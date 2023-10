Mujer narra su odisea para sobrevivir al ataque de Hamas 2:52

(CNN Español) -- Con miles de israelíes y palestinos muertos, la guerra entre Israel y Hamas ha entrado en su cuarto día y aún no hay perspectivas sobre el fin de este enfrentamiento. Esta es la cronología de los principales hechos ocurridos desde el sábado.

Sábado 7 de octubre

-Hacia las 6.30 a.m., hora local (11:30 p.m. ET del viernes 6), comienzan a caer en Israel los primeros cohetes disparados desde Gaza. Se reportan los primeros muertos y suenan las sirenas de alerta en Tel Aviv, Beer Sheva y muchos otros lugares.

-Poco después, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informan que militantes armados han ingresado al sur del país, provenientes de Gaza.

-Hamas, el grupo islamista que controla Gaza y ha estado enfrentado a Israel desde su fundación, anuncia el inicio de la operación "Tormenta de al-Aqsa" y asegura haber "atacado posiciones enemigas, aeropuertos y bases militares con 5.000 cohetes". Muhammad Al-Deif, comandante militar de Hamas, hace también un llamamiento a un levantamiento general contra Israel en un mensaje grabado.

Fallas de seguridad permitieron el ataque de Hamas, dice experto 1:02

-Casi al comienzo de los ataques, asistentes a un festival de música escuchan cohetes. Luego militantes provenientes de Gaza les disparan y toman rehenes. Lee más aquí sobre el horror desatado en el desierto.

-Las FDI movilizan soldados y declaran el "estado de alerta de guerra". El presidente de Israel, Isaac Herzog, asegura que el país "se enfrenta a un momento muy difícil" pero que puede "vencer a todos los que nos desean el mal".

-El portavoz de las FDI, teniente coronel Richard Hecht, dice que los militantes de Hamas entraron en Israel por tierra, mar y aire utilizando parapentes, y que se está combatiendo en el Cruce de Erez, en las localidades de Nahal Oz, Magen, Kibutz Beeri, Kfar Azz y en las bases militares de Rehim y Ziiki.

-El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dice que el país estaba "en guerra" tras los ataques sorpresa de Hamas .

-El gobierno de Estados Unidos condena “los ataques no provocados de terroristas de Hamas contra civiles israelíes”.

-Los líderes mundiales reaccionan al ataque. Mira aquí qué dijeron en cada país.

Nuevo video muestra imágenes de ataques de Israel contra Hamas en Gaza 0:30

-Las FDI comienzan a bombardar objetivos de Hamas en Gaza.

-Hamas asegura haber capturado soldados israelíes y muestra un video para probarlo. La toma de rehenes, civiles y militares, es luego confirmada por las FDI.

-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que su país "apoya a Israel". "Nos aseguraremos de que tengan la ayuda que sus ciudadanos necesitan y que puedan seguir defendiéndose", agrega.

-"Nos embarcamos en una guerra larga y difícil. La guerra nos ha sido impuesta por un ataque asesino de Hamas", dice Netanyahu.

-La artillería de las FDI ataca una zona del Líbano después de un “disparo” desde el país hacia Israel, según un comunicado.

-Por la noche se informa que hay aún ocho "puntos de enfrentamiento" en el sur de Israel, mientras Hamas continúa disparando cohetes.

Se escuchan explosiones en Israel, mientras corresponsal de CNN graba reporte 1:58

-Sobre el final del primer día, se han reportado 350 muertos en Israel por los ataques de Hamas y 313 palestinos fallecidos en los bombardeos de represalia de Israel en Gaza. Hay además miles de heridos en ambos lados.

Domingo 8 de octubre

-En la madrugada del domingo continúan los combates entre militantes de Hamas y las fuerzas de seguridad y el ejército de Israel en el sur del país. Se mantienen también los bombardeos israelíes sobre Gaza y el sur del Líbano, así como los lanzamientos de cohetes por parte de Hamas.

-El Ministerio de Salud palestino informa que siete palestinos murieron en enfrentamientos con soldados israelíes el sábado en la Ribera Occidental.

-El Gabinete de Seguridad de Israel declara oficialmente el estado de guerra, según informa el domingo por la tarde la oficina de prensa del gobierno.

-Israel abre una oficina para informar sobre personas desaparecidas tras el ataque, en el contexto de un creciente número de muertos y de secuestros.

Así funciona el Domo de Hierro de Israel: ¿podría quedarse sin municiones? 1:37

-El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dice que su país "apoya la legítima defensa de la nación palestina", según la agencia semioficial de noticias iraní Mehr. En otro comunicado difundido por Hamas, Raisi elogia el ataque sorpresa en un diálogo con el líder de grupo islamista palestino, Ismail Haniyeh.

