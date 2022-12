ElijoCreer: las coincidencias por las que algunos creen que Argentina ganará el Mundial

(CNN Español) -- Los argentinos no solo son —quizá— los hinchas más apasionados del fútbol en todo el planeta, sino que su pasión la viven con mucha superstición. Y cuando de la selección se trata, mucho más. Mantienen sus cábalas para que el equipo gane, algunos usan la misma ropa o no lavan la camiseta, otros ven los partidos en solitario. Y en el Mundial de Qatar 2022 las supersticiones han girado en torno a las coincidencias con el Mundial de 1986 que Argentina ganó en la final contra Alemania Federal.

Fue la consagración de Diego Maradona en ese entonces. Y ahora, cuando Lionel Messi está a un paso de ganar una Copa del Mundo para ser considerado el mejor futbolista de la historia, las casualidades y los datos curiosos que se repiten entre 2022 y 1986 no son pocos. Las similitudes han sido alimentadas y expuestas por campañas publicitarias y los medios de comunicación, y multiplicadas en redes por los usuarios.

La frase que se volvió un mantra de los argentinos en esta copa es "elijo creer". Y en medio de un mar de predicciones, se repite la frase "anulo mufa", una suerte de conjura contra la mala suerte por los pronósticos de victoria argentina.

Hay coincidencias ridículas, incomprobables. Otras muy obvias y poco azarosas. Pero se puede decir que sí hay algunas coincidencias llamativas. A continuación listamos unas de las más destacadas (y verificables).

Hay una selección que estuvo en el Mundial de Maradona y que volvió a su segunda copa en Qatar: Canadá. La presencia del equipo norteamericano es para muchos una de las razones para creer que Argentina será campeón de nuevo.

En 1986 también jugó Marruecos, aunque vale decir que esa selección también disputó los Mundiales de 1994, 1998 y 2018, en los que Argentina ni siquiera llegó a la semifinal, y en 1970, cuando Argentina no clasificó.

El pentacampeón del mundo ha participado en todos los Mundiales. Suele ser favorito y muchas veces es protagonista. Sus eliminaciones son noticia. Sobre todo cuando son por penaltis. En Qatar 2022 Brasil salió eliminado por Croacia en cuartos de final por penales. ¿Cuándo fue la única vez anterior que había pasado eso? En México 1986, cómo no. En esa ocasión lo eliminó Francia (que, por cierto, como Croacia en 2022, salió del torneo en la semifinal).

La FIFA confirmó este jueves que el polaco Szymon Marciniak será el árbitro de la final en Qatar. Pronto se viralizó la fecha de su nacimiento: el 7 de enero (de 1981). Es relevante porque Romualdo Arppi Filho, el árbitro de la final de 1986, nació un 7 de enero (de 1939). Ambas fechas son confirmadas por Transfermakt.

En la final de 1978, el arquero rival, de Países Bajos, vistió un buzo amarillo. Argentina campeón.

En la final de 1986, el arquero rival, de Alemania Federal, vistió un buzo amarillo. Argentina campeón.

Según confirmó la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, la selección de Argentina tendrá la camiseta celeste y blanca, con pantalón y medias blancas, y el arquero Emiliano Martínez vestirá indumentaria verde, y Francia tendrá el uniforme azul y Lloris usará un atuendo amarillo. Aunque la página oficial de la FIFA que muestra las indumentarias escogidas para los partidos aún no publica el documento de la final, varios medios y periodistas compartieron la imagen del anuncio de las indumentarias.

Es preciso decir que Lloris ha usado el uniforme naranja en todos los partidos de la fase final, pero sí lo usó amarillo en dos de la fase grupos.

No son pocos los usuarios que han elegido creer. Incluso la cuenta de la Primera A de Argentina ha compartido contenido alegórico a las casualidades. Hay conexiones improbables y vínculos insólitos. Total, se volvió un tendencia en redes ver casualidades donde otros nos las verían, en clave de humor. La gente quiere que la Albiceleste sea campeona y se aferra a lo razonable y a lo ilógico para creer que será una realidad.

Fui a comprar unas cosas, saco número y me toca el 86, después viene un pibe que conozco y me dice "tomá mi número, yo ya estoy para pagar" y me da el 78. Elijo creer 😅 pic.twitter.com/tVo6BHhu5C

— Laucha (@sanchezlaucha) December 12, 2022