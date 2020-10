Trump dice que él y Melania dieron positivo por coronavirus 13:12

(CNN) — Líderes políticos en Estados Unidos y el mundo reaccionan este viernes a la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump dieron positivo por covid-19.

Líderes mundiales y senadores, representantes y gobernadores estatales de Estados Unidos, de ambos lados del espectro político, han tuiteado sus mejores deseos a los Trump.

Vicepresidente Mike Pence

«Karen y yo enviamos nuestro amor y oraciones a nuestros queridos amigos, el presidente @realDonaldTrump y @FLOTUS Melania Trump. Nos unimos a millones en todo Estados Unidos que oran por su plena y rápida recuperación. Dios los bendiga, presidente Trump y nuestra maravillosa primera dama Melania».

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. — Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020

Senadores

Martha McSally (R-AZ)

«Orando por una pronta recuperación del presidente y la primera dama».

Praying for a swift recovery for the President and First Lady. https://t.co/Bd2HZ7IQDK — Martha McSally for U.S. Senate (@MarthaMcSally) October 2, 2020

Ben Cardin (D-MD)

«Ninguna persona debería tener que sufrir de covid. A la familia Trump, al personal de @WhiteHouse, Servicio Secreto, les deseo buena salud y una pronta recuperación. A este virus no le importa dónde vives ni a quién apoyas».

No person should have to suffer from COVID. To the Trump family, @WhiteHouse staff, Secret Service, I wish you good health and a speedy recovery. This virus doesn't care about where you live or who you support. https://t.co/8vOSeVl5mD — Ben Cardin (@BenCardinforMD) October 2, 2020

Representantes

Dean Phillips (D-MN)

«Covid-19 es una enfermedad grave e impredecible, y deseo al presidente, la primera dama y Hope Hicks una pronta recuperación. También tengo en mis pensamientos a aquellos en mi distrito en Minnesota que pueden haber estado expuestos».

COVID-19 is a serious and unpredictable disease, and I wish the President, First Lady, and Hope Hicks a speedy recovery. I also have those in my district in Minnesota who may have been exposed on my mind. https://t.co/pKSDghZj9n — Rep. Dean Phillips 🇺🇸 (@RepDeanPhillips) October 2, 2020

Gobernadores

Greg Abbott (R-TX)

«Elevamos nuestras oraciones por @realDonaldTrump y @FLOTUS. Que los poderes sanadores de Dios los toquen, los fortalezcan y los levanten».

Lifting up prayers for @realDonaldTrump and @FLOTUS. May God’s healing powers touch them, strengthen them, and raise them up. — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) October 2, 2020

Doug Ducey (R-AZ)

«Las oraciones de Arizona están con @realDonaldTrump y @FLOTUS y por su rápida recuperación del #COVID19».

Jared Polis (D-CO)

«Cálidos deseos de una recuperación completa y exitosa de covid a @realDonaldTrump, @FLOTUS y todos aquellos en todo el mundo que tienen el virus».

Warm wishes for a successful and complete recovery from COVID to @realDonaldTrump, @FLOTUS, and all those across the world who have the virus — Jared Polis (@jaredpolis) October 2, 2020

Otros líderes en EE.UU.

Reverendo Jesse Jackson

«Oramos sinceramente para que el presidente y la primera dama no tengan lo peor de esta enfermedad. Todos debemos orar por la recuperación completa del presidente y su esposa. Por cualquier persuasión religiosa o política que pueda tener, todos debemos orar ya que millones de personas se ven afectadas por esta enfermedad».

We sincerely pray the President& the First Lady do not have the worst of this disease.We must all pray for the full recovery of the President& his wife.For whatever religious or political persuasion you may be, we must all pray as millions of people are affected by this disease. — Rev Jesse Jackson Sr (@RevJJackson) October 2, 2020

En el mundo

Narendra Modi, primer ministro de la India

«Le deseo a mi amigo @POTUS @realDonaldTrump y @FLOTUS una rápida recuperación y buena salud».