- El ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, asegura que los atentados de este sábado en Israel fueron una sorpresa. "Tengo que admitir que nos sorprendieron", dice.

-Biden dice a Netanyahu que está en camino más ayuda estadounidense para Israel. Poco después se reporta que un portaaviones estadounidense se dirige al este del Mediterráneo, según el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin.

-La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) asegura que cerca de 74.000 palestinos en Gaza han sido desplazados por los ataques de Israel.

-Diferentes aerolíneas, entre ellas American Airlines, Korean Air, Delta y Air India, cancelan vuelos a Israel.

¿Por qué no se ha resuelto el conflicto entre Israel y Hamas? 2:31

-Sobre el final del domingo, se han reportado más de 700 muertos en Israel por el ataque de Hamas y 436 palestinos muertos en bombardeos de Israel sobre Gaza, además de miles de heridos en ambos lados. Hamas asegura, además, tener en su poder a 100 rehenes.

Lunes 9 de octubre

-A 48 horas de iniciado el ataque, las FDI reportan en la mañana del lunes que ya no hay combates entre soldados israelíes y militantes de Hamas dentro de Israel, y que se ha retomado el control de todas las comunidades alrededor de Gaza.

-Continúan, sin embargo, los bombardeos de Israel sobre Gaza. Al respecto, las FDI informan que han atacado 500 objetivos de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina durante la noche. También persisten los ataques con cohetes disparados por Hamas desde Gaza.

-El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dice que ha dado la orden para comenzar un "asedio completo" de Gaza. "He dado una orden: Gaza estará bajo asedio total. Sin electricidad, sin comida, sin combustible. Todo cerrado", advierte.

-Irán afirma que no está implicado en los ataques de Hamas contra Israel, según un comunicado emitido este lunes por la misión iraní ante la ONU.

-Al menos cuatro civiles mueren mientras estaban bajo custodia de Hamas, a pocos metros de donde militantes armados los escoltaban cerca de la frontera con Gaza, según muestran videos obtenidos y geolocalizados por CNN.

¿Falló la inteligencia israelí en el reciente ataque de Hamas? 4:06

-El líder de la oposición israelí y ex primer ministro interino, Yair Lapid, afirma que una incursión terrestre en Gaza "no está descartada".

-El portavoz del Gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, dice que Moscú está preocupado por la situación en Israel y Gaza, calificándola de "gran peligro para la región".

-Las FDI informan que sus helicópteros están atacando actualmente en territorio libanés, desde donde las Brigadas Al-Quds de la Yihad Islámica Palestina se atribuyeron la responsabilidad de ejecutar ataques.

-El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pide a Hamas que cese sus ataques contra Israel y libere a los rehenes.

-Hamas amenaza con ejecutar a los rehenes civiles y con difundir los asesinatos si Israel ataca a la población de Gaza sin previo aviso.

Gracias a un video, su familia supo que Hamas la secuestró 0:43

-"No hay ninguna intención de llevar soldados estadounidenses al terreno", dice a periodistas el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en una llamada.

-La Agencia de ONU para refugiados palestinos informa que sus refugios de emergencia en Gaza están al 90% de su capacidad, pues más de 137.000 personas han acudido a esos albergues para protegerse de los ataques israelíes.

-Sobre el final del lunes, se han reportado más de 900 muertos en Israel por el ataque de Hamas y 687 palestinos muertos en bombardeos de Israel sobre Gaza, además de varios miles de heridos en ambos lados. Hamas asegura tener en su poder entre 100 y 150 rehenes.

Martes 10 de octubre

-En el cuarto día desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas, continúan los bombardeos israelíes en Gaza. En la madrugada del martes se alcanzan 200 objetivos dentro del territorio.

¿Cuál podría ser el desenlace del conflicto entre Israel y Hamas? 4:17

-El teniente coronel Richard Hecth, portavoz de las FDI, dice que matar rehenes en Gaza "no mejorará las cosas", tras la amenaza del lunes de Hamas.

-Las FDI informan también que han tenido al menos 123 soldados muertos desde el inicio de los ataques, y que han matado a "unos 1500" combatientes de Hamas.

-Hamas afirma haber disparado cientos de cohetes contra Ashkelon en "respuesta al desplazamiento de civiles en Gaza", según un comunicado.

-Al menos nueve latinoamericanos han muerto y otros 25 están desaparecidos tras los ataques de Hamas contra Israel este fin de semana, según informaron los gobiernos de sus respectivos países hasta este martes.

-La tarde del martes, hora local, las FDI informan que han entrado en combate con militantes de Hamas cerca del kibutz Mefalsim, lo que contradice el reporte del lunes sobre el fin de los combates terrestres.

-Josep Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea, asegura que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamas, pero debe hacerlo de acuerdo con el derecho internacional. "Un castigo colectivo contra todos los palestinos será injusto e improductivo. Será contrario a nuestros intereses y al interés de la paz. No todo el pueblo palestino es terrorista", señala.

