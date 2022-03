El sector turístico se une en apoyo a Ucrania 2:14

(CNN) -- Gracias a que las restricciones de viaje finalmente se flexibilizaron a principios de 2022, Gabriele Antoni reservó un viaje que llevaba tiempo queriendo hacer: varias semanas en su país natal, Alemania, seguidas de un crucero de 12 días por Noruega con amigos.



Esta mujer de 64 años, residente de Florida, no ha regresado a Alemania desde que su madre murió en febrero de 2020. En ese momento, Antoni tuvo que regresar abruptamente a Estados Unidos, donde ha vivido durante décadas, para evitar el cierre de las fronteras a medida que la pandemia ganaba fuerza.

Pero desde entonces ha anhelado volver a su pequeña ciudad natal de Sonthofen para "llorar adecuadamente" a su madre, dice, visitando los cafés que frecuentaban juntas y haciendo senderismo donde una vez lo hicieron en las laderas de los Alpes bávaros.

En los preparativos de su viaje, Antoni está ocupada reservando hoteles y vuelos, haciendo planes con sus amigos y, como muchos otros que tienen planes de visitar Europa, está atenta a los horribles titulares que llegan de Ucrania desde que fue invadida por Rusia el 24 de febrero.

"Estoy haciendo todo lo posible, pero en el fondo de mi mente me digo 'puede que no puedas hacer esto, puede que no puedas llegar allí'", dijo Antoni a CNN Travel.

Antoni no es la única que está preocupada. Según una encuesta reciente realizada por MMGY Travel Intelligence, la división de investigación de la empresa de estudios de marketing MMGY Global, la guerra en Ucrania tiene ahora el doble de probabilidades de afectar a los planes de viaje de los estadounidenses a Europa que la pandemia de coronavirus.

De los 350 viajeros estadounidenses adultos con planes de visitar Europa que fueron encuestados, el 62% dijo que la invasión es un factor en la planificación de sus viajes, en comparación con el 31% que citó las preocupaciones de salud y seguridad relacionadas con el covid-19.

Además, el 47% dijo que está adoptando un enfoque de "esperar y ver" cómo evoluciona la situación antes de hacer planes para visitar Europa este año.

Los datos de los vuelos reflejan dudas similares.

Según un informe de la aplicación de rastreo de vuelos Hopper, las búsquedas de vuelos de ida y vuelta a Europa desde Estados Unidos aumentaron a medida que disminuía la oleada de la variante ómicron del coronavirus, lo que indica un fuerte repunte de la demanda transatlántica.

Pero cuando las noticias sobre la posible invasión de Ucrania por parte de Rusia empezaron a aparecer en los titulares a mediados de febrero, esa demanda empezó a disminuir. Según los datos de Hopper, desde el 12 de febrero Europa tenido un descenso del 21% al 15% de las reservas internacionales, un descenso notable respecto al aproximadamente 30% de las reservas internacionales en el mismo periodo de tiempo para la región en un año prepandémico como 2019.

"Se puede viajar con seguridad"

Sin embargo, los expertos en viajes y seguridad dicen que no es necesario empezar a cancelar los viajes todavía.

Ucrania y Rusia tienen actualmente advertencias de nivel 4 de "no viajar" del Departamento de Estado de EE.UU., pero este no ha emitido avisos similares para los países europeos afectados por la crisis.

Polonia, que acoge a la mayoría de los refugiados ucranianos que huyen de la guerra, tiene un nivel 4 de advertencia, pero por cuestiones relacionadas con el covid-19, no con el conflicto actual.

Un portavoz de Rick Steves' Europe dijo por correo electrónico que la empresa de viajes "tiene la intención de cumplir con todos los itinerarios en Europa del Este, incluido el tour 'Lo mejor de Polonia'", y añadió que los únicos tours que ha cancelado son los que tienen paradas en Rusia.

De hecho, Europa sigue abierta a los viajeros a pesar de la crisis que se desarrolla en Ucrania. Y después de grandes dificultades durante dos años de la pandemia, el sector turístico está más dispuesto que nunca a recibir visitantes.

Y aunque la preocupación por viajar durante una guerra es válida, los expertos en seguridad también subrayan que muchas de las zonas turísticas más populares de Europa, como Barcelona, Roma y París, están a muchos cientos (si no miles) de kilómetros del actual conflicto en Ucrania.

"No es necesario tener este tipo de estado de ansiedad exacerbado, [que] es lo que más vemos en este momento", dijo Greg Pearson, CEO y fundador de Care & Assistance Plus, un servicio de asistencia en viajes y crisis lanzado recientemente por la firma global FocusPoint International.

"La gente quizá esté cancelando prematuramente sus planes, y no creo que hayamos llegado todavía a ese punto. Cualquiera puede adivinar lo que va a pasar, pero en lo que respecta a los viajes a Europa occidental, creo que se puede viajar con seguridad".

Para los países más cercanos a Ucrania, la situación se vuelve un poco más compleja.

Pearson estima que alrededor del 30% de los clientes de CAP en las últimas semanas han cancelado o pospuesto sus viajes a países como la República Checa y Alemania, ninguno de los cuales tiene frontera con Ucrania. Otros viajeros han cambiado sus itinerarios para alejarse del conflicto y dirigirse a Europa occidental.

Además, dice Pearson, algunos viajeros están preocupados por si deben participar en las excursiones en tierra durante los viajes en barco por el este de Europa.

"El consejo que les hemos dado ha sido: 'Salgan [del barco]'", dijo Pearson a CNN Travel. "Necesitan esos dólares del turismo, quieren verte, quieren que visites sus restaurantes y compres y te quedes si puedes, así que queremos que la gente haga eso. Nuestro mantra aquí es viajar sin miedo, pero viajar informado y estar conectado".

