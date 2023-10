Gustavo Bolívar, el escritor de las "narconovelas" y defensor de Petro que quiere ser alcalde de Bogotá

Gustavo Bolívar, senador de la izquierdista Lista de los Decentes, denunció que salió del país por falta de protección y seguridad. (Crédito: Twitter)

(CNN Español) -- El exsenador Gustavo Bolívar es un exitoso guionista, productor, director de cine y televisión. Su nombre ha resonado en el mundo del entretenimiento por producciones tan reconocidas como Sin tetas no hay paraíso. Y luego de una incursión a la política como férreo defensor del presidente Gustavo Petro, Bolívar quiere ser alcalde de Bogotá.

Bolívar (Girardot, 1956) fue reconocido por el libro Sin Tetas No hay Paraíso —que a su vez fue llevado a la pantalla chica— del que se vendieron cientos de miles de ejemplares en 30 países y fue traducido a varios idiomas. Bolívar se consagró en los guiones, escribiendo documentales, series, novelas, así como ocho libros en los que ha relatado el mundo del narcotráfico y la violencia en Colombia.

Hizo Sin Tetas no hay paraíso queriendo hacer "una denuncia acerca de esa generación de muchachitas, de niñas, de las ciudades donde tienen los narcotraficantes sus centros de acción...", dijo anteriormente a CNN, relatando "la vanidad a costa de la prostitución y la ignorancia de estas niñas".

"Mi misión siempre ha sido hacer denuncia social", dijo el escritor sobre su oficio y las historias que escribe.

Su oficio como escritor y novelista le valió cinco nominaciones a los premios India Catalina, que premian lo mejor de la televisión en Colombia, así como dos premios TV y Novelas, así como un reconocimiento en el sector del entretenimiento en Colombia.

La racha de éxitos como escritor y empresario no fueron suficientes para Bolívar, que también ha sido activista social, liderando causas como la lucha contra la corrupción y la defensa de derechos humanos, según el perfil de su campaña.

De escritor a político

En 2018, Bolivar incursionó en la política uniéndose al movimiento Colombia Humana liderado por el entonces senador Gustavo Petro y se lanzó al Senado en la Lista de la Decencia, una coalición de partidos de izquierda, para su primer periodo legislativo 2018-2022. Allí apoyó iniciativas como la implementación del proceso de paz, la defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la defensa del agua como derecho universal, la lucha contra la corrupción, el cambio climático, la rebaja de los salarios para los congresistas y la regulación del cannabis.

Bolívar ha recibido críticas de sus opositores por su apoyo a la Primera Línea durante las protestas contra el Gobierno de Iván Duque en 2019 y 2021. Los integrantes de la primera línea tenían como objetivo de repeler los ataques y la violencia por parte del Escuadrón Móvil Antidistubios (Esmad) contra los manifestantes y protegerlos. El nombre de "primera línea" tiene que ver con que son los manifestantes que están más cerca al Esmad cuando los uniformados lanzan bombas aturdidoras o gases lacrimógenos contra quienes protestan.

Partidarios del Gobierno de Duque y líderes de derecha han acusado a los integrantes de este grupo de ser "terroristas" y "asesinos". Decenas de jóvenes fueron procesados y encarcelados por participar en las manifestaciones del año pasado, algunas de las cuales terminaron en actos de violencia y vandalismo que dejaron víctimas fatales, heridos y destrucción de estaciones de transporte, autobuses y propiedad privada, reportó Reuters.

Pero Bolívar los ha defendido diciendo que los integrantes de la primera línea "no son terroristas", sino jóvenes que salieron a manifestarse en medio de una crisis social y se enfrentaron al Esmad que les disparó indiscriminadamente.

"No me vengan a decir aquí que (la primera línea) —porque ese fue el relato que armaron para poder atentar contra la juventud de este país— son jóvenes terroristas", dijo Bolívar en un debate de candidatos a la Alcaldía de revista Semana a mediados de agosto.

"Son jóvenes comunes y corrientes, sufridos. ¿Que si hay vándalos dentro de ellos? Los hay. ¿Que si hay criminales dentro de algunos grupos de ellos? Los hay. ¿Que si los infiltraron los grupos guerrilleros?, también pasó", dijo el candidato. (En diciembre de 2022, Petro anunció que decenas de jóvenes de la primera línea serían gestores de paz, ganándose críticas de generar impunidad).

