Lo que sabemos del testimonio de Donald Trump Jr. en el juicio por fraude en Nueva York

(CNN) -- El hijo mayor del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Donald Trump Jr, testificó este miércoles en el juicio civil por fraude que enfrenta la familia y su negocio.

Trump Jr. dijo que no estuvo involucrado en la preparación de los estados financieros de su padre en ningún momento, incluyendo después de que su padre se convirtiera en presidente en 2017 y fuera nombrado fideicomisario en el fideicomiso revocable de Donald Trump.

Trump Jr. testificó durante 90 minutos y se espera que una audiencia suya continúe en el estrado el jueves, seguido de su hermano, Eric Trump.

Durante su testimonio de este miércoles, la fiscal general adjunta, Colleen Faherty, mostró a Trump Jr. el estado financiero de 2017, que el juez Arthur Engoron ya ha dictaminado que es fraudulento. El hijo del expresidente volvió a decir que él no ayudó a preparar la declaración ese año.

"No lo hice. Los contadores trabajaron en él, para eso les pagamos", dijo.

Trump Jr. también habló de sus funciones y responsabilidades en la Organización Trump desde 2001 y como fideicomisario del fideicomiso revocable del expresidente.

Mientras que el expresidente ha atacado repetidamente a la juez en las redes sociales, su hijo adoptó este miércoles a menudo un tono jovial con el juez, incluso bromeando con él en un momento dado sobre el ritmo de sus respuestas.

"Lo siento su señoría, me he mudado a Florida pero he mantenido un ritmo neoyorquino", dijo Trump Jr. sonriendo a la jueza.

Trump Jr. figura como acusado en la demanda de US$ 250 millones presentada por la fiscalía general de Nueva York contra el expresidente, su empresa y varios ejecutivos, entre ellos tres de sus hijos adultos.

La demanda acusa a Trump Jr. y a su hermano Eric de participar a sabiendas en un plan para inflar el patrimonio neto de su padre con el fin de obtener beneficios financieros como mejores condiciones en préstamos y pólizas de seguros.

"Como vicepresidentes ejecutivos, los tres hijos estaban íntimamente involucrados en el funcionamiento de los negocios de la Organización Trump", señala la demanda.

Este miércoles, Faherty se centró en la evolución de las licencias en el estado financiero de Trump ese año, preguntando a Trump Jr. si dio a los contables la valoración de US$ 246 millones vinculada a los acuerdos de licencia.

Trump Jr. dijo que podría haber discutido los acuerdos con el equipo de contabilidad porque él era la persona principal en la mayoría de ellos, pero que lo hizo sin saber que usarían esos valores en los estados financieros.

"No les di un valor de US$ 246 millones. Podría haberme sentado allí y haber revisado cada uno de los acuerdos individualmente con Allen Weisselberg, Jeff McConney, Donald Bender, y haberles dado una idea de lo que creo que el flujo de caja procedente de esos acuerdos habría valido, sin saber siquiera que era para los fines de esto", testificó Trump Jr.

En una declaración tomada el año pasado, Trump Jr. se distanció de los estados financieros que Engoron ya dictaminó fraudulentos en un juicio sumario antes de que comenzara el juicio.

"No tuve ninguna participación real en la preparación del Estado de Situación Financiera y realmente no recuerdo haber trabajado en él con nadie", dijo Trump Jr.

"Una vez más, la gente puede haberme preguntado sobre cosas tangencialmente a las que les di una respuesta que luego pueden haber utilizado como base de conocimiento para llegar a lo que sea, pero, no, no específicamente en lo que se refiere a, ya saben, el conocimiento sobre el estado financiero", agregó. Donald Trump Jr. ha trabajado en el arrendamiento comercial de la Organización Trump, incluyendo la propiedad de la empresa 40 Wall Street en cuestión en la demanda.

Trump Jr. se convirtió en fideicomisario del fideicomiso revocable de su padre cuando asumió el cargo y certificó los estados de situación financiera en 2017, 2018 y 2019.

Él testificó en su declaración que se basó en los departamentos de contabilidad y legal de la Organización Trump cuando firmó el papeleo.

"Esas personas tendrían una mejor comprensión de los detalles específicos de esas cosas. Y quienquiera que me trajera un documento, si era algo más contable, probablemente era de contabilidad. Si era más legal, sería del departamento legal. Y, "Oye, ¿estamos de acuerdo en firmar este documento? ¿Crees que es fiel y exacto? Y si les parecía bien, tendrían muchos más conocimientos de los que yo podría contar, así que lo firmaría", declaró.

Se espera que Eric Trump, cuyo nombre ha sido invocado en el juicio en relación con las valoraciones de propiedades neoyorquinas como Seven Springs y Briarcliff Manor, testifique después de su hermano a finales de esta semana.

Ivanka Trump fue nombrada originalmente en la demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, pero un tribunal de apelaciones desestimó las reclamaciones, alegando que eran demasiado antiguas. Sin embargo, la Fiscalía todavía está tratando de interrogar a Ivanka Trump sobre su participación en una serie de propiedades, entre otros asuntos, y se prevé que comparezca ante el tribunal la próxima semana.