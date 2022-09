Del poderoso discurso de Lizzo en los Emmy al mensaje de Zendaya: mira los mejores momentos

"Cuando era niña, todo lo que quería ver era a alguien como yo en los medios: alguien gorda como yo, negra como yo, bella como yo", dijo Lizzo durante su discurso en los Premios Emmy este lunes, tras ganar el galardón a mejor programa de competencia por "Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls". Zendaya se llevó su segundo premio a mejor actriz principal por "Euphoria" y envió un mensaje a quienes han amado o se han sentido identificados con su personaje Rue. Mira en 3 minutos el resumen de la ceremonia.