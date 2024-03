Fiscal Fani Willis puede seguir al frente del caso contra Trump en Georgia 4:21

(CNN) -- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump no puede encontrar una compañía de seguros que suscriba su fianza para cubrir la enorme sentencia en su contra en el caso de fraude civil de la fiscal general de Nueva York, dijeron sus abogados a un tribunal de apelaciones de Nueva York.

Los abogados de Trump dijeron que se ha puesto en contacto con 30 aseguradoras para respaldar la fianza, que vence a finales de este mes.

"El importe de la sentencia, con intereses, supera los US$ 464 millones, y muy pocas compañías de fianzas considerarán una fianza de algo que se acerque a esa magnitud", escribieron los abogados de Trump. (El propio Trump fue condenado a pagar US$ 454 millones; los US$ 464 millones incluyen el descargo correspondiente a sus hijos adultos Don Jr. y Eric).

Un corredor de seguros, Gary Giulietti, que testificó a favor de Trump durante el juicio por fraude civil, firmó una declaración jurada afirmando que asegurar una fianza por el importe total "es una imposibilidad práctica".

Los posibles suscriptores buscan efectivo para respaldar la fianza, no propiedades, según los abogados de Trump.

Los abogados de Trump pidieron al tribunal de apelaciones que aplazara el pago de la fianza hasta que finalizara su apelación del caso, argumentando que el valor de las propiedades de Trump supera con creces la sentencia. Si el tribunal de apelaciones falla en su contra, Trump pidió al tribunal que retrase el pago de la fianza hasta que se resuelva su apelación ante el más alto tribunal de Nueva York.

El mes pasado, el juez neoyorquino Arthur Engoron ordenó a Trump el pago de US$ 355 millones en concepto de "ganancias mal habidas" en un caso de fraude civil presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Engoron escribió en su decisión –de 93 páginas– que Trump y sus coacusados, incluidos sus hijos adultos, eran responsables de fraude, conspiración y emisión de estados financieros falsos y registros comerciales falsos, al concluir que los acusados inflaron fraudulentamente el valor de los activos de Trump para obtener tasas de préstamos y seguros más favorables.

La cantidad adeudada por Trump superaba los US$ 450 millones con intereses incluidos.

Trump está apelando la sentencia, pero, para impedir que el estado ejecute la sentencia, el expresidente tiene que depositar una fianza que se mantendrá en una cuenta a la espera del proceso de apelación, cuyo litigio podría durar años.

Trump pagó una fianza de US$ 91,6 millones a principios de este mes como parte de su apelación en el caso de difamación de E. Jean Carroll.

Pero Giulietti dijo que algunas de las mayores aseguradoras tienen políticas internas que les limitan a asegurar una fianza superior a US$ 100 millones. Según Giulietti, ninguna de ellas, incluidas algunas de las mayores aseguradoras del mundo, acepta bienes inmuebles; solo se sienten cómodas aceptando efectivo o acciones.

Incluyendo comisiones e intereses, Trump tendría que reunir más de US$ 550 millones.

"A lo largo de mi carrera, durante la cual he participado directa o indirectamente en la emisión de miles de fianzas, nunca he oído hablar ni he visto una fianza de apelación de este tamaño para una empresa privada o un particular", dijo Giulietti. "Después de un importante esfuerzo de buena fe durante las últimas semanas, obtener una fianza de apelación por el importe de la sentencia de más de US$ 464 millones no es posible en estas circunstancias".

Alan Garten, máximo responsable jurídico de la Organización Trump, dijo en una declaración jurada que Chubb, que suscribió la fianza de US$ 91,6 millones de Trump para cubrir la sentencia del caso E. Jean Carroll, no podía aceptar bienes inmuebles para garantizar la fianza por fraude civil.

Garten calificó la falta de aseguradoras para aceptar bienes inmuebles como un "obstáculo importante" para asegurar la fianza.