Todo lo que debes saber sobre el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden

(CNN) -- Este martes se define el destino de millones de receptores de préstamos estudiantiles que esperan a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre un programa del Gobierno de Joe Biden para la cancelación de hasta US$ 20.000 de su deuda.

Biden anunció el programa de condonación de préstamos estudiantiles en agosto pasado, pero tribunales inferiores suspendieron su implementación. Los jueces de la Corte Suprema escucharán este martes los argumentos en dos casos sobre el programa, cuyo costo se estima en US$ 400.000 millones.

¿Quiénes pueden acceder al programa de condonación de la deuda?

No todos los receptores de préstamos estudiantiles pueden acogerse a la reducción de la deuda planteada por la administración, que ahora depende de la decisión de la corte. En primer lugar, solo quienes tengan préstamos estudiantiles federales pueden solicitar el beneficio. Los préstamos estudiantiles privados están excluidos.

En segundo lugar, los prestatarios de ingresos altos en general están excluidos. Los prestatarios individuales que ganen menos de US$ 125.000 al año y los matrimonios o cabezas de familia que ganen menos de US$ 250.000 anuales podrán tener una condonación de hasta US$ 10.000 de su deuda de préstamos estudiantiles federales.

Si un prestatario que cumple los requisitos también recibió una beca federal Pell mientras estaba matriculado en la universidad, la persona puede optar a la condonación de la deuda de hasta US$ 20.000. Las becas Pell se conceden a millones de estudiantes de bajos ingresos cada año, basándose en factores como el tamaño y los ingresos de la familia y el coste que cobra la universidad. Estos prestatarios también tienen más probabilidades de tener dificultades para pagar su deuda estudiantil y terminar en mora.

¿Qué tipo de préstamos estudiantiles federales son elegibles?

Hay una variedad de préstamos estudiantiles federales y no todos son elegibles. Los Préstamos Federales Directos, incluidos los préstamos con subsidio, los préstamos sin subsidio, los préstamos PLUS para padres y los préstamos PLUS para graduados son elegibles.

Sin embargo, los préstamos estudiantiles federales que están garantizados por el Gobierno pero que están en manos de prestamistas privados no son elegibles a menos que el prestatario haya solicitado consolidar esos préstamos en un Préstamo Directo antes del 29 de septiembre.

El Departamento de Educación dijo inicialmente que estos préstamos privados, muchos de los cuales se hicieron bajo el antiguo programa de Préstamos Federales para la Educación de la Familia y el programa de Préstamos Federales Perkins, serían elegibles para la acción de condonación. Sin embargo, cambió el curso en septiembre cuando seis estados liderados por republicanos demandaron a la administración de Biden, argumentando que la condonación de los préstamos privados perjudicaría financieramente a los estados y a los administradores de préstamos estudiantiles.

Los Préstamos Federales para la Educación de la Familia y los Préstamos Perkins impagados pueden optar a la condonación de la deuda aunque sean privados.

¿A qué año corresponde el umbral de ingresos fijado?

La elegibilidad se basa en los ingresos brutos ajustados del prestatario para el año fiscal 2020 o 2021. Los ingresos brutos ajustados pueden ser inferiores a su salario total porque tienen en cuenta las deducciones y los ajustes fiscales, como las contribuciones realizadas a un plan de jubilación 401(k).

La renta bruta ajustada de un contribuyente se encuentra en la línea 11 del formulario 1040 del Servicio Interno de Impuesto (IRS, por sus siglas en inglés).

¿Cómo sabe el Gobierno cuáles son tus ingresos?

El Departamento de Educación dice que ya tenía información sobre los ingresos de casi ocho millones de prestatarios, probablemente debido a los formularios de ayuda financiera o a las solicitudes de planes de reembolso basados en los ingresos presentadas anteriormente. Esos prestatarios recibirán automáticamente el alivio de la deuda si cumplen el requisito de ingresos, a menos que opten por no hacerlo, en caso de que el programa reciba luz verde. El departamento ha dicho que enviará un correo electrónico a los prestatarios que serán considerados para el alivio de la deuda pero que no necesitan solicitarlo.

Otros millones de prestatarios tendrán que solicitar la condonación de sus préstamos estudiantiles, si es que se puede volver a hacer.

