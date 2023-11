"Truth Social", la red social de Trump, va mal en sus finanzas y está en riesgo su futuro, advierten contadores

Trump lanza aplicación con interfase similar a Twitter 2:37

Nueva York (CNN) -- La empresa de la red social del expresidente Donald Trump, Truth Social, está quemando efectivo y acumulando pérdidas tan rápidamente que los contadores advierten que podría no sobrevivir a menos que complete pronto una fusión largamente retrasada, según los archivos corporativos.

Trump Media & Technology Group (TMTG), presidida por el expresidente, ha perdido US$ 31,6 millones desde que se lanzó la empresa a principios de 2021, según muestran los archivos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) publicados este lunes.

Truth Social se lanzó a principios de 2022 como una alternativa a Twitter, que ahora se conoce como X y es propiedad del multimillonario Elon Musk. En ese momento, Trump había sido expulsado de lo que entonces era Twitter por romper las reglas de la plataforma sobre la promoción de la violencia durante los disturbios del 6 de enero. Su cuenta fue restablecida.

Sin embargo, la plataforma social de Trump ha tenido dificultades para ganar popularidad: sus 861.000 usuarios activos mensuales en iOS y Android en octubre apenas representaban el 1% de los de X, según Similarweb.

Con unos niveles de liquidez cada vez más bajos, la dirección y los contables de Trump Media advierten que no hay garantías de que la empresa se mantenga a flote.

"TMTG ha sufrido flujos de caja negativos y pérdidas recurrentes de las operaciones que plantean dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar como una empresa en funcionamiento", dijo la presentación, que cita una evaluación de una empresa de contabilidad independiente y los estados financieros.

La dirección de Trump Media cree que el capital que se obtenga de la fusión será "suficiente" para liquidar la deuda y financiar las operaciones, según la notificación.

Sin embargo, a finales de junio, la dirección tenía "dudas sustanciales" de que la empresa tuviera "fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones a medida que venzan", según la declaración.

La dirección de Trump Media indicó que disponer de fondos suficientes está "directamente condicionado" a la finalización de su fusión a finales de este año y añadió que "puede ser necesaria" financiación puente adicional antes de esa fecha. Los ejecutivos de Trump Media también están en conversaciones con los inversores para ampliar las fechas de vencimiento de la deuda y recaudar nuevos fondos a través de deuda convertible, dicen los archivos.

Trump Media y Digital World dijeron que la presentación de los documentos financieros este lunes marca un paso clave hacia la finalización de su fusión.

"Creemos que el día de hoy marca un hito monumental hacia la finalización de la Combinación de Negocios, y esperamos con interés trabajar con la SEC para llevar este acuerdo a un cierre lo más rápido posible", dijo el CEO de Trump Media, Devin Nunes, en un comunicado. "Truth Social aspira a ser más que una plataforma de medios sociales: aspiramos a convertirnos en la pieza central de un movimiento, así como en un método para que los estadounidenses inviertan en su libertad".

Trump, cuyas empresas tienen un largo historial de quiebras, anunció planes en 2021 para lanzar una nueva plataforma de medios sociales que "se enfrentaría a la tiranía de Big Tech".

Sin embargo, el plan de Trump Media de salir a bolsa y fusionarse con una empresa de cheques en blanco conocida como SPAC, o empresa de adquisiciones con fines especiales, se vio retrasado por una serie de investigaciones sobre el polémico acuerdo. Esa fusión es clave para la supervivencia de Trump Media, ya que desbloquearía cientos de millones de dólares en financiación.

"Basándome en los datos financieros, supongo que querrán cerrar el acuerdo lo antes posible", dijo Matthew Kennedy, analista principal de Renaissance Capital, un proveedor de estudios de la oferta pública inicial previa (OPV) y ETF centrados en OPV. "TMTG no es capaz actualmente de financiarse mediante operaciones".

Kennedy dijo que la advertencia de "duda sustancial" es un "buen recordatorio para los inversores de que es una posibilidad muy real que TMTG pueda cerrar, dadas sus pérdidas operativas y su efectivo disponible".

Sin embargo, Kennedy añadió que esta preocupación se aliviaría si Trump Media es capaz de conseguir efectivo a través de la fusión.

Los archivos de la SEC indican que Trump Media perdióUS$ 59,1 millones en 2021 antes de registrar un beneficio neto de US$ 50,5 millones en 2022. Trump Media incurrió en US$ 23 millones de pérdidas durante los primeros seis meses de este año, dicen los archivos.

Trump Media gastó US$ 7,4 millones en efectivo sólo en los seis primeros meses de este año, según los archivos. A finales de junio sólo contaba con US$ 2,4 millones en efectivo, frente a los US$ 9,8 millones de finales de 2022 y los US$ 18,7 millones de finales de 2021.

Matthew Tuttle, CEO de Tuttle Capital Management, dijo que los archivos hacen que parezca que Trump Media "puede estar dando vueltas por el desagüe".

La empresa reconoce que "puede no tener éxito en sus esfuerzos por crecer y monetizar Truth Social" y que se enfrenta a una "competencia significativa" por los dólares de publicidad.

Para preservar su liquidez, Trump Media había suspendido anteriormente la contratación de personal; el pasado mes de marzo eliminó "varios" puestos, según los documentos presentados. La empresa también ha recortado gastos en viajes, alquileres, honorarios de consultoría y servicios profesionales.

Aun así, Digital World, la empresa de cheques en blanco que pretende fusionarse con Trump Media, es optimista respecto a la operación.

El consejo de Digital World cree que si Trump Media está "adecuadamente capitalizada", está "muy bien posicionada para hacer crecer una base de usuarios a un ritmo acelerado", dicen los archivos de la SEC. Citando el seguimiento masivo de Trump en las redes sociales, el consejo argumentó que Trump Media está "en condiciones de superar" el crecimiento de Facebook, que pasó de 1 millón de usuarios a 10 millones en tres años.

El acuerdo de la SPAC para sacar a bolsa Trump Media se ha visto empañado por problemas legales.

A principios de este año, los fiscales federales presentaron cargos por uso de información privilegiada contra tres inversores, alegando que ganaron más de 22 millones de dólares al negociar ilegalmente con conocimiento no público del plan secreto de fusión de Trump Media. No hay ninguna acusación de que Donald Trump estuviera implicado en el supuesto uso de información privilegiada.

En julio, Digital World llegó a un acuerdo con la Comisión del Mercado de Valores, que afirmaba que la empresa infringió las leyes antifraude al no revelar que buscaba activamente un acuerdo con Trump Media antes de que se hiciera pública la noticia.

También hay riesgos relacionados con el propio Trump, por supuesto.

Los archivos de la SEC señalan que el éxito de Trump Media depende en parte de la "reputación y popularidad de su presidente, el presidente Donald J. Trump".

"El valor de la marca TMTG podría disminuir si la popularidad del presidente Trump se resintiera", dice la presentación. Ya, según la presentación, "varios socios potenciales de terceros han expresado su falta de voluntad o renuencia a trabajar en los productos de TMTG o prestar servicios por razones que incluyen la conexión de TMTG con el presidente Trump".

Otro riesgo, según Trump Media, es si Trump "dejara de poder dedicar un tiempo sustancial a Truth Social", un hecho que afectaría "negativamente" al negocio.

Trump es el principal candidato del Partido Republicano a la presidencia en 2024. También fue acusado de cargos federales y estatales en cuatro casos distintos. Niega haber cometido ningún delito.

Chris Isidore de CNN contribuyó a este reporte