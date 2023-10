Trump sale de la lista Forbes de los 400 estadounidenses más ricos

Michael Jordan es el atleta más rico de EE.UU., según Forbes 1:01

Nueva York (CNN) -- Mientras Donald Trump se esfuerza por defender su imperio empresarial en los tribunales, el expresidente sufre un nuevo revés: su salida de la lista Forbes de los 400 estadounidenses más ricos.



El patrimonio neto de Trump cayó un 19%, o US$ 600 millones, hasta un total estimado de US$ 2.600 millones. Esto lo deja a US$ 300 millones del umbral de Forbes en el momento de la publicación de la lista este martes.

Esto significa que, por segunda vez en tres años, Trump no entró en la clasificación anual, con la que parece obsesionado desde hace tiempo y por la que incluso ha sido acusado de estafar en el pasado.

A diferencia de las fortunas constantes o crecientes de los líderes de Forbes 400, Elon Musk, Jeff Bezos y Larry Ellison, el patrimonio neto de Trump sufrió un golpe de dos dígitos. Esto se produce mientras se enfrenta a crecientes facturas legales para luchar contra cargos civiles y penales, incluyendo un juicio por fraude civil en curso en Nueva York y múltiples juicios programados para el próximo año.

La caída del patrimonio neto de Trump se debió a dos factores fundamentales: tanto su plataforma de medios sociales como sus edificios de oficinas han perdido valor, según Forbes.

Trump lanzó Truth Social en febrero de 2022, imaginándola como una amenaza creíble para Facebook y Twitter

Pero Truth Social aún no ha despegado. En Estados Unidos, Truth Social tenía unos 738.000 usuarios activos mensuales de sus aplicaciones para iOS y Android en agosto, frente a los casi 1,3 millones de diciembre, según Similarweb. Eso es menos del 1% de los usuarios de iOS y Android que utilizaban X (antes conocido como Twitter).

Por eso Forbes rebajó el valor estimado de la participación del 90% de Trump en Truth Social de US$ 730 millones hace un año a menos de US$ 100 millones.

El plan de Truth Social de recaudar cientos de millones de dólares mediante una fusión con una firma de cheques en blanco lleva dos años paralizado por el escrutinio legal y regulatorio.

El imperio inmobiliario de Trump, cuyo valor inflaron el expresidente y sus hijos adultos según un juez de Nueva York, también está sufriendo.

Los edificios de oficinas vacíos han provocado tensiones financieras en el mercado inmobiliario comercial. El trabajo a distancia podría acabar con US$ 800.000 millones del valor de las oficinas en todo el mundo, según estimaciones del McKinsey Global Institute.

San Francisco, donde Trump tiene propiedades inmobiliarias, se ha visto especialmente afectada por las turbulencias del mercado inmobiliario comercial. Una serie de cadenas han abandonado recientemente San Francisco, entre ellas Whole Foods, Target, Nordstrom y, más recientemente, Starbucks.

Forbes calcula que el valor de la participación de Trump en el 555 de California Street, un rascacielos de 52 pisos antes conocido como Bank of America Center, ha caído un 30%.

Manhattan también se enfrenta a un exceso de espacio de oficinas, a medida que los jefes luchan por atraer a los trabajadores de nuevo a la oficina. La participación de Trump en el 1290 Avenue of the Americas, un edificio de oficinas en el centro de Manhattan, ha perdido unos US$ 60 millones de valor, según Forbes.

Pero no todo son malas noticias para Trump.

Sus campos de golf están funcionando bien. Y la revista estima que el activo más valioso de Trump, su dinero en efectivo, asciende a US$ 426 millones tras vender libros, dar discursos y cerrar una serie de acuerdos en los últimos años.

Trump ya fue expulsado de la lista Forbes 400 en 2021 y en 1990, cuando se enfrentó a graves problemas financieros. Trump Taj Mahal se declaró en quiebra en 1991, seguido de Trump Castle Associates al año siguiente.

Cabe señalar que las clasificaciones anuales de multimillonarios no son ni mucho menos una ciencia exacta. Se basan en estimaciones y proyecciones.

Como señala Forbes, Trump "mintió" a la revista en un esfuerzo por entrar en la lista de los 400 de Forbes.

"Estafó para compartir un lugar en la lista inaugural en 1982 con su padre, Fred Trump, convenciendo a un reportero de que tenía un porcentaje mayor de la fortuna de Fred de lo que realmente tenía", escribió Forbes.

Un exreportero de Forbes alegó en 2018 que, en la década de 1980, Trump fingió ser un ejecutivo de la Organización Trump llamado John Barron, que hablaba en nombre de Trump para mentir sobre su riqueza.

"Se dio cuenta de lo que tenía que hacer para engañarme y entrar en esa lista. Y lo hizo muy bien", declaró previamente a CNN Jonathan Greenberg, experiodista de Forbes.