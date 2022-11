La frenética carrera de EE.UU. para analizar los hechos tras la caída de un misil en Polonia

La ONU reacciona al misil que causó una explosión en Polonia 2:53

(CNN) -- El presidente Joe Biden estaba dormido al otro lado del mundo cuando sus asesores lo despertaron en medio de la noche con noticias urgentes: un misil había golpeado Polonia y matado a dos personas.

A las 5:30 a.m. hora local en Bali, donde el presidente asistía a la cumbre del G20, Biden, todavía con una camiseta y pantalones de color caqui, estaba hablando por teléfono con su homólogo polaco Andrzej Duda en busca de claridad sobre desde dónde se había disparado realmente el misil, un hecho crítico debido a las implicaciones potencialmente nefastas de un ataque con misiles rusos contra un aliado de la OTAN.

El secretario de Estado, Antony Blinken, que viajaba con Biden, también había sido despertado con un golpe en la puerta por su ayudante alrededor de las 4 a.m. hora local con la noticia de la explosión, dijo un funcionario estadounidense, noticia que la mayoría de los funcionarios estadounidenses solo descubrieron a partir de informes públicos y conversaciones con funcionarios polacos.

Blinken y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan hablaron con sus homólogos polacos y se unieron a Biden para la llamada con Duda.

Los funcionarios polacos comenzaron a escuchar acerca de una posible explosión en la aldea fronteriza oriental de Przewodów alrededor de las 10 a.m. ET del martes, o las 11 p.m. de Bali, dijeron fuentes, y la información comenzó a filtrarse públicamente y se informó a los aliados alrededor de la 1 p.m. ET, o 2 a.m. en Bali.

A medida que avanzaba la mañana allí y llegaba más información de inteligencia, quedó claro para los funcionarios estadounidenses que examinaban los sistemas de inteligencia basados en satélites y hablaban con sus homólogos polacos que el misil, que cayó en una granja polaca en el extremo este del país, parecía haber sido lanzados por Ucrania como parte de sus sistemas de defensa aérea.

Después de varias horas de ansiedad, Biden fue el primero en aliviar parte de la tensión y les dijo a los periodistas que la información inicial sugería que el misil no fue lanzado por Rusia.

El alivio entre los funcionarios estadounidenses fue palpable. Contrariamente a sus peores temores, la inteligencia preliminar sugería que Rusia no había atacado deliberadamente a Polonia, dijo un funcionario. Pero para Biden y sus asesores, el episodio aún representaba una situación que habían temido durante mucho tiempo: un ataque no intencional en territorio de la OTAN, cuyas implicaciones y consecuencias seguían siendo turbias.

Un llamado a la calma para Ucrania

Con la situación tan fluida, los asesores de Biden instaron a la calma y la paciencia, incluso a los funcionarios ucranianos.

Alrededor de una hora después de que se supiera la noticia del incidente, Volodymyr Zelensky dijo en su discurso nocturno que “los misiles rusos cayeron en Polonia”, calificándolo de “una escalada muy significativa” que requería una respuesta.

Sullivan llamó rápidamente a la oficina de Zelensky después de esos comentarios e instó a los funcionarios a ser más cuidadosos con la forma en que hablaban sobre el incidente, dijeron fuentes familiarizadas con la llamada. Biden y Zelensky no hablaron el martes por la noche, a pesar de las solicitudes del líder ucraniano para concertar una llamada, dijo una fuente familiarizada con el asunto.

Estados Unidos y Polonia rápidamente acordaron trabajar en estrecha colaboración en una investigación del ataque, y el director de la CIA, Bill Burns, se reunió con Duda en Varsovia el miércoles por la noche, dijo un funcionario estadounidense. Apenas unas horas antes, Burns se había refugiado en la embajada de Estados Unidos en Kyiv cuando los misiles rusos cayeron sobre la ciudad.

Pero el incidente también ha creado algunas grietas en la alianza de Occidente con Ucrania.

Biden y Duda ahora han dicho públicamente que el misil parecía haberse originado en el sistema de defensa aérea de Ucrania, una afirmación que Zelensky ha seguido negando rotundamente, lo que ha frustrado a los funcionarios polacos, dijeron las fuentes.

Y aunque Biden habló con Duda y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, después del ataque, y mantuvo conversaciones de emergencia con los líderes mundiales en el G20, el presidente aún no había hablado directamente con Zelensky el miércoles por la tarde, fuentes familiarizadas con el asunto le dijeron a CNN.

En cambio, Sullivan habló con el jefe de personal de Zelensky en las horas posteriores a la explosión, dijeron las fuentes, y Blinken habló con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.

