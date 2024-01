Salazar: Las órdenes de los asesinatos salen de las cárceles 0:55

(CNN Español) -- La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, aseguró en una entrevista con CNN en Español que la violencia que azota al país y los crímenes que las organizaciones delictivas siguen cometiendo no van a detener su trabajo ni el de la entidad que lidera.



"No nos vamos a quebrar, y les digo a mis compañeros que tenemos que seguir adelante justamente por la memoria de César (Suárez) y de todas las personas que han caído en esta guerra, tenemos que continuar. Así que las lágrimas se quedan para lo privado y la fuerza para los casos", dijo la fiscal en referencia al asesinato de César Suárez, fiscal especializado en investigación de casos de corrupción y crimen organizado, en Guayaquil.

Durante su entrevista con Fernando del Rincón, en el programa Conclusiones, la fiscal relató que una vez se enteró del asesinato de Suárez "tuvimos que activar todos los mecanismos: a la Policía, a la Fiscalía Provincial, para que inmediatamente se inicie las investigaciones y que dio como resultado la detención de dos ciudadanos que ahora se encuentran procesados por este asesinato".

Fiscal Salazar: Se debe atacar el bolsillo de las organizaciones criminales 1:45

Sin embargo, aclaró que el objetivo y lo que ha pedido al equipo encargado de la investigación es que "se llegue a descubrir a los autores intelectuales". Según explicó, esta "es una de las problemáticas que afectan a la criminalidad en el Ecuador: estamos acostumbrados a ver a diario estos casos de sicariato, a detener a las personas, a sentenciarlos, a procesarlos, pero únicamente a los gatilleros. Es momento ya de avanzar hacia el descubrimiento de aquellos autores intelectuales quienes dieron las órdenes para que suceda este deplorable hecho".

En ese sentido, sus palabras fueron contundentes: "No nos van a detener. Y ese es el mensaje que les he hecho llegar a todos los compañeros. Nosotros respaldamos la labor que realizan a diario cientos, miles de funcionarios, pero aquellos que se vinculan con el narcotráfico, que se vinculan con el crimen organizado, tendrán la acción de la Fiscalía y no los vamos a respaldar. Vamos a continuar hasta el último día de mis funciones en esta Fiscalía".

Salazar, la primera mujer negra en ser fiscal general de Ecuador, también indicó que los golpes que la Fiscalía ha dado contra el crimen organizado y sus líderes han desatado una respuesta violenta por parte de esas estructuras. "Considero que es una respuesta al trabajo que nosotros estamos realizando, y por supuesto, asesinar a un fiscal de la unidad que investiga delincuencia organizada, un fiscal especializado del crimen organizado directamente afecta al despacho de la fiscal".

Luego añadió que "también se han levantado más de 17 alertas sobre mi seguridad, atentados que está planificando estas organizaciones a quienes nosotros estamos golpeando al día de hoy. Entonces, lo que están haciendo es tratar de debilitar la acción de la Fiscalía, pero si nos debilita en un momento, pero también nos da fuerzas para continuar".

La violencia en Ecuador

Ecuador ha sido sacudido por explosiones, secuestros policiales y disturbios carcelarios desde que Daniel Noboa declaró el estado de emergencia y el conflicto armado interno a nivel nacional después de que el destacado líder de una pandilla, Adolfo “Fito” Macías, escapara de una prisión en Guayaquil.

La espiral de violencia es la prueba más extrema hasta ahora para el nuevo presidente, Daniel Noboa que ganó la segunda vuelta electoral el año pasado con promesas de abordar el aumento de la delincuencia.

El empeoramiento de la situación de seguridad en Ecuador se debe en gran medida a organizaciones criminales rivales, que han estado realizando demostraciones brutales y a menudo públicas de violencia en las calles y prisiones del país en su batalla por controlar las rutas del narcotráfico.

Diana Salazar: El crimen organizado busca debilitar la acción de la Fiscalía 1:13

En medio de esta coyuntura, Salazar señaló que si bien la lucha y la respuesta del Estado en cuanto a seguridad se centra en las calles "también es momento de atacar a las estructuras criminales al bolsillo". En ese sentido detalló: "Y cómo se desarticula a estas estructuras criminales, bueno atacándolas a la economía lícita que está generando este flagelo. La Asamblea Nacional tiene ahora un desafío que es la aprobación de las reformas a la ley de extinción de dominio, que básicamente plantea por ejemplo la posibilidad de la extinción de los bienes sin la sentencia ejecutoriada".

La funcionara explicó que la Fiscalía va a apoyar un proyecto del Ejecutivo que busca "que tengamos la posibilidad de la extinción y sobre todo el congelamiento de los bienes, justamente cuando se los identifica. En el caso Metástasis hemos logrado identificar bienes, propiedades, pero siguen en poder de las organizaciones criminales. Eso es lo que les permite contratar a los sicarios, eso es lo que les permite ordenar las muertes desde las cárceles. Entonces, tenemos que ir a la fuente, al origen, al financiamiento".

Salazar denunció un plan para atentar en su contra

Salazar afirmó el pasado 3 de enero que está en curso un plan para asesinarla, cuyo cerebro sería Fabricio Colón Pico, presunto líder de una pandilla y quien escapó el 9 de enero de una prisión en la ciudad central de Riobamba.

La funcionaria señaló en ese momento —durante la audiencia de vinculación contra ocho personas dentro del caso Metástasis por delincuencia organizada asociada al narcotráfico y corrupción en diferentes instituciones del país— que la estructura criminal responsable del homicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el pasado 9 de agosto, también buscaría acabar con su vida y miembros de su familia.

Colón Pico había sido capturado luego de ser identificado públicamente por la fiscal general Diana Salazar como parte de un plan para atacarla. Junto a Colón Pico, otros 38 reclusos escaparon, de los cuales 12 han sido recapturados, dijo el SNAI a CNN.

Colón Pico había sido detenido el viernes 5 de enero en Quito con una orden de prisión preventiva que cumplía en la cárcel de la ciudad de Riobamba por presunta participación en el delito de secuestro, según ratificó la Fiscalía. Junto con Colón Pico, otros 38 reclusos escaparon, de los cuales 12 han sido recapturados, dijo el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) a CNN.

Según la Policía, Colón enfrenta unos 21 procesos por varios delitos, entre ellos: delincuencia organizada, asociación ilícita, tenencia de armas de fuego no autorizadas, robo calificado, organización o financiamiento para la producción y tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, intimidación y tráfico de armas. Las autoridades ofrecen recompensa por información que lleve a su paradero.

