibe una llamada por radio: "¡Disparos dentro del edificio!".

Elizondo corre con otros agentes hacia el extremo oriental del edificio que albergaba las aulas 111 y 112. Poco después, los agentes que responden son informados de que el atacante se encuentra en una habitación del lado oeste.

Después de eso, se reproduce en las grabaciones la más de una hora de confusión y retraso antes de que alguien vaya a ayudar al personal y a los estudiantes atrapados en las aulas 111 y 112, el catálogo de errores que ha pasado a formar parte de la tragedia de Uvalde.

Elizondo entró brevemente en el edificio, pero se quedó casi siempre fuera.

Mientras los agentes se preparaban para lo que se convirtió en la brecha final, se ofreció a ayudar a un colega y fue a recoger suministros para él. Estaba fuera de la escuela cuando el atacante fue abatido.

Las grabaciones de las cámaras corporales muestran que el pasillo en el que se encontraban tantas personas se convirtió en una escena de masacre mientras los agentes sacaban a los alumnos de las aulas y evaluaban sus heridas.

Elizondo no tardó en llegar, instando a los estudiantes a "ir, ir, ir" si podían, y a no mirar sus heridas ni la sangre en el suelo. Consoló a un chico mientras un agente revisaba sus heridas, diciéndole una y otra vez que estaba con él, que se pondría bien y que pronto se avisaría a sus padres.

Las imágenes muestran que se desplazó al hospital en un autobús escolar con los estudiantes que habían recibido disparos y estaban traumatizados, ayudando de nuevo a cuidarlos.

El director del DPS, el coronel Steven McCraw, dijo en agosto: "Cada uno de nuestros oficiales se someterá al escrutinio del fiscal y a una investigación interna: solo porque no hayan violado la ley, no significa que hayan actuado de forma adecuada según nuestra política".

Dos semanas después, las notas oficiales de una reunión mostraban a McCraw diciendo a los capitanes: "Nadie va a perder su trabajo". McCraw dijo a CNN que había sido citado erróneamente en las actas y prometió que "nadie tiene un pase".

Dijo que daría a conocer toda la información cuando pudiera, pero el fiscal del distrito local le ha pedido que no lo haga hasta que se completen las investigaciones penales, un proceso que ha reconocido que podría llevar años.

La fiscal Christina Mitchell Busbee acusará a cualquier persona que haya cometido un delito en la escuela primaria Robb, incluidos los agentes de la ley, dijo.

CNN se puso en contacto con el DPS, que declinó hacer comentarios para este artículo.

Una coalición de organizaciones de noticias, incluida CNN, está demandando al DPS por los registros relacionados con la investigación que se han ocultado a los medios de comunicación y al público.

Hasta ahora, la única persona que se sabe que perdió su trabajo por la respuesta al tiroteo ha sido el jefe de la policía escolar Pedro "Pete" Arredondo, que fue despedido por la junta escolar en agosto. Arredondo se convirtió en la figura de la respuesta fallida, aunque dijo que no se consideraba el comandante del incidente y ha pedido que se le restituya.

Una valoración escalofriante

Elizondo ganaba un salario base de US$ 59.715 en el DPS, según una base de datos recopilada por The Texas Tribune, lo que refleja un aumento del 12% hace un año. Ella se unió al departamento en 2018.

Su nuevo salario no se conoce, pero una publicación de trabajo para un rol similar tiene un rango salarial más bajo, de US$ 41.584 a US$ 59.158.

Ese anuncio enumera las exigencias mentales y físicas del puesto, incluida la "capacidad de enfrentarse eficazmente a un peligro personal que puede incluir la exposición repentina a personas armadas... en condiciones de intensa amenaza".

El 24 de mayo, mientras viajaba en el autobús escolar de vuelta a la escuela primaria Robb desde el hospital, le dijo a otro agente: "Nada puede prepararte para lo que nos trajeron. Fue horrible".

Más tarde, se le puede escuchar en las grabaciones de las cámaras corporales hablando con sus compañeros cuando alguien le pregunta si tenía hijos en la escuela ese día.

La mujer que ahora lleva el uniforme de policía escolar dio una respuesta contundente.

Con su uniforme del DPS, manchado de sangre, dijo: "Si mi hijo hubiera estado allí, yo no habría estado fuera. Lo prometo".