Ucrania también solicitó unirse al equipo de investigación, compuesto por funcionarios estadounidenses y polacos, que inspeccionan el sitio del ataque con misiles, dijo Zelensky el miércoles. “Tenemos que participar en la investigación”, dijo a los periodistas. Pero esa solicitud aún no ha sido concedida.

Líos en el Pentágono

De vuelta en Washington el martes, el secretario de Defensa Lloyd Austin estaba en una reunión con la subsecretaria de Defensa Kathleen Hicks y el presidente del Estado Mayor Conjunto Mark Milley cuando un ayudante interrumpió con la noticia de la explosión y los tres funcionarios llamaron a sus homólogos polacos poco después.

Poco tiempo después, alrededor de las 2 pm, una conferencia de prensa con el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, estaba a solo minutos de distancia. Pero algunos funcionarios del Pentágono acababan de enterarse de un misil que impactó en Polonia a través de los medios de comunicación, y el Pentágono no tenía nada que corroborara el lanzamiento de un misil ruso que impactó en territorio de la OTAN.

Los funcionarios del Pentágono tuvieron que decidir si continuar o no, sabiendo que prácticamente no tenían información que proporcionar sobre lo que inmediatamente se convirtió en el tema más importante del día.

Al final, un funcionario le dijo a CNN, la conferencia siguió adelante, razonando que cancelarla en el último minuto sería una señal del tipo exacto de pánico que los funcionarios estaban ansiosos por evitar.

Mientras Ryder estaba de pie en el podio, recibió repetidas preguntas sobre el misil para las que aún no tenía ninguna respuesta.

Mientras tanto, Milley estaba en su oficina en el anillo exterior del Pentágono, instruyendo a su personal para que prepararan varias llamadas telefónicas, dijeron las autoridades. Primero fue su homólogo polaco, seguido rápidamente por su homólogo ucraniano. Milley saltó de una llamada a otra, hablando con otros jefes de defensa, así como con el general Chris Cavoli, comandante del Comando Europeo, que también estaba al teléfono.

El personal de Milley trabajó para poner en línea a su homólogo ruso, el jefe del Estado Mayor General Valery Gerasimov. Los dos hablaron por última vez a fines de octubre, una de las únicas veces que mantuvieron conversaciones desde que comenzó la invasión de Rusia. Pero esta vez, no hubo llamada, y los dos nunca hablaron el martes por la noche.

Esa noche, Milley y Austin informaron a Biden sobre lo que habían sabido sobre el incidente.

Una imagen más clara

Para el miércoles, varios altos funcionarios estadounidenses decían públicamente que la inteligencia apuntaba a la explosión proveniente de un misil de defensa aérea ucraniano que aterrizó en Polonia accidentalmente. Estados Unidos también compartió la información clasificada con sus aliados antes de la reunión del Consejo del Atlántico Norte del miércoles por la mañana en la sede de la OTAN, dijo un funcionario.

“No hemos visto nada que contradiga la evaluación preliminar del presidente Duda de que esta explosión probablemente fue el resultado de un misil de defensa aérea ucraniano que desafortunadamente aterrizó en Polonia”, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, en un comunicado.

En los primeros exámenes del sitio de la explosión, se encontraron restos que parecían ser de un misil S-300 de la era soviética, dijeron fuentes familiarizadas con la información de inteligencia. La evaluación inicial es que el misil de defensa aérea ucraniano intentó interceptar un misil ruso, pero falló y cayó en Polonia, dijeron varios funcionarios de Estados Unidos y la OTAN.

En conferencia de prensa el miércoles, Duda dijo que “por la información que tenemos nosotros y nuestros aliados, era un cohete S-300 hecho en la Unión Soviética, un cohete viejo y no hay evidencia de que haya sido lanzado por el lado ruso. Es muy probable que haya sido disparado por la defensa antiaérea ucraniana”.

Estados Unidos también ha determinado que el misil ruso probablemente continuó en su trayectoria y golpeó su objetivo previsto o aterrizó muy cerca de él, dijo un funcionario.

Zelensky, mientras tanto, ha seguido insistiendo en que el misil no fue lanzado por las fuerzas ucranianas. El miércoles, dijo a los periodistas en Kyiv: “No tengo ninguna duda de que no fue nuestro misil”, citando informes que había recibido del mando de las fuerzas armadas y la Fuerza Aérea de Ucrania.

Zelensky también expresó su frustración porque a los funcionarios ucranianos no se les había permitido unirse a la investigación conjunta polaco-estadounidense del sitio, y dijo que quería ver “el número en el misil, porque todos los misiles tienen números en ellos”.

“¿Tenemos derecho a estar en el equipo de investigación?”, cuestionó Zelensky. "Por supuesto".

Katie Bo Lillis y Zachary Cohen de CNN contribuyeron a este informe