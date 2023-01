Disney cierra oficialmente su Splash Mountain y los aficionados están tratando de llevarse todos los recuerdos que pueden

Alex Carrillo, de las redes al museo Walt Disney 3:51

(CNN) -- La emblemática atracción Splash Mountain de Walt Disney World cerró oficialmente, pero los fans más entregados hacen todo lo posible por conservar para siempre partes de ella.

Multitudes de personas abarrotaron el parque temático Magic Kingdom de Orlando el 23 de enero para presenciar el final de la atracción, vestidos con todo tipo de artículos de Splash Mountain y dispuestos a esperar más de cuatro horas para dar un último y empapado paseo.

Mientras los fans de Disney con ideas más políticas celebraban el acontecimiento discutiendo sobre las razones del cierre de la atracción (que se basa en la tristemente célebre película de Disney de 1946 "Canción del Sur"), otros se dedicaron a comprar, vender, intercambiar y presumir todo tipo de artículos de Splash Mountain.

El agua de Splash Mountain, en particular, despertó mucho interés en eBay y en las comunidades en internet temáticas de Disney. Los expertos de Disney que hablaron con CNN sospechan que la mayoría son anuncios de broma, lo cual no es inusual. (Por ejemplo, un Cheeto con un ligero parecido a Harambe el Gorila que supuestamente se vendió en el sitio por casi US$ 100.000 en 2017).

Cualquiera que busque asegurarse de verdad un poco de esa sagrada agua debería tener cuidado: varios de los anuncios de "Splash Mountain Water" tienen la misma imagen, aunque fueron listados por diferentes vendedores. Uno de los anuncios pide una oferta inicial de US$ 5.000. Otro anuncio, claramente burlándose de la tendencia, ofrece una "Bolsa de gran valor de agua del baño de Splash Mountain".

CNN se puso en contacto con eBay y con los Parques Disney para obtener comentarios.

Independientemente de que las ventas de agua sean reales, hay dos verdades muy importantes:

1. Los clientes habituales de Disney se vinculan emocionalmente a las atracciones del parque.

2. El agua de Disney es diferente.

Tal vez sea por los niveles de productos químicos necesarios para matar los horrores biológicos que desprenden los 57.000 visitantes diarios estimados del parque. Tal vez sea la pátina de décadas de antigüedad que se adoba en los recovecos de los antiguos animatrónicos de ojos vacíos de atracciones como It's A Small World y Piratas del Caribe. Pero el agua de las atracciones Disney es un fenómeno entre los fans, muchos de los cuales juran que podrían identificar ese dulce olor a bromo en cualquier parte del mundo. La gente incluso vende velas con temática de agua de Piratas del Caribe en Etsy, lo que parece una alternativa segura a un tarro de agua de dudosa procedencia.

Para aquellos cuyos santuarios Disney requieren una oferta ligeramente diferente, eBay también registró un repunte en otros artículos que son la basura de un hombre, pero el tesoro de un fan de Splash Mountain. La atracción de Walt Disney World ha sido patrocinada por Ziploc desde 2018, y ofrecía pequeñas bolsas ingeniosas para mantener secas las pertenencias de las personas. Esas bolsas ahora están a la venta en línea por hasta US$ 40, lo cual no es mucho en el gran esquema de las cosas, pero es astronómico para el mercado de bolsas Ziploc individuales. Réplicas de los decorados de la (larguísima) fila de la atracción salieron a subasta en los días próximos al cierre de la atracción, al igual que insignias de miembros del reparto, antiguos pases de papel, vasos de plástico y monedas de un centavo prensadas.

Si esto te parece mucho -demasiado, tal vez-, es que no conoces bien Disney World.

Según los asistentes, la escena en torno a la atracción, situada en la zona de temática del Oeste Frontierland del parque Magic Kingdom de Orlando, era en parte una celebración, en parte un funeral y estaba completamente abarrotada.

Clint Gamache, fundador del sitio de noticias sobre parques temáticos ThrillGeek, asistió a los festejos. Durante todo el día, vio muñecos de peluche de los personajes de Splash Mountain alineados a lo largo del puente que lleva a la atracción, dejados como tributo por los fans. También vio grupos que llevaban camisetas caseras de Splash Mountain con frases como "Last Splash" ("Último chapuzón"), una variante poco sorprendente de la amplia industria casera de ropa de viaje Disney hecha a medida.

"La mercancía de Splash Mountain en el parque lleva meses agotada", dijo a CNN. "En cuanto el año pasado anunciaron el cierre de la atracción, la gente compró todos los artículos que pudo". Aunque no cabe duda de que algunos coleccionistas se dejaron llevar por la nostalgia, hay un lado decididamente mercenario en el botín de los Parques Disney, que puede alcanzar precios extravagantes en los mercados de segunda mano.

Gamache dice que ha estado en cierres de otras atracciones, y señaló que el último día de Splash Mountain parecía tener menos fanfarrias oficiales que, por ejemplo, el cierre de la icónica Great Movie Ride en los Estudios Hollywood de Disney en 2017.

Pero no faltó el sentimentalismo.

"La nostalgia es lo más importante para Disney", dice. "Hay tanta gente que tiene tantos recuerdos relacionados con una determinada atracción. Cuando, más adelante, la atracción cierra, toda esa nostalgia y todas esas emociones vuelven".

A medida que avanzaba el día, Gamache cuenta que pequeños grupos de gente se paraban a ver la atracción y aplaudían a los troncos en su caída culminante.

Las camisetas, las celebraciones, las historias... todo es absolutamente normal cuando se trata de los aficionados de los parques Disney. Un solo personaje de una atracción puede inspirar un sinfín de historias y productos. Splash Mountain era una de las atracciones más largas y divertidas de Walt Disney World, con una duración de 10 a 11 minutos llenos de música y payasadas animatrónicas de Br'er Rabbit y sus némesis, Br'er Fox y Br'er Bear. Todos esos personajes aparecen en "Canción del Sur". La película ha sido muy criticada durante décadas por lo que la NAACP calificó en su día de "imagen peligrosamente glorificada de la esclavitud".

La reapertura de la atracción de Orlando está prevista para 2024 como una atracción temática de "La princesa y el sapo" llamada Tiana's Bayou Adventure. La atracción Splash Mountain de Disneyland en Anaheim (California) cerrará más adelante. No se han anunciado planes para la versión de Tokyo Disneyland.