Trump lanza aplicación con interfase similar a Twitter 2:37

(CNN) –– Por primera vez en casi 30 años, parte del imperio empresarial de Donald Trump debutó en la bolsa. La operación comenzó con fuerza, pero el frenesí bajó considerablemente con la campana de cierre, y las acciones terminaron muy por debajo de sus máximos del día.

Trump Media & Technology Group, propietaria de la plataforma de redes sociales Truth Social, comenzó su larga y demorada travesía como empresa pública en la apertura de este martes con el símbolo "DJT".

Las acciones se dispararon un 56% en la apertura, hasta US$ 78 dólares, y la cotización se interrumpió brevemente por la volatilidad. Las acciones de Trump Media se estabilizaron alrededor de US$ 70 antes de desinflarse. Al sonar la campana de cierre, Trump Media cotizó a 57,99 dólares, un aumento más modesto del 16% en el día.

A pesar de la caída de última hora, Wall Street sigue asignando a Trump Media una sorprendente valoración de casi 11.000 millones de dólares, un precio que, según los expertos, no está ligado a la realidad.

Las acciones de Digital World Acquisition Corp, la sociedad instrumental que se convirtió en Trump Media la mañana de este martes, se dispararon cerca de un 200% en lo que va de 2024. Esto incluye una subida del 35% este lunes tras el cierre de la operación. Las acciones volvieron a dispararse al inicio de la negociación de este martes, la primera oportunidad de los inversores de negociar los títulos tras la fusión, bajo la nueva cinta de cotizaciones bursátiles DJT.

publicidad

La subida vertiginosa de las acciones se produce a pesar de que Trump Media está malgastando el efectivo, acumulando pérdidas y su principal producto, Truth Social, está perdiendo usuarios.

"Es una situación muy inusual. Las acciones están muy alejadas de sus fundamentos", afirma Jay Ritter, profesor de finanzas de la Warrington College of Business de la Universidad de Florida, que lleva más de 40 años estudiando las ofertas públicas iniciales (OPI).

Ritter dijo que el paralelo más parecido serían GameStop, AMC y otras acciones de su tipo que se dispararon durante el covid-19 mientras un ejército de comerciantes minoristas se acumularon. En su opinión, Trump Media probablemente valga alrededor de US$ 2 por acción, muy lejos de su precio implícito de US$ 50.

"El negocio subyacente no parece valer mucho. No hay pruebas de que vaya a convertirse en una empresa grande y muy rentable", afirma. "Estoy razonablemente seguro de que el precio de las acciones acabará cayendo hasta los US$ 2 por acción e incluso podría caer por debajo de esa cifra si la empresa gasta todo el dinero que obtuvo con la fusión".

La altísima valoración supone una enorme ganancia para Trump, que posee una participación dominante de 79 millones de acciones.

Al precio de apertura de este martes de casi US$ 78, esa participación vale casi US$ 6.000 millones, aunque las restricciones de bloqueo probablemente impidan a Trump vender o incluso pedir prestado contra esas acciones a corto plazo.

Trump Media generó solo US$ 3,4 millones de ingresos en los nueve primeros meses de 2023, según los archivos. La empresa perdió US$ 49 millones en ese periodo.

Sin embargo, el mercado valora Trump Media en aproximadamente US$ 13.000 millones.

Para contextualizar, Reddit solo se valoró en US$ 6.400 millones en su oferta pública de venta (OPV) de la semana pasada, a pesar de que generó 160 veces más ingresos que Trump Media. (Reddit arrastró US$ 804 millones en ingresos en 2023, en comparación con los ingresos anualizados de Trump Media de alrededor de US$ 5 millones).

"A estos niveles, parece desligada de sus resultados empresariales subyacentes", dijo Matthew Kennedy, estratega senior de OPV de Renaissance Capital. "Con el tiempo, las valoraciones tienden a retroceder con respecto a los fundamentales. Eso significa que esta acción corre definitivamente el riesgo de volver a desplomarse".

Michael Ohlrogge, profesor asociado de Derecho en la Facultad de Derecho de la NYU, dijo a CNN que "no hay forma de cuadrar el precio actual de las acciones con nada que pueda llamarse una valoración racional para esta empresa".

Truth Social es pequeña

Trump regresa a las redes con la app Truth Social 1:33

Truth Social se enfrenta a verdaderos retos y sigue eclipsada por sus rivales.

En febrero, Truth Social tenía sólo 494.000 usuarios mensuales activos en Estados Unidos en iOS y Android, según las estadísticas de Similarweb facilitadas a CNN. Es una pequeña fracción de los 75 millones de X (antes Twitter) y los 142 millones de Facebook.

Incluso Threads tenía más de 10 veces el número de usuarios activos mensuales que Truth Social en febrero, según Similarweb.

No solo eso, sino que Truth Social se está reduciendo. Sus usuarios activos mensuales cayeron un 51% interanual en febrero, según las estadísticas de Similarweb. El número de visitantes únicos al sitio web de Truth Social fue de 648.000, un 20% menos de un año a otro.

Kennedy describió a Trump Media como una "meme-SPAC", en alusión tanto a su astronómica valoración como al hecho de que se formó mediante una fusión con una sociedad de adquisiciones con fines especiales, o SPAC.