"Esta incertidumbre es realmente difícil"

No es de extrañar que algunos responsables del turismo europeo estén preocupados por la posible interrupción de los viajes, un nuevo revés al que se enfrenta el asediado sector tras dos años difíciles.

En Praga, República Checa, la oficina de turismo está centrando sus campañas de marketing de verano en el turismo nacional y en los visitantes de otros países europeos, en lugar de en EE.UU. y Asia, dijo la organización en un comunicado compartido con CNN Travel.

Christian Tänzler, portavoz de Visit Berlin en Alemania, también dijo que aunque espera que los europeos viajen como de costumbre por toda Europa para las vacaciones de primavera y verano mientras la crisis de Ucrania no se extienda a otros países, el mercado estadounidense es más difícil de vender.

En años no pandémicos, los viajeros estadounidenses constituían el segundo grupo más importante de turistas internacionales, por detrás del Reino Unido, dijo Tänzler.

Sin embargo, a la luz de la crisis actual, esos viajeros parecen estar a la expectativa en lo que respecta a las reservas, aunque la organización no ha observado hasta ahora un aumento notable de las cancelaciones.

"Nadie sabe, realmente, si la gente empezará a cancelar por la situación", dijo. "Esta incertidumbre es realmente difícil".

Además, señaló Tänzler, es posible que los viajeros residentes en EE.UU. no tengan una idea exacta de la situación actual en Alemania, que, según él, es "absolutamente segura".

"El pasado fin de semana en Berlín, los cafés, los bares y los restaurantes estaban llenos", dijo Tänzler. "Todo estaba abarrotado. Todo el mundo estaba sentado fuera. Era como un día normal de primavera".

Pero incluso para los viajeros que conocen bien Europa, como Antoni, que creció en Alemania, el espectro de una posible guerra nuclear, o la lluvia radiactiva de los reactores nucleares dañados por la guerra en Ucrania, puede añadir una capa adicional de inquietud.

Es un temor que Antoni conoce de primera mano: tras la catástrofe de Chernobyl en abril de 1986, decidió cancelar un viaje de Estados Unidos a Alemania con sus hijos pequeños.

"Fue un gran problema", dice Antoni, recordando las advertencias sobre la posible contaminación de los alimentos y otros temores sanitarios en Alemania. "Espero, espero y espero que esto no vuelva a ocurrir. Pero siempre digo: 'no me preocuparé hasta que suceda. Es inútil preocuparse ahora".

Tener siempre un plan de emergencia

Mientras algunos viajeros reconsideran sus planes de viaje a Europa, los expertos en seguridad y riesgos señalan que siempre es una buena práctica mantenerse informado sobre la actualidad, independientemente del lugar al que se dirija. También hacen hincapié en la necesidad de contar con un plan sólido en caso de que las cosas se compliquen, ya sea por el coronavirus o una guerra.

"El peor momento para saber qué hacer en una crisis es en medio de ella", dijo Pearson, del CAP.

Como han demostrado dos años de cancelaciones e interrupciones provocadas por la pandemia, un seguro de viaje confiable y unas políticas de reserva flexibles para los pasajes de avión y el alojamiento son más importantes que nunca.

Antes de salir, hay que hacer copias de los documentos de viaje importantes, como los pasaportes y los certificados de vacunación, y los ciudadanos y nacionales de EE.UU. deben asegurarse de inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes del Departamento de Estado, un servicio gratuito que pone en contacto a los viajeros con las embajadas y consulados de su país de destino. El servicio también proporciona actualizaciones sobre viajes y seguridad.

También es crucial averiguar con anticipación a dónde dirigirse en caso de una situación de emergencia, como un conflicto bélico.

"Si la guerra se extiende por Europa del Este o en un territorio de la OTAN, hay que tener un plan para evacuar o trasladarse a una zona más segura", dice Tim Hentschel, cofundador y CEO de HotelPlanner, un proveedor de servicios para el mercado global de ventas de hoteles. "Ten siempre un plan de emergencia siempre que viajes a una ciudad que te es ajena".

Pearson también aconseja a los viajeros que compartan una copia de su itinerario, información sobre el hotel y el vuelo con sus amigos o familiares en casa. También es importante revisar periódicamente, dice. Además, no hay que olvidarse de lo más básico, como saber "cómo marcar el teléfono a nivel internacional mientras se está en el extranjero".

Además, los viajeros que se dirijan a Polonia o a otros países que reciban una gran afluencia de refugiados deben ser conscientes de las limitaciones en la infraestructura de transporte y la disponibilidad de habitaciones de hotel.

Las protestas y manifestaciones, mientras tanto, continúan en los destinos turísticos europeos más populares, y aunque la mayoría de ellas son pacíficas, los viajeros deben estar siempre atentos y evitar conflictos con la seguridad.

Por último, aunque una invasión devastadora y una crisis humanitaria no deberían impedir que la gente se tome unas vacaciones muy esperadas, lo que está ocurriendo en Ucrania también puede ofrecer a los viajeros un profundo sentido de perspectiva, especialmente a la luz de las quejas comunes en los viajes, como las largas esperas en las filas de seguridad.

"Hablo con gente de mi entorno que está interesada en viajar, y una de las cosas que les digo es: 'No seas un estadounidense desagradable'", dijo Pearson. "Por supuesto, disfruta, pásalo bien, pero mantente consciente del hecho de que hay mucha gente recientemente desplazada y en dificultades en estos momentos".