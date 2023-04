China sanciona a instituciones y personal estadounidenses tras visita de la presidenta de Taiwán

OPINIÓN | ¿Podrá Taiwán fortalecer vínculos diplomáticos con otros países? 6:40

Beijing (CNN) -- China impuso este viernes sanciones contra dos instituciones estadounidenses y sus directivos por la visita de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a Estados Unidos, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un comunicado.

El Instituto Hudson, con sede en Washington, y la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, con sede en California, tendrían prohibida cualquier cooperación, intercambio o transacción con instituciones y personas de China.

Se prohibirá a los principales directivos de estas organizaciones visitar China, no podrán realizar transacciones ni cooperar con organizaciones o personas de ese país y se les congelará cualquier activo en China, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de China en un comunicado este viernes.

"El Instituto Hudson y la Biblioteca Reagan han proporcionado una plataforma y han facilitado las actividades separatistas de Tsai, lo que socava gravemente la soberanía y la integridad territorial de China", declaró el Ministerio.

CNN se puso en contacto con el Instituto Hudson y con la Biblioteca Presidencial Roland Reagan para solicitar sus comentarios. No está claro si alguna de estas organizaciones tiene activos en China que pudieran verse afectados.

La medida sigue a la visita de Tsai a EE.UU. la semana pasada, durante la cual la Biblioteca Reagan acogió este miércoles una reunión entre Tsai y el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Kevin McCarthy, ante la protesta de Beijing.

La semana pasada, el Instituto Hudson concedió el Premio al Liderazgo Global a Tsai en Nueva York, citando su "gran valentía y clara determinación de resistir a la tiranía", según el Instituto.

China también impuso sanciones a Hsiao Bi-khim, embajador de facto de Taiwán en Estados Unidos, según informaron este viernes los medios estatales chinos. Hsiao ya había sido sancionada por China el pasado mes de agosto, tras una visita a la isla de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi. Este viernes, Hsiao reaccionó en su cuenta de Twitter a las sanciones y dijo: "vaya, la RPC acaba de sancionarme otra vez, por segunda vez".

Dos organizaciones taiwanesas, The Prospect Foundation y Council of Asian Liberals and Democrats, también fueron objeto de sanciones, que les prohíben cooperar con organizaciones y personas de China continental. Sus directores tienen prohibida la entrada en China continental, según la Oficina de Asuntos de Taiwán.