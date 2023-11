Venezuela y Paraguay restablecen relaciones. Premios Latin Grammy 2023: presentadores, actuaciones, a qué hora y cómo ver en vivo. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Suscríbete aquí para recibir el newsletter cada mañana en tu correo

1. Cámara corporal muestra el ataque de Hamas

En el extremo oriental de Gaza todavía faltan unos minutos para el amanecer de la mañana del 7 de octubre. Un grupo de militantes de Hamas espera, algunos amontonados en una camioneta blanca, otros en motocicletas. Realizan algunas comprobaciones finales, asegurándose de que estén grabando video y que sus armas estén listas. Exclusivo.

2. La importancia de la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping

El presidente de EE.UU., Joe Biden, espera que, tras su reunión con el presidente de China, Xi Jinping, la relación entre Estados Unidos y China dé un paso hacia adelante, después de meses de tensión entre las dos superpotencias.

EE.UU. y China, las complejas relaciones entre dos potencias 3:46

3. Por qué el hospital Al-Shifa de Gaza es crucial en la guerra

En los últimos días, el hospital se ha convertido en un microcosmos de la guerra en general y de la retórica que la rodea. Los palestinos consideran los combates en torno al Al-Shifa como prueba del desenfrenado desprecio de Israel por la vida civil en Gaza, mientras que Israel señala el hospital como un ejemplo del uso de civiles como escudos humanos por parte de Hamas.

publicidad

Tensión por la incursión militar de Israel en el Hospital Al-Shifa 3:31

4. Venezuela y Paraguay restablecen relaciones

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su homólogo de Paraguay Santiago Peña, han decidido restablecer las relaciones diplomáticas y consulares entre ambas naciones, según se informó a través de un comunicado que publicaron ambas cancillerías.

5. México rechaza ley en Texas que endurece medidas contra migrantes

El Gobierno de México rechazó este miércoles la legislación aprobada en Texas, que convertiría en un nuevo delito estatal el ingreso ilegal al estado, daría más facultades a las autoridades policiales para detener a migrantes y también a los jueces para emitir órdenes de expulsión hacia México contra quienes infrinjan alguna norma.

--------------

A la hora del café

Premios Latin Grammy 2023: presentadores, actuaciones, a qué hora y cómo ver en vivo

Este año, la entrega de los Premios Latin Grammy tendrá a tres mujeres y un hombre como presentadores de la gran fiesta internacional de la música latina. Por primera vez tendrá lugar en España, en el Centro de Exposiciones y Conferencias FIBES de Sevilla, con la presencia de estrellas consagradas y artistas que están en ascenso en la escena musical.

Latin Grammy: estas fueron las mejores canciones de los últimos 5 años 2:02

Ross, Rachel y Phoebe también despiden emotivamente a Chandler

Luego de que Matt LeBlanc y Courtney Cox, Joey y Monica en Friends, publicaran en sus redes sociales una emotiva despedida para "Chandler", el recientemente fallecido actor Matthew Perry, Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross) y Lisa Kudrow (Phoebe), también estrellas de la serie, se sumaron a los mensajes de amor y tristeza.

Jimmy Kimmel regresa como anfitrión de los premios Oscar 2024

Jimmy Kimmel volverá a ser el anfitrión de los Premios de la Academia 2024, anunció el miércoles la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés), el organismo que organiza los Oscar.

Reseña: "Napoleón" pone a Joaquin Phoenix al frente de la fría epopeya de Ridley Scott

La extensa carrera de Ridley Scott incluye la dirección de grandes películas épicas ("Gladiator") y no tan buenas ("Kingdom of Heaven", "The Last Duel"), y "Napoleón" aterriza en algún punto entre ambos extremos.

Un avión debió regresar al aeropuerto JFK después de que un caballo se escapara a bordo

Un Boeing 747 en ruta desde Nueva York JFK a Lieja, Bélgica, se vio obligado a dar la vuelta el 9 de noviembre después de que un caballo se soltó en la bodega de carga.

--------------

La cifra del día

6.400

Contrabando prehistórico: evitan la salida de Argentina de 6.400 fósiles de valor incalculable, incluidos huevos de dinosaurios.

Contrabando prehistórico: evitan la salida de Argentina de 6.400 fósiles 1:54

--------------

La cita del día

"En general, la situación parece no haber cambiado desde ayer. La probabilidad de una erupción todavía se considera alta"

La situación en Islandia continúa "sin cambios" desde el martes, mientras los funcionarios siguen anticipando la inminente erupción de un volcán cerca de la ciudad de Grindavík, dijo este miércoles la Oficina Meteorológica de Islandia.

Islandia, en alerta por posible erupción volcánica 1:49

--------------

Y para terminar...

Una nave de la NASA da 20.000 vueltas a Marte y toma impactantes imágenes ultravioletas

La misión MAVEN de la NASA completó esta semana las 20.000 vueltas a , al que tomó impactantes imágenes ultravioleta. La NASA lanzó la misión el 18 de noviembre de 2013 y entró en órbita en septiembre de 2014. El objetivo de la misión es analizar el clima en el planeta rojo.