Nuevo “ingreso mínimo integral” en Venezuela se ubicará en US$ 130; el Gobierno no precisa en cuánto quedará el salario mínimo  

(CNN Español) -- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles 1 de mayo —en el Día del Trabajador— un incremento del “ingreso mínimo integral” que será equivalente a US$ 130 mensuales pagaderos en bolívares, la moneda local.

Maduro afirmó en el anuncio que, con sanciones o sin sanciones en Venezuela, se va a recuperar el salario de los trabajadores.

El presidente no ofreció detalles de cómo se compone el pago, considerando que el ingreso mínimo mensual es el resultado de la sumatoria entre el salario mínimo y bonos otorgados por el Poder Ejecutivo y que no todos los trabajadores perciben. Tampoco detalló cómo serán los pagos en el caso de los jubilados y pensionados.

Además, anunció que presentará la llamada Ley Especial de Aporte de los Empleadores para la Protección de las Pensiones. En este sentido, explicó que la intención es que empresarios y empleadores puedan hacer un aporte único especial mensual, de acuerdo con sus ingresos netos, para mejorar la situación de los pensionados.

El anuncio se hizo en medio de una jornada en la que los trabajadores marcharon en distintas rutas, unos en respaldo y otros en rechazo a las políticas laborales del presidente Maduro.

Sectores de la oposición se movilizaron en rechazo a la bonificación del salario mínimo y con la exigencia de elevarlo a US$ 200 al mes.

Maduro no había anunciado un aumento del salario mínimo desde marzo de 2022, cuando se incrementó a 130 bolívares —equivalentes en ese momento a unos US$ 30, pero que ahora se ubica en unos US$ 3,5, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela—.

Durante la marcha opositora se produjeron altercados en los que motociclistas identificados con el oficialismo agredieron a los manifestantes. En medio de los incidentes fue golpeada la fotógrafa internacional Gabriela Oraá.

El dirigente sindical Mauro Zambrano considera que la política de incrementar el ingreso, y no el salario, pretende “eliminar las prestaciones sociales, los aguinaldos, aplastar las contrataciones colectivas, las vacaciones de los trabajadores”.