El Gobierno de Biden ha dicho que los solicitantes que "tienen más probabilidades de superar el límite de ingresos" tendrán que presentar información adicional, como una transcripción de impuestos. Las autoridades esperan que solo el 5% de los prestatarios con préstamos estudiantiles federales que reúnen los requisitos no puedan optar a la ayuda debido al umbral de ingresos.

¿Se puede solicitar la condonación en estos momentos?

El Gobierno creó una página para la solicitud de la condonación (https://studentaid.gov/debt-relief/application) en la que actualmente se informa que el alivio está bloqueado y por tanto no se reciben más solicitudes.

En esa página se informarán novedades tras la decisión de la corte.

La Casa Blanca ha dicho que recibió 26 millones de solicitudes antes de que un tribunal inferior en Texas bloqueara el programa a nivel nacional en noviembre, y que 16 millones de esas solicitudes han sido aprobadas para un alivio.

Podría haber espacio para que se presenten más impugnaciones legales incluso después de que la Corte Suprema haya fallado.

¿Tendrías que pagar impuestos por el importe de la deuda cancelada?

Los prestatarios no tendrían que pagar impuestos federales sobre la deuda de los préstamos estudiantiles condonada si el programa se concreta, gracias a una disposición de la Ley del Plan de Rescate de Estados Unidos que el Congreso aprobó el año pasado.

Sin embargo, es posible que algunos prestatarios tengan que pagar el impuesto sobre la renta estatal por el importe de la deuda condonada si sucede. Hay un puñado de estados que pueden gravar la deuda condonada si no se realizan previamente cambios legislativos o administrativos estatales, según el Centro de Política Fiscal. La responsabilidad fiscal podría ser de cientos de dólares, dependiendo del estado.

¿Cómo puedo saber si alguna vez recibí una beca Pell?

La mayoría de los prestatarios pueden entrar en Studentaid.gov para ver si recibieron una beca Pell mientras estaban matriculados en la universidad. La información sobre las becas Pell recibidas aparece en el panel de control de la cuenta y en la página "Mi ayuda". Aquí también se puede averiguar cuánto se debe y qué tipo de préstamos se tienen.

Los prestatarios que recibieron una beca Pell antes de 1994 no verán la información de su beca Pell en línea, pero siguen teniendo derecho a la condonación de US$ 20.000 en préstamos estudiantiles si el programa avanza.

Siempre que los prestatarios hayan recibido al menos una beca Pell son elegibles.

El Gobierno de Biden ha dicho que los prestatarios elegibles que han recibido becas Pell recibirán automáticamente el alivio adicional de la deuda.

¿Qué sucede si el programa se cancela?

Si la Corte Suprema anula el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden, es posible que la administración haga algunas modificaciones a la política y vuelva a intentarlo, aunque ese proceso podría llevar meses.

“La pelota vuelve a la administración de Biden”, dijo Luke Herrine, profesor asistente de derecho en la Universidad de Alabama, quien anteriormente trabajó en una estrategia legal para la cancelación de la deuda estudiantil.

“La administración podría implementar alguna otra versión de esta instalación bajo una autoridad legal diferente, pero eso bien puede generar su propio litigio y terminar en el mismo lugar”, agregó Herrine.

La administración de Biden también está trabajando en cambios a los planes de pago de préstamos estudiantiles federales existentes que tienen como objetivo facilitar a los prestatarios el pago de la universidad. Estos cambios no enfrentan desafíos legales.

Actualmente, el Departamento de Educación está finalizando un nuevo plan de pago basado en los ingresos para reducir los pagos mensuales, así como la cantidad total que los prestatarios pagan con el tiempo. A diferencia del programa de cancelación de préstamos estudiantiles por única vez, el nuevo plan de pago podría ayudar tanto a los prestatarios actuales como a los futuros.

Además, en julio, se realizarán cambios en el programa de condonación de préstamos por servicio público, que permite a ciertos empleados gubernamentales y sin fines de lucro solicitar la condonación de préstamos estudiantiles federales después de realizar 10 años de pagos calificados. Los cambios facilitarán que algunos prestatarios reciban la condonación de la deuda.

Nota del editor: este artículo fue publicado originalmente el 17 de octubre de 2022 y actualizado el 28 de febrero de 2022.