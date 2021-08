Las 5 cosas que debes saber este 16 de agosto: Cae el gobierno de Afganistán; los talibanes toman el poder

Caos en Afganistán por la llegada de los talibanes a Kabul. Cientos de muertos en Haití tras el terremoto. Gobierno y oposición de Venezuela se volverán a reunir. Varias tormentas impactan el Caribe. Además, por qué más mujeres deciden no tener hijos. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Los talibanes toman el control de Afganistán

El palacio presidencial en Kabul fue entregado a los talibanes luego de que el expresidente Ashraf Ghani abandonara el país el domingo. La situación evolucionó rápido y el caos se extendió en varias zonas del país, mientras funcionarios de otros países y residentes trataban de salir de Afganistán como pudiesen. Lo de este fin de semana, con el control en manos de los talibanes y en plena salida de las tropas estadounidenses, representa un final de casi dos décadas de guerra. Esto es lo que debes saber.

Haití: aumenta el número de víctimas tras terremoto

El nivel de la tragedia en Haití luego del terremoto de magnitud 7,2 del sábado ya se cuenta por miles: más de 1.200 personas han fallecido, al menos 5.700 resultaron heridas, casi 2.900 casas quedaron totalmente destruidas. Se trata de cifras que, según las autoridades, podrían incrementarse en las próximas horas. EE.UU. y varios países de la región se comprometieron a llevar ayuda. CNNE pudo conocer desde el epicentro del sismo que la mayor urgencia en este momento es de asistencia médica.

Generosa donación de Naomi Osaka a las víctimas en Haití 0:33

Diálogo en Venezuela seguirá en estas fechas

El gobierno de Noruega, que hace las veces de mediador entre el gobierno de Venezuela y la oposición, publicó un comunicado tras el diálogo de ambas partes en México. Además de señalar que las reuniones sostenidas este mes fueron “constructivas”, Noruega dijo en el comunicado que el Gobierno y la oposición se volverán a reunir del 3 al 6 de septiembre. Esto es lo que sabemos.

Avanza camino del diálogo entre gobierno y oposición 4:05

EE.UU. podría ver 200.000 casos diarios de covid-19 pronto

Así lo vaticinó el Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, debido a la rápida propagación de la variante delta entre las personas no vacunadas. "Me sorprendería si no superamos los 200.000 casos por día en las próximas dos semanas", afirmó. La última vez que EE.UU. promedió más de 200.000 casos diarios fue en enero, cuando las vacunas contra el covid-19 no estaban ampliamente disponibles.

¿Quienes recibirán la vacuna de refuerzo en EE.UU.? 0:29

Los riesgos de Fred y Grace en el Caribe

Fred volvió a ser tormenta tropical y podría impactar el noroeste de Florida en la mañana de este lunes. Mientras tanto, el sistema Grace perdió intensidad y hasta el momento es una depresión tropical, sin que por ello no deje de generar peligro. De hecho, Grace representa una seria amenaza mientras avanza hacia Haití, que acaba de ser devastado por un terremoto. Además, la depresión tropical número ocho de la temporada se acaba de formar en el noreste de Bermuda, según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

Reportera de CNN interrumpió conexión en vivo por Grace 0:54

A la hora del café

Por qué más mujeres deciden no tener hijos

Un creciente número de mujeres en EE.UU. optan por no tener hijos, una tendencia que se está viendo desde hace más de una década. Estas son sus razones para no ser madres.

¿Por qué no somos capaces de recordar nuestros primeros años de vida?

Solemos recordar muy poco de la vida anterior a los 7 años. ¿Por qué? Uno de los motivos puede ser un fenómeno conocido como “amnesia infantil”. Te explicamos en qué consiste.

Criptomonedas: te explicamos cuáles son las diferencias entre divisas y cómo se crean

Si eres primerizo y estás pensando incursionar en este mercado, expertos indican que es necesario que lo hagas con precaución y educación.

#NuevaMúsica: C. Tangana, Sebastián Yatra y Carlos Vives, entre otros

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos musicales más notables de la semana. Mira la lista, junto con sus videos, aquí.

Muere Gerd Müller, legendario delantero alemán, a los 75 años

Fue uno de los futbolistas más destacados en la historia del Bayern Munich, y el artífice del gol que le dio la victoria a Alemania Occidental en la Copa del Mundo de 1974.

La cifra del día

US$ 3.000.000

Es la suma de dinero que ganó un hombre de Carolina del Sur tras comprar la lotería. Lo curioso del nuevo millonario es que, menos de 15 días antes, había ganado la lotería por primera vez, pero con un botín de US$ 40.000.

La cita del día

"Un año más, o cinco años más, de presencia militar estadounidense no habría hecho ninguna diferencia si el ejército afgano no puede o no quiere sostener su propio país".

Lo escribió el presidente de EE.UU. Joe Biden, luego de conocerse la caída de Kabul en manos de los talibanes. El mensaje lo envió desde Camp David, donde el mandatario pasa unos días de vacaciones.

La selección del día

Productos para mejorar tu estado de ánimo y que te ayudarán si tienes depresión, ansiedad o insomnio

Desde lámparas de terapia de luz hasta un kit para crear tus propias bombas de baño, estos artículos te ayudarán a tener mejores días y noches.

Y para terminar…

La inusual destreza de Federer y su ausencia en el Abierto de EE.UU.

Federer: inusual talento y ausencia en Abierto de EE.UU. 0:49

El tenista Roger Federer sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un clip donde demuestra destrezas en el tenis de mesa. Por el mismo medio, el suizo anunció que se perderá el resto de la temporada, debido a una nueva cirugía.