-Dos altos miembros de Hamas —el ministro de Economía, Jawad Abu Shammala, y el alto miembro del buró político de Hamas, Zachariah Abu Maamar—, murieron en ataques nocturnos, informan las FDI.

-Varios cohetes fueron lanzados desde Siria hacia territorio israelí, dice un vocero de las FDI. Los cohetes cayeron en zonas abiertas.

-El primer avión que transporta municiones de Estados Unidos aterrizó en Israel, informan las FDI.

-Al final del martes, se han reportado más de 1.200 muertos en Israel desde el comienzo de los ataques y 950 palestinos muertos en los bombardeos sobre Gaza, con varios miles de heridos en ambos lados.

Miércoles 11 de octubre

-El número de personas desplazadas dentro de Gaza asciende a más de 330.000 y se espera que la cifra "aumente aún más", dice el miércoles por la mañana la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

-Aparecen niños "masacrados" en un kibutz israelí, mientras comienza a salir a la luz el horror del ataque de Hamas contra las comunidades fronterizas.

-Israel realizó ataques aéreos en territorio de El Líbano tras el lanzamiento de misiles antitanque contra un puesto militar israelí cerca de la frontera libanesa, informan las FDI.

-Israel ha llamado a filas a 300.000 reservistas para luchar en su ejército, según declara este miércoles a CNN el portavoz de las FDI, el comandante Doron Spielman. "No hay familia que no tenga a alguien que haya sido llamado a filas. O, por desgracia, dado que somos un país tan pequeño, una familia que no tenga amigos o seres queridos que siguen desaparecidos", dijo Spielman a CNN.

-Estados Unidos dice mantener conversaciones con Israel y Egipto para abordar el paso seguro de estadounidenses y otros civiles fuera de Gaza.

-La única central eléctrica de Gaza deja de funcionar tras agotarse el combustible, según informa el jefe de la autoridad eléctrica a CNN. Por otro lado, los hospitales de Gaza se quedarán sin combustible para hacer funcionar los generadores.

-Israel anuncia la formacipon de un Gobierno de emergencia y un gabinete de gestión de la guerra, según dijeron conjuntamente el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el líder del Partido de Unidad Nacional, Benny Gantz.

-Qatar está mediando con Israel y Hamas para intercambiar mujeres y niños rehenes retenidos en Gaza a cambio de "mujeres y adolescentes palestinas retenidas en cárceles israelíes", según informó a Becky Anderson de CNN una fuente diplomática familiarizada con las conversaciones.

-Hamas niega que sus militantes decapitaran a niños y atacaran a mujeres cuando lanzó un ataque sorpresa a gran escala contra Israel este sábado, el cual dejó casi 1.200 muertos en territorio israelí, como se había reportado.

-Sube a 13 el número de latinoamericanos muertos en el ataque de Hamas, y hay al menos 20 aún desaparecidos.

-Los primeros datos de inteligencia de Estados Unidos sugieren que a Irán lo tomó por sorpresa el ataque de Hamas contra Israel.

-El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, dice funcionario de la OLP. La Autoridad Nacional Palestina gobierna en la Ribera Occidental y se opone a Hamas.

-Al final del miércoles, se han registrado más de 1.200 personas muertas en Israel por el ataque de Hamas iniciado el sábado, según las FDI, y 1.203 palestinos muertos en Gaza por los bombardeos israelíes, con miles de heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud palestino.

Jueves 12 de octubre

-El secretario de Estado de E.UU., Antony Blinken, aterriza en Tel Aviv, donde se reunirá con funcionarios israelíes. También tiene previsto reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Palestina en Ribera Occidental.

-Israel está "llevando a cabo un ataque a gran escala" contra objetivos de Hamas en Gaza, informan las FDI, cuando el conflicto entra en su sexto día.

-Alemania prohibirá a Hamas operar en el país, declara este jueves el canciller Olaf Scholz a los legisladores. La asociación pro palestina "Samidoun" también será prohibida en Alemania después de que sus miembros celebraran "los actos de terror más brutales en plena calle", declara Scholz.

-Israel no suministrará electricidad, agua ni combustible a Gaza hasta que Hamas devuelva a los rehenes, dice el ministro israelí de Energía, Israel Katz.

-El gobierno de Israel no puede confirmar que se decapitara a bebés en el ataque de Hamas del sábado contra Israel, pero los atacantes sí llevaron a cabo decapitaciones, dice un funcionario israelí a Matthew Chance de CNN este jueves.

-Al momento, se han reportado más de 1.200 personas muertas en Israel por el ataque de Hamas iniciado el sábado, según las FDI, y 1.354 palestinos muertos en Gaza por los bombardeos israelíes, con miles de heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud palestino.

