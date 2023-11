Joe Biden asegura que su reunión con Xi Jinping fue "una de las más productivas" entre ambos líderes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, caminan juntos después de una reunión durante la semana de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Woodside, California, el 15 de noviembre de 2023. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP vía Getty Images)

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reflexionó sobre el estado de su relación con el presidente de China, Xi Jinping, tras lo que describió como una reunión constructiva y productiva.

Dijo que las conversaciones con Xi fueron "algunas de las discusiones más constructivas y productivas que hemos tenido".

"No siempre hemos estado de acuerdo", dijo Biden, pero las conversaciones con Xi siempre son "directas".

Cuando se le preguntó si confía en Xi, Biden dijo: “Confía pero verifica, como dice el viejo refrán. Ahí es donde estoy”, describiendo la relación entre Estados Unidos y China como “competitiva”.

“Mi responsabilidad es hacer que esto sea racional y manejable para que no genere conflictos. De eso se trata. … Encontrar un lugar donde podamos reunirnos y donde encontremos interés mutuo y, lo más importante, en el interés del pueblo estadounidense. Y eso es exactamente lo que haremos”, dijo durante una conferencia de prensa en el Área de la Bahía el miércoles.

publicidad

Biden cultivó una relación profunda con Xi durante su mandato como vicepresidente que desde entonces se ha deteriorado. Aun así, calificó a Xi de “recto”.

“Conozco al hombre, conozco su modus operandi, lo miré a los ojos. ... Tenemos desacuerdos. Él tiene una visión diferente a la mía sobre muchas cosas, pero ha sido recto. No me refiero a bueno, mejor, indiferente, simplemente recto”, dijo.

Biden dijo que los líderes acordaron estar dispuestos a levantar el teléfono si alguno de ellos quiere hablar en el futuro.

También aseguró que los dos líderes acordaron frenar el flujo de fentanilo, restablecer la comunicación militar y trabajar juntos en inteligencia artificial durante su cumbre de cuatro horas.

Biden dijo que el acuerdo de China para reducir los precursores químicos del fentanilo “salvaría vidas” y dijo que apreciaba el compromiso de Xi en el tema.

Biden dice que Xi "es un dictador", pero "se hizo progreso"

El presidente de EE.UU., Joe Biden, le dijo a MJ Lee de CNN que todavía cree que el presidente de China, Xi Jinping, es un dictador, pero que los dos líderes lograron avances en su relación después de la reunión de hoy en las afueras de San Francisco.

“Bueno, mire, lo es, es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige un país que es un país comunista que se basa en una forma de Gobierno totalmente diferente al nuestro”, dijo Biden a MJ Lee de CNN. "De todos modos, logramos avances".

Biden comparó a su homólogo chino con “dictadores” durante una recepción de campaña fuera de cámara en California en junio, criticando al líder por haber sido tomado por sorpresa después de que Estados Unidos derribara un globo espía chino que se había desviado de su rumbo sobre Estados Unidos.

“La razón por la que Xi Jinping se molestó mucho cuando derribé ese globo con dos vagones llenos de equipo de espionaje es que no sabía que estaba allí. No, en serio. Eso es una gran vergüenza para los dictadores, cuando no sabían lo que pasó”, dijo Biden en ese momento.