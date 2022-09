Zendaya, la joya de oro de Hollywood, se roba los aplausos en los Emmy

El estilo de Zendaya que deslumbró en los Oscar 0:50

(CNN Español) -- Zendaya, una joven actriz que saltó de Disney a HBO, es una de las actrices más prominentes de Hollywood por estos días. Y este lunes aumentó su leyenda al recibir su segundo Emmy como mejor actriz protagónica por su personaje como Rue Bennett en la serie de drama "Euphoria".

"Mi deseo más grande con Euphoria es que pude ayudar a sanar personas", dijo la actriz sobre su personaje, una adolescente con problemas de adicción, con el que Zendaya se catapultó a la fama, y por el que en 2020 se volvió la ganadora más joven de un Emmy como actriz protagónica una serie de drama.

"Realmente amo lo que hago, y, ya sabes, encontrar una pasión, encontrar algo que te dé propósito en la vida... yo creo que Euphoria es una de esas cosas que me ha dado una gran cantidad de propósito", dijo la actriz a E! Entretainment tras recibir el premio, hablando sobre la cantidad de personas que ha alcanzado a través de su papel como Rue. "Es mi más grande victoria"

Zendaya Maree Stoermer Coleman, (Oakland, California, 1 de septiembre de 1996), inició su carrera como modelo infantil para marcas como Macy's, Marvyns y Old Navy, pero fue a los 14 años cuando dio un salto a la fama con su papel como Rocky Blue en la serie infantil de Disney Channel "Shake it Up" (2010). Desde entonces ha participado en una decena de proyectos con los que su fama se ha vuelto mundial.

Su carrera ha ido hacia arriba, con papeles protagónicos como el de la taquillera serie de películas de Spider-Man de Jon Watts, protagonizadas por quien sería su pareja por años, Tom Holland.

También ha participado en películas como "Space Jam: A New Legacy", junto a LeBron James, el remake de la exitosa película de los 90 protagonizada por Michael Jordan. Otros títulos en los que ha participado son "The Gratest Showman" junto a Hugh Jackman y Zac Efron, así como en el film animado "Smallfoot".

Pero en definitiva, la serie que la catapultó a la fama ha sido "Euphoria", por la que en 2020 ganó su primer Emmy y ahora, en 2022, volvió a repetir galardón.

“Odio el tiempo libre”, le dijo a la revista Vogue en una entrevista en 2021. “Simplemente no sé lo que estoy haciendo cuando no estoy trabajando. Estoy como, no sé qué es esto", dijo mientras se pasaba las manos por el cuerpo, hablando sobre lo que la revista describió como adicta al trabajo.

Pero Zendaya no solo es actriz. También es bailarina, cantante y productora. De hecho es co-productora de "Euphoria" y lo fue también de la serie “K.C. Undercover”, y la película de 2021 de Netflix "Malcolm and Marie", que la propia actriz ayudó a crear y producir durante la pandemia.

"Para mí, Zendaya tiene mil años, Ya ha vivido muchas vidas antes de esta", escribió Denis Villeneuve, director de la película de HBO "Dune", que protagonizó la actriz junto a Timothée Chalamet, en un comentario para la revista Time, cuando fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2022.

Para Villeneuve, la actriz es una "musa de extremos", una mujer "atemporal" que "puede hacer de todo. Un ícono cultural en proceso. Una persona impulsada por la pura inspiración, la empatía y el respeto por su oficio, que utiliza la autenticidad como un nuevo superpoder", escribió en Time.

Un ícono de la moda

Zendaya no solamente brilla en la pantalla. También lo hace en las pasarelas. Es un ícono de la moda: en 2019 lanzó su primera colaboración con Tommy Hilfiger en la Semana de la Moda en París.

"Es una verdadera apasionada de las causas que le importan y utiliza su plataforma para inspirar a sus millones de fans alrededor del mundo, un verdadero ícono de la mujer moderna y del poder que tenemos si creemos que todo es posible y perseguimos nuestros sueños”, le dijo a CNN Georgina Franco, subgerente de Marketing y Comunicación de Tommy Hilfiger Mexico, sobre esta colección.

En 2021, Zendaya recibió el premio Fashion Icon Award de CFDA, convirtiéndose en la ganadora más joven de este premio en la historia. Actualmente, la actriz es la imagen oficial de marcas como Lancome, Bulgari y Valentino.

Con 26 años recién cumplidos, la actriz se ha robado los aplausos en la noche de gala de la televisión estadounidense. Es su segundo Emmy y, con una tercera temporada de "Euphoria" anunciada el pasado mes de febrero, probablemente haya más noticias de Zendaya para rato.

"Quiero que sepan que cualquiera que haya amado a Rue, que sienta que es una Rue, quiero que sepan que estoy muy agradecida por sus historias y las llevo conmigo y las llevo con ella", dijo Zendaya este lunes al recibir su segundo Emmy, y robarse los aplausos en la noche de gala de la televisión estadounidense.