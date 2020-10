La frase más peligrosa de Trump en el debate presidencial 5:56

(CNN) –– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump dieron positivo por coronavirus, anunció el mandatario la madrugada del viernes.

«Esta noche, @FLOTUS y yo dimos positivo por covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!», tuiteó Trump poco antes de la 1 am del viernes.

Más temprano Trump informó que él y su esposa comenzarían un «proceso de cuarentena» mientras esperaban los resultados de sus pruebas de coronavirus, tras confirmar que Hope Hicks, una de sus principales asistentes, dio positivo a covid-19.

La agenda pública del presidente para este viernes, revelada justo después de su aparición en «Hannity» este jueves, indicaba que Trump asistiría a una recaudación de fondos en su hotel en Washington y viajaría a Sanford, Florida, para un mitin de campaña este viernes.

«Hope Hicks, que ha estado trabajando tan duro sin siquiera tomarse un pequeño descanso, acaba de dar positivo por covid-19. ¡Terrible! La Primera Dama y yo estamos esperando los resultados de nuestras pruebas. Mientras tanto, ¡comenzaremos nuestro proceso de cuarentena!», tuiteó Trump en la noche de este jueves.

Hicks ha viajado recientemente con Trump en varias ocasiones, como ocurrió para el debate en Cleveland este martes. La asistente también fue vista abordando el Marine One este miércoles, junto a otros funcionarios cercanos al presidente. Allí se encontraban Jared Kushner, Dan Scavino y Nicholas Luna, ninguno de los cuales usó máscaras. Ese día, Trump se dirigía a un mitin de campaña en Minnesota.

Trump especula sobre contagio de Hicks

«Ella sí dio positivo en la prueba, acabo de enterarme de esto. Dio positivo. Es una gran trabajadora. Muchas máscaras, usa muchas máscaras pero dio positivo. Luego me hice una prueba. Veré… ya saben, porque pasamos mucho tiempo… y la primera dama también se realizó una prueba. Entonces, si estaremos en cuarentena o si lo tenemos (covid-19), no lo sé», dijo Trump en declaraciones telefónicas a «Hannity» de Fox News.

Agregó: «Acabo de hacerme una prueba y veremos qué pasa, quiero decir, quién sabe… Pasé mucho tiempo con Hope (Hicks) y la primera dama también lo hizo».

La noticia del resultado positivo de Hicks ocurre en medio de los continuos esfuerzos del gobierno de Trump por ignorar descaradamente la ciencia y las mejores prácticas de salud pública durante la pandemia. En esa línea, personal del Ala Oeste ha evitado activamente las máscaras y el presidente ha desafiado las recomendaciones de su propio grupo de trabajo de coronavirus, al proceder con una apretada agenda de mitines de campaña muy concurridos. Trump y sus colaboradores clave han mostrado poco interés en cambiar las prácticas de su personal para satisfacer las necesidades del momento.

Trump especuló que Hicks podría haber contraído el virus debido a una interacción con un seguidor.

«Ella es una persona muy cálida. La pasa mal cuando los soldados y las fuerzas de seguridad se acercan a ella, ya sabes, quiere tratarlos bien, no decir: ‘Aléjate, no puedo acercarme a ti’. Es una enfermedad muy, muy dura», dijo el presidente.

Una fuente cercana a Hicks dijo a CNN que ella está presentando síntomas y que regresó a Washington. Sin embargo, no está claro cuán graves son sus síntomas. CNN contactó a Hicks para hacer comentarios.

Notifican a personal de la Casa Blanca con contacto cercano, dice fuente

«El presidente se toma muy en serio la salud y la seguridad de sí mismo y de todos los que trabajan para apoyarlo a él y al pueblo estadounidense», dijo Judd Deere, portavoz de la Casa Blanca, a CNN en un comunicado cuando se le preguntó sobre el nivel de contacto entre Trump y Hicks.

La Casa Blanca no mencionó el nombre de Hicks ni confirmó que hubiera dado positivo.

«Las operaciones de la Casa Blanca trabajan de la mano con el médico del presidente y la Oficina Militar de la Casa Blanca, para garantizar que todos los planes y procedimientos incorporen la guía actual de los CDC y las mejores prácticas para limitar la exposición al covid-19 en la mayor medida posible, tanto en el complejo como cuando el presidente viaja», añadió Deere.

A algunos miembros del personal de la Casa Blanca que tuvieron contacto cercano con Hicks se les notificó este jueves del resultado positivo de la prueba, según un funcionario.

Este desarrollo fue informado por primera vez por Bloomberg News.

Durante mucho tiempo, Hicks fue considerada una fuerza estabilizadora para un jefe al que le gusta el caos. Ella se unió a la Organización Trump para trabajar en relaciones públicas con Ivanka Trump. Luego, se trasladó a la campaña presidencial de Trump en 2016 al principio de la contienda. Hicks fue una de las pocas asistentes que lo siguió desde sus inicios políticos hasta la Casa Blanca.

Hicks mantuvo una relación cercana no solo con el presidente, sino con los miembros de su familia, incluidos Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner. Anteriormente se desempeñó como directora de comunicaciones de la Casa Blanca.

Hicks es el quinto caso de coronavirus en la Casa Blanca y el más cercano a Trump

El resultado positivo de Hicks subraya el desafío inusual que enfrenta el personal de la Casa Blanca, mientras intentan mantener la pandemia fuera del Ala Oeste y el presidente presiona para reabrir el país.

En mayo, dos empleados de la Casa Blanca dieron positivo por el virus. Uno fue un miembro de la Armada que se desempeñaba como uno de los asistentes personales de Trump. Después, en julio, un empleado de una cafetería en los terrenos de la Casa Blanca también resultó positivo. El presidente confirmó un cuarto caso en los terrenos de la Casa Blanca el mes pasado.

Previamente, Trump ha expresado su preocupación acerca de que los asistentes que contraen coronavirus puedan afectar su mensaje de que el brote está en declive y los estados deberían acelerar la reapertura, según una persona que había hablado con él.

Desde entonces, la Casa Blanca ha hecho todo lo posible para proteger a Trump y al vicepresidente Mike Pence del brote. Incluso mientras viajan a estados donde los casos han aumentado.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, describió anteriormente a Trump como el «hombre al que más pruebas se le han hecho en Estados Unidos». Y añadió no corre el riesgo de transmitir el virus a otros. Pero Trump contradijo esa afirmación horas después, al afirmar que no se acuerda de alguna vez en que se haya realizado más de una prueba de coronavirus en un mismo día.

«No sé de más de una», respondió Trump a un periodista que le preguntó por qué se le hacía la prueba de detección más de una vez al día. «Probablemente, me hago una prueba en promedio cada dos días, tres días, y no sé si me he realizado dos en un día, pero creo que eso podría suceder».

Esta historia ha sido actualizada