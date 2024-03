Trump entra en modo pánico mientras se enfrenta al plazo para pagar una enorme fianza en el juicio por fraude civil

Trump deberá pagar una multa multimillonaria en su caso de fraude civil 4:25

(CNN) -- El expresidente Donald Trump está en modo de pánico a medida que se acerca el plazo para asegurar una fianza de casi US$ 500 millones para apelar su caso de fraude civil en Nueva York, según múltiples fuentes familiarizadas con él.

Los abogados de Trump admitieron este lunes que estaba teniendo dificultades para encontrar una compañía de seguros dispuesta a suscribir su fianza de US$ 454 millones. Privadamente, Trump había estado contando con Chubb, que suscribió su fianza de US$ 91,6 millones para cubrir el juicio de E. Jean Carroll, para que lo respaldara, pero el gigante de seguros informó a sus abogados en los últimos días que esa opción estaba descartada.

El equipo de Trump ha buscado aportantes adinerados y ha considerado qué activos podrían venderse, y rápido. El propio posible candidato presidencial del Partido Republicano se ha mostrado cada vez más preocupado por la imagen que podría presentar el plazo del 25 de marzo, especialmente la perspectiva de que alguien cuya identidad ha estado vinculada durante mucho tiempo a su riqueza se enfrentara a una crisis financiera. Trump ha seguido arremetiendo en privado contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el juez Arthur Engoron por el asunto, dijeron estas fuentes a CNN. (James otorgó un período de gracia de 30 días después de que Engoron dictaminara).

Poco antes de las 6:30 a.m. de este martes, Trump llevó esas quejas al público, publicando en su plataforma de redes sociales ocho veces en dos horas sobre el plazo, argumentando que no debería tener que poner el dinero y preocupándose de que "se vería obligado a hipotecar o vender grandes activos, tal vez a precios de liquidación, y si y cuando gane la apelación, ya no estarían".

"¿Tiene sentido eso? Caza de brujas. ¡Interferencia en las elecciones!", escribió el expresidente.

"Estas insinuaciones infundadas son pura m*****", dijo el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, en un comunicado este martes. "El presidente Trump ha presentado una moción para suspender el injusto, inconstitucional, antiestadounidense fallo del juez Arthur Engoron en una caza de brujas política iniciada por una fiscal corrupta. Una fianza de este tamaño sería un abuso de la ley, contradeciría los principios fundamentales de nuestra República y socavaría fundamentalmente el Estado de Derecho en Nueva York".

Mientras Trump y su equipo legal esperan ver si un tribunal de apelaciones detendrá el fallo mientras él lo apela, o si le permitirá pagar una fianza más pequeña de US$ 100 millones, ha expresado en privado su oposición a cualquier camino relacionado con la bancarrota, y por ahora sigue siendo el menos probable, dijo una persona familiarizada con las conversaciones a CNN.

Pero sus abogados le dijeron al tribunal de apelaciones de Nueva York el lunes que se ha acercado a 30 aseguradoras para respaldar la fianza, y el expresidente mismo dijo en Truth Social que pensaba que era "prácticamente imposible" para él enviar esa cantidad de dinero. Los aseguradores potenciales están buscando dinero en efectivo para respaldar la fianza, no propiedades, según los abogados de Trump.

La fianza proviene del fallo de Engoron el mes pasado, que ordenó a Trump pagar US$ 355 millones en decomiso, o "ganancias ilícitas", en el caso presentado por James. El juez escribió en su opinión que Trump y sus coacusados, incluidos sus hijos adultos, eran responsables de fraude, conspiración y emisión de estados financieros falsos y registros comerciales falsos, y encontró que los acusados inflaron fraudulentamente el valor de los activos de Trump para obtener tasas de préstamo y seguros más favorables. El monto que Trump debía superaba los US$ 450 millones con intereses incluidos.

Para evitar que el estado haga cumplir el fallo, Trump tiene que pagar una fianza que se mantendrá en una cuenta durante el proceso de apelación, que podría llevar años litigar.

Aunque Trump pagó una fianza de US$ 91,6 millones a principios de este mes como parte de su apelación en el caso de difamación de Carroll, Gary Giulietti, un corredor de seguros que testificó para Trump durante el juicio de fraude civil, dijo que algunas de las aseguradoras más grandes tienen políticas internas que limitan su capacidad para asegurar una fianza por más de US$ 100 millones.

-- CNN Kara Scannell y Jeremy Herb contribuyeron a este informe.