(CNN) -- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió este sábado que, si perdiera las elecciones de 2024, sería un "baño de sangre" para la industria automotriz estadounidense y el país.

El comentario se produjo mientras Trump prometía un "arancel del 100%" sobre los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos, argumentando que la fabricación nacional de automóviles estaría protegida solo si él es elegido.

"Vamos a poner un arancel del 100% a todos y cada uno de los autos que crucen la línea, y no van a poder venderlos si salgo elegido", dijo Trump durante un mitin en Vandalia, Ohio. "Ahora, si no salgo elegido, va a ser un baño de sangre para todo el conjunto, eso va a ser lo de menos. Va a ser un baño de sangre para el país. Eso será lo de menos".

El comentario llegó en medio de un extenso discurso sobre la industria automotriz, los sindicatos, la transición a los vehículos eléctricos y las plantas automotrices en México. Trump ha tratado de atraer a los trabajadores del sector del automóvil y a los votantes de los estados del "cinturón del óxido" insistiendo en el comercio, los aranceles y la fabricación de vehículos eléctricos. Este mes, Trump declaró a la CNBC que impondría un arancel del 50% a los autos fabricados en plantas chinas en México.

Más tarde, el expresidente subrayó ante la multitud su convencimiento de la urgencia de las elecciones de noviembre. "Si no se ganan estas elecciones, no estoy seguro de que se vuelvan a celebrar elecciones en este país".

El mitin del sábado se celebró en apoyo del empresario Bernie Moreno, el candidato preferido de Trump en las primarias republicanas al Senado del estado el martes. Fue un discurso suelto, del que culpó a la imposibilidad de utilizar el teleprompter debido a los fuertes vientos.

"No puedo leer este maldito teleprompter", dijo Trump. "Esta porquería se mueve. Como leer una bandera en movimiento con un viento de 56 km/h".

La campaña del presidente Joe Biden se enganchó al uso de Trump de la expresión "baño de sangre", diciendo que el expresidente "quiere otro 6 de enero."

"Así es Donald Trump: un perdedor que es derrotado por más de 7 millones de votos y luego, en lugar de apelar a un público más amplio, redobla sus amenazas de violencia política", dijo el portavoz de la campaña de Biden, James Singer, en un comunicado el sábado por la noche.

La campaña de Trump contraatacó diciendo que el expresidente estaba hablando de los trabajadores de la industria automotriz. "Las políticas de Biden crearán un baño de sangre económico para la industria automovilística y los trabajadores del automóvil", dijo la portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt.

"El corrupto Joe Biden y su campaña se están dedicando a una edición engañosa y fuera de contexto que avergonzaría a Roman Polanski", dijo a CNN el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung.

"Los medios de noticias falsas, y sus socios demócratas en la destrucción de nuestra nación, fingieron estar sorprendidos por mi uso de la frase BAÑO DE SANGRE, a pesar de que entendían perfectamente que simplemente me refería a las importaciones permitidas por el corrupto Joe Biden, que están matando a la industria automotriz. Los United Auto Workers, pero no sus dirigentes, entienden perfectamente lo que quiero decir", publicó Trump en Truth Social.

Trump dedicó gran parte de sus declaraciones del sábado a atacar a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis; a criticar a Biden en materia de inmigración y economía; y a repetir acusaciones infundadas de que las elecciones de 2020 fueron robadas debido a un fraude electoral generalizado. Repitió su promesa de liberar a los acusados de delitos relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, a los que llama "rehenes", el primer día en el cargo.

Como parte de sus afirmaciones infundadas de que los países están vaciando sus prisiones y enviando a sus criminales a Estados Unidos, Trump dijo el sábado que no considera "personas" a los encarcelados por su papel en la violencia de las pandillas y otros delitos violentos.

"Si tuviera prisiones repletas de MS-13 y todo tipo de personas de las que tienen que ocuparse durante los próximos 50 años, ¿verdad? Gente joven. Están en la cárcel durante años. Si los llamas gente. No sé si los llamas personas en algunos casos. No son personas en mi opinión, pero no se me permite decirlo porque la izquierda radical dice que es algo terrible de decir", dijo Trump.

Continuó caracterizando a los inmigrantes indocumentados que cometen crímenes como "animales".

El expresidente ha dejado claro que busca hacer de la inmigración y la frontera temas de campaña, y propuso una amplia expansión de las políticas de inmigración de línea dura de su primer gobierno, incluyendo detenciones y deportaciones masivas.

También ha utilizado en repetidas ocasiones un lenguaje deshumanizador para referirse a los migrantes, llegando a decir el año pasado que estaban "envenenando la sangre de nuestro país", haciendo eco de palabras utilizadas por Adolf Hitler.