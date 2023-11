Reseña: "Napoleón" pone a Joaquin Phoenix al frente de la fría epopeya de Ridley Scott

Mira a Joaquin Phoenix en tráiler de "Napoleón", lo nuevo de Ridley Scott 1:05

(CNN) -- La extensa carrera de Ridley Scott incluye la dirección de grandes películas épicas ("Gladiator") y no tan buenas ("Kingdom of Heaven", "The Last Duel"), y "Napoleón" aterriza en algún punto entre ambos extremos. Se trata de una versión sólida y arrolladora de la vida del líder francés, devastada por la guerra, que resulta demasiado plana entre las secuencias de acción —un adorno brillante con un núcleo hueco— a pesar de los mejores esfuerzos de Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby.

Aunque la película es larga, la duración es solo aproximadamente la mitad que la del clásico mudo de cinco horas y media del mismo nombre, lo que ofrece una idea de cuánta historia de Napoleón hay para contar.

Sentado detrás de Joaquin Phoenix —quien sobresale en personajes espeluznantes y excéntricos; ninguno más que su versión de "Joker"—, Scott ha encontrado un candidato aparentemente ideal para interpretar al Pequeño Cabo, cuya temible destreza estratégica en el campo de batalla le llevó a ascender a la presidencia en el turbulento final del siglo XVIII, convirtiéndose en emperador de Francia en 1804.

Dicho esto, no hay mucha profundidad en el personaje, a quien su futura esposa Josephine (Kirby) rápidamente considera un bruto sin modales, diciéndole: "No eres nada sin mí", para después conseguir que él repita obedientemente la frase.

De hecho, a pesar del título, "Napoleón" es en general mejor cuando explora el lado de la historia de Josefina, que gira sobre todo en torno a su incapacidad para proporcionar a Napoleón el heredero que él desea tan desesperadamente. Esto se debe en gran parte a la calidad seductora y misteriosa de Kirby, de "Mission: Imposible" y "The Crown".

Esas tensiones domésticas se alternan con las aventuras de Napoleón en el extranjero, incluida, en la secuencia más deslumbrante visualmente de la película, la batalla nevada de Austerlitz. A partir de un guión de David Scarpa (con quien colaboró en "Todo el dinero del mundo"), Scott presenta esas secuencias de manera brutal e inquebrantable, mientras captura la naturaleza casi salvaje de la perspicacia militar de Napoleón.

Lo que no se manifiesta, al menos no lo suficiente, es el carisma que impulsaría a tantos hombres a seguirlo hasta la muerte. En cambio, el personaje parece definido por sus momentos más extravagantes y extraños, hasta que los capítulos finales revelan la arrogancia (como no prestar atención a las advertencias sobre los inviernos rusos) que a menudo va de la mano con un poder sin restricciones.

"Napoleón" también se distingue por ser el segundo largometraje histórico en el que Apple ha hecho una apuesta muy importante en esta temporada de premios, después de otra película en busca de prestigio de un cineasta octogenario, "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese.

El invierno antes mencionado, sin embargo, no es la única parte de "Napoleón" que es demasiado fría. Quizás es por eso que la película, aunque técnicamente excelente, parece que gana varias batallas, pero no califica del todo como un éxito en términos de la guerra en general.

"Napoleón" se estrena el 22 de noviembre en los cines de EE.UU. y luego se proyectará en Apple TV+. Tiene clasificación R. (Divulgación: la esposa de Lowry trabaja para una unidad de Apple).