El Inter Miami y su sueño llamado Lionel Messi: el mejor futbolista del mundo ahora dice que llegará a la MLS. Alerta roja en Hawai por la erupción del volcán Kilauea. El gobierno de México investiga un video que muestra una aparente ejecución extrajudicial. Esto es lo que debes saber para comenzar el día.

1. Messi dice que irá al Inter de Miami de la MLS

Lionel Messi habló este miércoles de su futuro en el fútbol, al adelantar que irá al Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS). "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%, me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino ahí", señaló el jugador en una entrevista con los medios Mundo Deportivo y SPORT.

2. El gobierno de México investiga un video que muestra una aparente ejecución extrajudicial

La Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) investiga la difusión de un video que muestra el momento en el que un grupo de personas con uniformes militares y fuertemente armados saca a varios civiles de una camioneta negra para luego maltratarlas, dispararles y alterar el sitio del suceso.

3. ¿Hacia dónde va el humo que cubre EE.UU. y cuánto tiempo seguirá en el aire?

Una densa columna de humo espeso que viajó desde Canadá hacia el sur este miércoles afectó algunas de las regiones más densamente pobladas de Estados Unidos, incluida el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. ¿Cuánto más durará esta situación?

4. Canadá elimina el requisito de visa para 4 países de Latinoamérica

El Gobierno de Canadá permitirá que ciudadanos de Argentina, Uruguay, Costa Rica y Panamá entren a su territorio por vía aérea sin visa, como parte del Programa de Autorización Electrónica de Viaje (—eTA—, por sus siglas en inglés). La medida comenzó a regir este martes, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá en un comunicado.

5. Alerta roja en Hawai por la erupción del volcán Kilauea

El volcán Kilauea de Hawai comenzó a entrar en erupción este miércoles, informó el Observatorio Volcánico de Hawai. Las autoridades elevaron el nivel de alerta a rojo.

Así hizo erupción el cráter del volcán Kilauea en Hawai 0:41

A la hora del café

Pedro Pascal relata la dura historia de inmigración de su familia



El actor de "The Last of Us" participó en el podcast "Smartless", en el que contó en detalle la historia de cómo él y su familia se convirtieron en refugiados políticos durante la década de 1970, tras verse obligados a huir del régimen del entonces dictador chileno Augusto Pinochet.

"No-E3 2023": días, horarios y cómo ver el Summer Game Fest y el resto de las conferencias de videojuegos en junio

Recopilamos los eventos y conferencias más destacados de anuncios de videojuegos que habrá en junio de 2023, en lo que ya se le ha conocido en internet como el 'no-E3'.

Vuelve el asiento de avión de 2 pisos. Así es como luce ahora

¿Te sentarías justo debajo de otro pasajero? Puede que no suene muy atractivo en principio, pero el diseñador de asientos de avión Alejandro Núñez Vicente, de 23 años, cree que los asientos de dos pisos son el futuro de los vuelos económicos.

Descubren en España pinturas rupestres prehistóricas con ayuda de drones

El uso de drones permitió a los investigadores reunir rápidamente pruebas de pinturas rupestres de una antigüedad de entre 5.000 y 7.500 años, que hasta ahora habían pasado desapercibidas.

La primera misión en "tocar" el Sol descubre algunos secretos del viento solar

Una misión solar que ha estado acercándose en espiral al Sol para desentrañar algunos de sus secretos voló lo suficientemente cerca de la superficie de nuestra estrella y pudo hacer un descubrimiento clave.

La cifra del día

5 meses

Después de que Taylor Swift anunció fechas para “The Eras Tour” en Argentina, alrededor de 60 personas han empezado a acampar afuera del estadio cinco meses antes del concierto. Esto dice una de ellas.

Argentinas acampan desde 5 meses antes del concierto de Taylor Swift 1:27

La cita del día

"Mi miedo es obvio"

La actriz Shannen Doherty habla de su batalla contra el cáncer y dice que hizo metástasis en su cerebro.

Y para terminar...

Karol G anuncia el lanzamiento de su primer avatar en un videojuego

Karol G ya tiene su propio avatar en el videojuego PUBG Mobile. La cantante compartió un videoclip en el que muestra un adelanto de cómo luce su primera muñeca virtual. ¡Tenemos las imágenes!