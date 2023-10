Juan Daniel Oviedo, el candidato técnico que busca llegar a la Alcaldía de Bogotá

Colombian Juan Daniel Oviedo (C), former General Director of the National Administrative Department of Statistics of Colombia, speaks with supporters during his campaign announcement for mayoral candidate in Bogota on February 7, 2023. (Photo by Juan Barreto / AFP) (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)

(CNN Español) -- Juan Daniel Oviedo es economista y su pasado político es relativamente nuevo: a pesar de una carrera de varios años como asesor en el sector público, su reconocimiento llegó por su gestión en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), y con ese impulso se lanzó a buscar firmas para ser candidato a la Alcaldía de Bogotá.

Oviedo (Bogotá, 1977) es ante todo un candidato técnico. Basta echar un vistazo a su programa de gobierno y entender cómo su gestión y experiencia en el DANE es el movilizador de sus propuestas: "Vamos a ponerle datos a las decisiones que tomemos", promete en su plan, en el que la seguridad, la movilidad y la lucha contra la pobreza son sus prioridades.

A Oviedo, en Bogotá, lo conocen como el candidato "gomelo" (fresa, cheto) por su acento que suele identificarse con la clase alta de la capital colombiana, algo, que según ha dicho, le valió fuertes críticas cuando empezó a ser una figura pública al inicio de su gestión como director del DANE.

"Yo tuve una exposición pública muy importante porque inmediatamente llego al DANE la gente se molesta por mi acento, por mi forma de vestir, por el interés en explicar muy bien las cosas", le dijo a CNN en Español. "Inicialmente fue una sensación o un sentimiento un poco de rechazo, de que la gente no quería ver a esa persona dando unas cifras y mucho menos escucharla".

Pero llegó la pandemia y en un momento de necesidad de cifras, Oviedo tuvo lo que llamó un "desafío metodológico" para poner en marcha una "operación estadística muy presencial", dice, recordando ese momento único de la historia.

La experiencia profesional

Oviedo es bogotano. Creció en un barrio de clase media de la capital de Colombia. Dice que desde muy pequeño le costó socializar y ese fue el medio para ser sobresaliente en el estudio y obtener una beca a mitad de la carrera en la Universidad del Rosario en Bogotá, donde se graduó de economista. Estudió en España su posgrado y en Francia, años más tarde, obtuvo su doctorado en Economía.

En 2006 regresó a Colombia donde ocupó varios cargos como asesor del Ministerio de las TIC, fue asesor externo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones; también trabajó como asesor en la Autoridad Nacional de TV, ha sido consultor en varias entidades públicas y privadas. Pero en 2018 su carrera dio un salto en garrocha cuando fue nombrado director del DANE por el presidente Iván Duque, donde recibió halagos por su gestión.

La persistencia le permitió a Juan Daniel Oviedo dejar a un lado las críticas superficiales y se hizo a una reputación que le permitió terminar cuatro años de labor, después de la pandemia, siendo además el funcionario mejor calificado del Gobierno de Iván Duque.

"Esa presencia permanente en los medios nos llevó a tener un reconocimiento muy importante", dijo.

La política

Una vez dejó su cargo como director del DANE, Oviedo decidió montarse en la odisea de conseguir una candidatura independiente para la alcaldía de Bogotá, y en octubre de 2022 empezó la labor de recoger firmas para inscribirse por el movimiento “Con toda por Bogotá”, con el que logró más de 205.000 firmas para ser uno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá.

El candidato se declara de centroderecha y dice que Bogotá "lo que requiere es ser gerenciada con liderazgos técnicos" que respeten la institucionalidad política, pero también que sean "muy efectiva a la hora de atender las necesidades de ocho millones de habitantes", dijo a CNN.

A pesar de su cercanía con algunos políticos del Centro Democrático, el partido de derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se desmarca de ese sector: "Yo no soy uribista", dice y niega que haya recibido apoyos de ese partido.

Oviedo trabajó de cerca con María del Rosario Guerra, una exsenadora del Centro Democrático, pero dice que aunque es muy cercano a ella —"es como mi mamá"— no piensa como ella: "Uno no piensa como la mamá, uno no hace lo mismo que ella".

"Yo tengo mi visión de ciudad, tengo mis herramientas y mis prioridades", añadió Oviedo. E insistió: "Yo no tengo apoyo del uribismo", dice, ratificando su independencia política y desmarcándose de la dicotomía política entre Uribe y Petro.

"Hay que tomar decisiones basadas en evidencia y sobre todo resolver problemas sin polarización", dice.

En su campaña ha recibido apoyo de diversos sectores, incluyendo políticos de centro y de izquierda.

Sus propuestas

Las propuestas de Juan Daniel Oviedo se centran en seguridad, movilidad y pobreza. Y propone un ingrediente: reconciliar a la ciudadanía con la Policía, pues dice, durante las crisis sociales de 2019 y 2021, hubo un "quiebre institucional", tanto de la gente con la policía, como de la administración distrital con la fuerza pública.

"Queremos que exista un proceso de reconciliación entre los jóvenes y la Policía, que se hicieron cuatro años con nosotros en el marco de la manifestación social a lo largo de los últimos años", dijo Oviedo.

Su propuesta de seguridad se basa en la "autoridad con legitimidad", adquirir más cámaras de reconocimiento facial para atacar la delincuencia, el fortalecimiento de jueces, una nueva cárcel de "sindicados".

"Con todo eso vamos a garantizar que la función policial sea efectiva y que los delincuentes que atrapemos inicien un proceso de judicialización y, por qué no, empiecen a pagar sus penas privativas de la libertad como resultado de los actos criminales que cometen", dijo a CNN.

En temas de seguridad propone que la fuerza policial que existe esté en la calle, no que se aumente, acompañado de tecnología y fiscales más fuertes para combatir la delincuencia.

En educación, Oviedo propone fortalecer la "educación flexible", basa en oficios y habilidades, dice, que fortalezcan las competencias específicas para resolver el problema social de Bogotá, donde hay miles de "ninis", jóvenes que ni estudian ni trabajan.

La carrera por la Alcaldía

En su primer intento por llegar a un cargo de elección popular, y de semejante tamaño como la alcaldía de Bogotá, Oviedo ha parecido conectar con alguna parte de los capitalinos, al menos así lo dicen las encuestas que lo ubican con una intención de voto usualmente en tercer lugar después de otros como Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar.

Y como cualquier candidato, no está libre de polémicas.

En medio de su campaña, ateniendo una petición que le hicieron en una entrevista en TikTok, Oviedo se fue a vivir a Bosa, una de las localidades con más delitos de alto impacto en la capital colombiana, según datos del Concejo de Bogotá. Mudarse allí le valió críticas en su contra por tener "intereses electorales" y hasta fue convocado un plantón frente a la casa del candidato (que no tuvo éxito), a lo que Oviedo ha respondido que vivir allí "no es un show político".

"Estoy tratando de conocer mejor qué es lo que pasa en esta localidad tan importante de la ciudad", dijo en una entrevista en Blu Radio.

"Se ha convertido en una experiencia personal para conocer que verdaderamente tenemos muchos estereotipos frente a problemas como la pobreza, la inseguridad, y pensamos que todo lo malo pasa en la localidad de Bosa, pero también pasan cosas buenas y qué bueno conocer de primera mano qué es lo que sucede en una localidad tan importante para la ciudad".

Oviedo ocupa el puesto 8 en el tarjetón electoral para las elecciones del 29 de octubre. Si ningún candidato obtiene más del 40% de los votos en primera vuelta, se hará segunda vuelta únicamente en Bogotá.

