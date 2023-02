El plan de condonación de préstamos estudiantiles llega a la Corte Suprema. Esto es lo que los prestatarios deben saber

Bank of America ofrece préstamos hipotecarios sin pago inicial 1:07

(CNN) -- Millones de personas que accedieron a préstamos estudiantiles podrían ver cancelados hasta US$ 20.000 de su deuda dependiendo del resultado de la audiencia de la Corte Suprema de EE.UU. de este martes sobre el programa de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden.

Los jueces también determinarán cuándo se reanudarán los pagos de los préstamos estudiantiles federales después de una pausa relacionada con la pandemia que ha estado vigente durante casi tres años.

La administración de Biden ha dicho que los pagos se reanudarán 60 días después de que se resuelva el litigio sobre el programa de condonación o a fines de agosto, lo que ocurra primero.

Biden anunció el programa específico de condonación de préstamos estudiantiles en agosto pasado, pero los tribunales inferiores suspendieron la implementación antes de que se concediera la condonación de la deuda.

Los jueces escucharán argumentos en dos casos este martes sobre el programa, cuyo costo se estima en US$ 400.000 millones.

Un caso fue presentado por seis estados liderados por republicanos que dicen que se verían perjudicados financieramente si el programa de condonación entra en vigor. El otro caso fue presentado por dos prestatarios en Texas que no califican completamente para la condonación de deudas bajo el programa.

Los demandantes en ambos casos argumentan que la administración no tiene la autoridad para cancelar la deuda del préstamo estudiantil bajo las reglas propuestas del programa. Pero la administración Biden argumenta que una ley de 2003 otorga al poder ejecutivo el poder de cancelar la deuda de préstamos estudiantiles federales en caso de una emergencia nacional, incluida la pandemia de covid-19.

Hay alrededor de 43 millones de prestatarios con préstamos estudiantiles federales. Esto es lo que necesitan saber.

¿Cuándo sabrán los prestatarios si obtendrán la condonación del dinero?

No está claro exactamente cuándo la Corte Suprema emitirá su decisión, pero normalmente los jueces publican sus fallos al final del período actual, que suele ser a finales de junio o principios de julio.

Si la Corte Suprema dictamina que el programa de condonación de préstamos estudiantiles de la administración Biden es legal y permite que avance, o si la corte desestima las impugnaciones debido a la falta de “legitimación” o el derecho legal de presentar las disputas en primer lugar, es posible que el gobierno comience a emitir algunas cancelaciones de deuda con bastante rapidez.

La Casa Blanca ha dicho que recibió 26 millones de solicitudes antes de que un tribunal inferior en Texas bloqueara el programa a nivel nacional en noviembre, y que 16 millones de esas solicitudes han sido aprobadas para un alivio.

Podría haber espacio para que se presenten más impugnaciones legales incluso después de que la Corte Suprema haya fallado.

¿Quién puede ser elegible para la condonación de préstamos estudiantiles?

Si se permite que el programa de Biden avance, los prestatarios individuales que ganaron menos de US$ 125.000 en 2020 o 2021 y las parejas casadas o cabezas de familia que ganaron menos de US$ 250.000 anuales en esos años podrían ver perdonados hasta US$ 10.000 de su deuda de préstamos estudiantiles federales.

Si un prestatario calificado también recibió una subvención federal Pell mientras estaba inscrito en la universidad, la persona es elegible para una condonación de deuda de hasta US$ 20.000. Las becas Pell son un programa clave de ayuda federal que ayuda a los estudiantes de las familias de ingresos más bajos a pagar la universidad.

Los préstamos federales directos, incluidos los préstamos con subsidio, los préstamos sin subsidio, los préstamos PLUS para padres y los préstamos PLUS para graduados, serían elegibles para el programa.

Pero los préstamos federales para estudiantes que están garantizados por el gobierno pero en manos de prestamistas privados, como algunos Préstamos Federales para la Educación Familiar, no son elegibles a menos que el prestatario solicite consolidar esos préstamos en un Préstamo Directo antes del 29 de septiembre de 2022.

¿Qué sucede si el programa se cancela?

Si la Corte Suprema anula el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden, es posible que la administración haga algunas modificaciones a la política y vuelva a intentarlo, aunque ese proceso podría llevar meses.

“La pelota vuelve a la administración de Biden”, dijo Luke Herrine, profesor asistente de derecho en la Universidad de Alabama, quien anteriormente trabajó en una estrategia legal para la cancelación de la deuda estudiantil.

“La administración podría implementar alguna otra versión de esta instalación bajo una autoridad legal diferente, pero eso bien puede generar su propio litigio y terminar en el mismo lugar”, agregó Herrine.

La administración de Biden también está trabajando en cambios a los planes de pago de préstamos estudiantiles federales existentes que tienen como objetivo facilitar a los prestatarios el pago de la universidad. Estos cambios no enfrentan desafíos legales.

Actualmente, el Departamento de Educación está finalizando un nuevo plan de pago basado en los ingresos para reducir los pagos mensuales, así como la cantidad total que los prestatarios pagan con el tiempo. A diferencia del programa de cancelación de préstamos estudiantiles por única vez, el nuevo plan de pago podría ayudar tanto a los prestatarios actuales como a los futuros.

Además, en julio, se realizarán cambios en el programa de condonación de préstamos por servicio público, que permite a ciertos empleados gubernamentales y sin fines de lucro solicitar la condonación de préstamos estudiantiles federales después de realizar 10 años de pagos calificados. Los cambios facilitarán que algunos prestatarios reciban la condonación de la deuda.

¿Cuáles son los argumentos legales en juego?

La pregunta legal clave en los casos ante la Corte Suprema este martes es si la Ley de Oportunidades de Alivio de Educación Superior para Estudiantes de 2003, conocida como Ley HEROES, otorga al poder ejecutivo un poder de emergencia para implementar el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden.

La Ley HEROES, que se aprobó a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, otorga al secretario de Educación el poder de “renunciar o modificar” un programa federal de préstamos estudiantiles para garantizar que las personas “no sean colocadas en una peor posición financiera” debido a “una guerra u otra operación militar o emergencia nacional”.

Los abogados de la administración de Biden argumentan que esta disposición le da al secretario de Educación la autoridad para cancelar la deuda de préstamos estudiantiles federales para que los prestatarios no empeoren su situación con respecto a sus préstamos por los efectos de la pandemia de covid-19.

Citan datos que muestran que los prestatarios cuyos pagos se detuvieron anteriormente debido a una emergencia como un huracán tenían un mayor riesgo de incumplimiento después de que expirara la pausa.

Pero los demandantes argumentan que la administración Biden está abusando de su poder y utilizando la pandemia como pretexto para cumplir la promesa de campaña del presidente de cancelar la deuda estudiantil.

Incluso antes de pronunciarse sobre el fondo de los casos, los jueces deben considerar si las partes demandantes están legitimadas para presentar las impugnaciones legales. Esto significa que las partes deben demostrar que tienen el perjuicio legal necesario para poder presentar la impugnación.

El año pasado, un tribunal de distrito determinó que los estados no tenían legitimación para demandar. Los estados apelaron ante la Corte de Apelaciones del 8º Circuito de EE.UU., que concedió su solicitud de una orden judicial preliminar.

Si los jueces deciden que ninguna de las partes está legitimada, se desestimarán los casos y se permitirá que avance el programa de Biden.