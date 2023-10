Foto de archivo. Jorge Enrique Robledo es candidato a la alcaldía de Bogotá 2024-2028. En esta foto de archivo aparece durante un debate de precandidatos presidenciales en 2022. (Crédito: RAÚL ARBOLEDA/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- Jorge Enrique Robledo fue considerado por expertos y pares durante muchos años el mejor senador de Colombia. Sus debates de control político le hicieron ganar una reputación como uno de los senadores de izquierda más importantes —y también más votados— de las últimas dos décadas en Colombia. Y con ese legado a cuestas busca ser el próximo alcalde de Bogotá.

Robledo (Ibagué, 1950) es pausado al hablar y certero. Hila sus ideas en orden, quizá el orden mental del arquitecto, que es su profesión. Es conocido como un político de convicciones y ha sido uno de los voceros de la izquierda en el país con debates de control político como los del escándalo Agro Ingreso Seguro en el Gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y el de Odebrecht-Grupo Aval durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), entre muchos otros.

Es un detractor de izquierda dentro de la izquierda. Pero dice que no le sirven las etiquetas a la hora de definir su espectro político: "Son rótulos viejos, muy imprecisos y no definen muchas cosas". Asegura que su pensamiento no ha cambiado desde 1970 cuando de inició en la política como concejal de Soacha, un municipio al sur de Bogotá, que fue el primer cargo de elección popular que ganó.

Tampoco se define de izquierda ni de centro, porque, dice, "eso no ayuda nada", y prefiere que la gente vea sus proposiciones y concepciones para identificarse o no con él.

"Yo sigo pensando hoy lo mismo que pensaba en 1970. O en el 71. Yo siempre he tenido diferencias con ese mundo de la izquierda", le dijo Robledo a CNN en Español.

"¿En los 70 qué se decía? ¡Viva la lucha armada! Y nosotros decíamos no a la lucha armada. O en los 70 se decía salgamos (Colombia) de la órbita norteamericana y pasemos a la órbita soviética. Nosotros decíamos no, en ninguna órbita, con ninguna potencia. Nosotros decíamos hay que desarrollar la producción, la industria, el agro. Y en ese proyecto de desarrollar la economía caben los empresarios. Y ellos decían que no, porque ellos estaban por estatizar la economía", agrega.

A Robledo puede definírsele como un político de nicho cuyos votantes son de opinión de diversos orígenes políticos y sociales que, según él, sobresalen como "una apuesta política de ruptura". En 2018, su último periodo en el Senado, obtuvo casi 230.000 votos, la tercera votación más alta del país por un candidato a esa cámara legislativa.

Diez veces fue elegido como el mejor senador de Colombia según una encuesta a lideres de opinión. Y con esa trayectoria política busca llegar a la alcaldía de Bogotá, con una participación fuerte en los debates pero tímida en las encuestas.

Sus propuestas

El énfasis de la propuesta de Robledo para Bogotá es lo social. De hecho, su programa de Gobierno tiene un centro en temas éticos, como la lucha contra la corrupción y en fortalecer las oficinas de control interno con veedurías, publicación transparente de la información y "la formación de la ciudadanía y su participación en los espacios legales". Y aunque dice que se trata de una "curiosidad" y el orden de las propuestas no tiene que ver con el enfoque estricto del que sería su Gobierno, dice que su énfasis sí es en lo social y se desmarca de otros candidatos.

"Es evidente que ellos (los otros candidatos) no ponen casi que ningún énfasis en lo social. Yo sí, porque esa es la lucha mía toda de todas las vida", dijo Robledo a CNN en Español, señalando que en Bogotá hay casi 2,5 millones de personas que no comen tres veces al día, algo que le parece "un hecho de una gravedad inaudita".

Entre estos temas están una política de empleo para los jóvenes, para apoyar a casi 600.000 "ninis" (que ni trabajan ni estudian) que hay en la ciudad.

"En las calles de Bogotá hay una gran lucha: es si los jóvenes se vuelven delincuentes o logramos dejarlos del lado correcto de la ley", dijo a CNN.

