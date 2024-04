Sale con rumbo a cárcel de Guayaquil Jorge Glas en convoy blindado 1:38

(CNN Español) –– Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, denunció el jueves que fue golpeado durante su detención tras la irrupción de la Policía a la Embajada de México en Quito el viernes 5 de abril. Glas hizo su declaración desde la prisión vía internet, durante la primera parte de la audiencia por el recurso de habeas corpus que presentó su defensa.

En su intervención, Glas describió cómo, según él, fue agredido por los agentes.

“Yo estimo entre 10 y 15 personas armadas, yo abro la puerta, me ponen las linternas en la cara, me empujan con los fusiles, entonces yo me caigo en un asiento, comienzan a gritarme, y yo les digo ‘déjenme vestirme’ porque estaba en pijama”, describió.

“Me tiraron contra la pared, me golpeé en la cabeza con la pared y luego me comenzaron a dar puntapiés y rodillazos en las caderas, sobre todo en la cadera derecha para tirarme al piso. Traté de alejarme como es natural, entonces se me tiran encima, me patean las costillas y uno de estos tipos, enmascarado de negro que después me dijo que era del GIR (Grupo de Intervención y Rescate), me dijo: ‘Para que te acuerdes de mí’ y me dislocó el pulgar izquierdo. Por el infinito dolor que ese método de tortura causa, además de verse el dedo colgante, uno afloja el brazo, entonces me esposaron de una mano, pero me dislocaron el pulgar del dedo derecho, y me esposaron de esta manera”, detalló.

Posteriormente, Glas dijo: “Me colocaron los pulgares en su sitio; no me pregunten cómo”, de acuerdo con el testimonio escuchado por CNN.

Cuando Glas fue hospitalizado esta semana, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) dijo que el exfuncionario sufrió malestares porque no había comido. La institución no hizo referencia a que hubiera sido golpeado, como tampoco lo ha hecho su defensa.

Glas describió, además, las condiciones en las que dijo que permanece arrestado. “Yo llevo tres días sin dormir y estoy en huelga de hambre. No he comido ni he dormido y no me han dado mis medicamentos para el dolor”, comentó y agregó que está en una habitación sin luz.

CNN no pudo verificar las afirmaciones de Glas, y contactó a la Policía de Ecuador y a la Cancillería de México para conocer su versión al respecto.

Por su parte, Mónica Palencia, ministra de Gobierno de Ecuador, dijo durante la audiencia que se le debía negar al exvicepresidente el habeas corpus por “el honor nacional”, antes de ser interrumpida por la jueza Mónica Heredia por haber hecho uso de la palabra cuando no era su turno.

CNN intenta contactar a la ministra Palencia para conocer más información sobre sus dichos.

La audiencia en la que se revisa el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Glas se reanudó este viernes.

Tras su detención el viernes 5 de abril, el exvicepresidente fue ingresado el lunes al Hospital Naval de Guayaquil. De acuerdo con la información del SNAI, fue debido a una “posible descompensación por su negativa a consumir los alimentos provistos”. Glas recibió el alta médica el martes y, según su equipo legal, el miércoles se declaró en huelga de hambre.

Glas, acusado por las autoridades ecuatorianas de malversar fondos gubernamentales destinados a ayudar a la reconstrucción después del terremoto de 2016 que sacudió la región de Manabí, en el norte de Ecuador, buscaba asilo en la sede diplomática mexicana cuando se realizó el allanamiento. México había anunciado que le otorgaba el estatus de asilado político a Glas antes de la irrupción en la embajada. La defensa del exvicepresidente ha negado las acusaciones en su contra y dice que él es objeto de persecución política.

La Fiscalía que procesa a Glas en el caso Reconstrucción, por su presunta participación en el delito de peculado, pidió la prisión preventiva del exvicepresidente a inicios de año, después de que Glas entrara como huésped a la embajada de México en diciembre de 2023. La Fiscalía insiste en que se debe salvaguardar la presencia del procesado para que pueda ser juzgado.

Después de la irrupción a la Embajada de México, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. El Consejo Permanente de la OEA condenó esta miércoles lo que calificó como una violación de la Convención de Viena por parte de las autoridades ecuatorianas. Ante esto, el gobierno de Ecuador afirmó que la resolución de la OEA era un resultado esperado.

Además, el gobierno mexicano presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya recepción fue confirmada por la CIJ. Las autoridades mexicanas, además, dijeron que pedirían la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) si Quito no ofrece disculpas públicas por lo sucedido. Hasta este viernes, el gobierno ecuatoriano no había respondido a las peticiones de México.