"Las acciones que cotizan por impulso están sujetas a caer rápidamente", dijo.

Jonathan Macey, profesor de Derecho en Yale, dijo a CNN la semana pasada que el precio de las acciones de Digital World es "claramente una burbuja".

Por supuesto, la historia demuestra que las burbujas siempre pueden inflarse aún más, y es muy difícil precisar cuándo estallarán.

Eso significa que el precio de las acciones de Trump Media podría seguir disparándose por ahora, aunque esas ganancias no estén respaldadas por fundamentos. En teoría, una empresa rival o un grupo adinerado podría lanzarse en picado y adquirir Trump Media incluso a estos niveles de precios, aunque Ritter dijo que eso es muy poco probable.

"Ya hemos visto con otras acciones meme que, incluso si finalmente vuelven a reflejar un valor fundamental, el proceso puede llevar bastante tiempo", dijo Ohlrogge, el profesor de la NYU. "Hay muchas razones para creer que esta acción podría permanecer a precios altamente inflados mucho más tiempo, debido al entusiasmo que los partidarios de Trump tienen por ella".

"Aléjate de ella"

Matthew Tuttle, CEO de Tuttle Capital Management, dijo a CNN que Trump Media probablemente no valga nada cercano a los US$ 13.000 millones.

"Pero en realidad no importa", dijo.

Tuttle señaló que hay un historial de SPACs que se disparan en su primer día de cotización, y colocó apuestas de opciones que pueden ganar dinero si las acciones se disparan.

"Debido a lo que esto es, y porque es Trump, tienes a la gente a la espera de que esta cosa va a despegar [el martes]", dijo.

Sin embargo, Tuttle aconsejó a los inversores diarios a usar extrema precaución en el comercio de Trump Media, al señalar que la volatilidad implícita es "una locura".

"Manténgase alejado de ella", dijo Tuttle, que vendió sus acciones de Digital World, pero todavía posee opciones que pagarían si la acción sube bruscamente. "Normalmente, no tocaría esto ni con un palo de tres metros. Pero no estoy jugando con mucho dinero y ya he ganado mucho con esto. Si mañana me despierto y está cotizando a US$ 1, no pasa nada".

Más allá de los problemas de valoración, hay otros riesgos en Trump Media.

Por ejemplo, el futuro de esta empresa está inextricablemente ligado al de una persona: Trump.

"Existe un riesgo de hombre clave único, porque Donald Trump es el presidente, máximo accionista y el usuario más popular. Es un solo hombre, y tiene 77 años", dijo Kennedy.

No solo eso, sino que Trump se enfrenta a procesos legales por delitos graves en múltiples casos simultáneos.

Trump Media señaló ese riesgo en los documentos presentados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC): "Donald J. Trump es objeto de numerosos procedimientos judiciales, cuyo alcance y escala no tienen precedentes para un expresidente de Estados Unidos y actual candidato a ese cargo. Un resultado adverso en uno o más de los procedimientos legales en curso en los que está implicado el presidente Trump podría afectar negativamente a TMTG y a su plataforma Truth Social".

Un historial de bancarrotas de Trump

No solo el propio Trump se enfrenta a problemas de reputación, sino que sus empresas tienen un historial de bancarrota.

La última empresa de Trump que salió a bolsa, Trump Hotels and Casino Resorts en 1995, utilizaba el mismo símbolo DJT. Quebró en 2004 y dejó de cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Trump Media incluso destacó el historial de bancarrotas de Trump como un riesgo en su presentación ante la SEC.

"Varias empresas que estuvieron asociadas con el presidente Trump se han declarado en quiebra. No puede haber garantías de que TMTG no se declare también en quiebra", dijo la compañía.

Otra cuestión es qué ocurrirá cuando las restricciones de bloqueo de Trump y otros ejecutivos clave dejen de tener efecto en los próximos meses.

Los problemas legales de Trump podrían darle una razón para vender su participación dominante, un resultado que amenazaría el precio de las acciones de Trump Media.

Apuesta por una victoria de Trump en noviembre

Otras personas con información privilegiada, incluido el patrocinador de la SPAC, también podrían vender.

Como cualquier empresa de medios sociales, Truth Social se enfrenta a la presión de hacer crecer su base de usuarios, ampliar su negocio publicitario y crear un servicio de suscripción.

Esas tareas se complican por el polarizante telón de fondo político en el que al menos una parte del país ve con escepticismo el movimiento Trump.

Kennedy dijo que, en muchos sentidos, la salida a bolsa de Trump Media equivale a una "apuesta multimillonaria" por un segundo mandato de Trump, un regreso a la Casa Blanca que podría ser lucrativo para su red de medios sociales.

"Si gana en noviembre, Truth Social será probablemente el principal medio de comunicación presidencial", dijo Kennedy. "Esa es la apuesta".

Ohlrogge, el profesor de la NYU, coincide en que las elecciones podrían suponer un verdadero punto de inflexión para esta empresa.

"Si Trump perdiera las elecciones de 2024, me imagino que el precio de las acciones se derrumbaría con bastante rapidez", dijo. "Si ganara, podría concebirse que se mantuviera más alta durante más tiempo, tal vez mucho más".