Sobre seguridad, Robledo propone aumentar la tecnología y aumentar el número de policías en la calle, además de promover una colaboración ciudadana con la Policía, no con armas, pero sí con información.

En temas de movilidad, el candidato plantea terminar el metro de Bogotá como está contratado (la primera línea será elevada y la segunda, subterránea). Sin embargo asegura que si bien el metro terminará en 2028, al final de la próxima alcaldía, él se centrará en liderar un plan de choque para terminar las obras inconclusas, puesto que los atascos de tráfico de la ciudad, los trancones, generan todo tipo de problemas y aumentará los guardias de tránsito.

"Ese tema de los trancones producto de las obras públicas, si no se atiende con personas de carne y hueso para agilizar el el de arrancar las cosas, eso no tiene solución", dice.

Y finalmente, tiene una propuesta de pasaje cero para el transporte de Bogotá para aliviar las cargas de las personas de escasos recursos, con recursos tanto del distrito como de la nación, una propuesta que también lanzó el presidente Gustavo Petro a finales de septiembre, pero con una diferencia: Petro propone un subsidio pagando una tarifa extra en el recibo de la luz.

"Yo ya he dicho que si hay que subir la luz para que haya pasaje cero, pues entonces que no haya pasaje cero, así de simple", asegura.

La débil tercería para Bogotá

Robledo dice que es el único candidato a la alcaldía de Bogotá que no ha trabajado para ningún Gobierno de Colombia (de los nueve candidatos, él y Nicolás Ramos y Rafael Alfonso Quintero, estos dos últimos con muy baja intención de voto en las encuestas, no han estado vinculados ni han trabajado con Gobiernos).

Y si bien no quiere rótulos, ha sido parte en los últimos años del centro que se posicionó como la tercería en las elecciones de Colombia en 2018 con un gran desempeño. Pero ese centro, liderado por el excandidato presidencial Sergio Fajardo y por el mismo Robledo, tuvo una caída en picada en las presidenciales de 2022 cuando alcanzó un lánguido 4,2% de los votos en primera vuelta. La explicación está, en parte, en una campaña marcada por el caos: semanas de incertidumbre y disputas para conformar la coalición de centro, los ataques entre sus miembros, la renuncia de Ingrid Betancourt a la coalición, la baja votación en las consultas y el derrumbe de Fajardo en las encuestas.

También le dicen que es el candidato de Claudia López, pero él se deslinda rápidamente de la alcaldesa de Bogotá.

"Yo no soy el candidato de Claudia López. Yo tengo con esta administración diferencias bien marcadas", asegura. Y dice que si bien hay "cosas de esta administración" que continuaría en su eventual gobierno, hay otras como el proyecto de poner buses de Transmilenio por la carrera Séptima de Bogotá, un importante corredor vial, al que llama un "error garrafal".

Y, además de Uribe, otro de los grandes némesis de Robledo es el presidente Gustavo Petro, con quien rompió relaciones desde 2010, cuando Petro fue elegido candidato presidencial del Polo Democrático, pero este después apoyó a Juan Manuel Santos: "Entonces nos traicionó", dice Robledo. "El Polo se declaró en oposición a Santos y él (Petro) se volvió santista".

"(Petro) respaldó a Santos en la presidencia. Y Santos venía de ser nada menos que el ministro de Defensa de (expresidente Álvaro) Uribe", dice Robledo, un reconocido crítico de Uribe, y de Santos, y ahora de Gustavo Petro, con quien dice tiene un "montón de diferencias sobre muchos temas".

"¿Cuál es el cambio que está viendo que valga la pena? Distinto pues de qué cambió la burocracia y ahora la burocracia son amigos de él, más los de los socios que ayudaron a elegirlo", dice.

"Él gana la presidencia es porque lo respaldan (Juan Manuel) Santos, (el expresidente César) Gaviria, (el expresidente Ernest) Samper; el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, ¿y esos personajes qué son? ¿Muy de izquierda o son muy de derecha?", se pregunta.

Jorge Enrique Robledo es el candidato a la alcaldía por el Partido Político Dignidad & Compromiso y se identifica con el color morado en el tarjetón.