No obstante, Bolívar pidió en un debate el 24 de octubre que no lo relacionaran con ese colectivo: "Pido respeto, no me relacionen más con la 'primera línea'".

Las propuestas de Bolívar para la Alcaldía de Bogotá

A pesar de haber sido reelegido como senador en marzo de 2022, Bolívar renunció al Congreso el 31 de diciembre de ese año diciendo que empezaría a escribir una novela para el Canal RCN, y que el régimen de inhabilidades le impedía tener dos empleos. Pero el exsenador dio una pista sobre su futuro: dejó "abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023".

Esa posibilidad se concretó el 25 de julio, cuando oficializó la candidatura a la Alcaldía de Bogotá con una plataforma basada en el "avance en la dirección de la Justicia Social", con un programa en el que se destaca el sistema de cuidado para proteger especialmente a los grupos más vulnerables de la ciudad; la promoción de la inclusión y el respeto a las diversidades; la salud como derecho fundamental, la educación en la que se destaca una formación bilingüe, y la protección de la naturaleza.

La visión de Bolívar para Bogotá es "una ciudad más amable, animalista, humana y digna que promueva los derechos fundamentales, sea más segura y con mejor calidad de vida", según su plan de gobierno, que va muy en línea con la visión de la "Colombia Humana" del presidente Gustavo Petro.

En cuanto a seguridad, uno de los temas más críticos de Bogotá, Bolívar dijo que instalará 60 Centros de Atención Inmediata (CAI), 15 por año; que sacará más policías a la calle y reforzará la ciberseguridad para la detección facial de los más de 19.000 delincuentes con orden de captura que hay en la actualidad. También que reincorporará 2.000 policías en uso del buen retiro para cuidar entornos escolares y dividirá Bogotá en cuatro zonas para nombrar cuatro oficiales de alto rango para que dirija la seguridad en la capital.

Bolívar firmó en octubre un documento en notaría en el que se compromete a no detener los avances del metro elevado, actualmente en curso de obra en Bogotá.

Sus propuestas para los jóvenes también han sido polémicas, puesto que ha defendido la iniciativa del gobierno Petro conocida como "Jóvenes en paz", en la que se le entrega un millón de pesos (unos US$ 240) mensuales a los jóvenes de "que estén en alto riesgo de integrar grupos al margen de la ley", bajo la condición de que estén escolarizados y hagan trabajo social. La propuesta ha sido criticada por los opositores de Petro.

"Con esas dos condiciones se le da un millón de pesos para que evite la tentación de ser reclutado por estas bandas que ya se tomaron Bogotá, porque esas son las mayores generadoras de empleo dentro de la juventud", explicó Bolívar en una entrevista en W Radio Colombia sobre su propuesta de implementar el programa en Bogotá durante su eventual alcaldía.

Bolívar también, recibió críticas su propuesta de hacer a Bogotá más segura al educar a jóvenes bilingües. En una entrevista con Caracol Radio a finales de julio, el candidato lanzó una polémica frase que le valió fuertes críticas de varios frentes, cuando explicó su propuesta de educación bilingüe en colegios públicos de Bogotá.

"Una persona bien alimentada, que sepa inglés, no le pega una puñalada a nadie", dijo Bolívar al comentar cómo espera su plan de alimentación y educación bilingüe baje los niveles de inseguridad al largo plazo.

La frase le valió muchas críticas, pero el candidato ha defendido su idea de que una persona con educación: "Yo estoy diciendo que le vamos a dar un segundo idioma a un joven, pero a la par lo vamos a capacitar en ciencias de la información desde muy temprano (primero de primaria) para que al terminar (grado) once tenga una profesión".

"Y no me digan que un hombre con una profesión y un segundo idioma se va a la calle a atracar", aseguró Bolívar semanas después en un foro de El Tiempo con candidatos a la Alcaldía.

Bolívar se identifica en el tarjetón sin color, ubicado en la segunda fila en la mitad del tarjetón.

