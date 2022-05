La filtración del borrador sobre el derecho al aborto puede impactar las decisiones de la Corte Suprema en inmigración, control de armas y cambio climático

Corte Suprema anularía Roe v. Wade según filtración a Político 7:02

(CNN) — Cuando los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos se vuelvan a reunir, el 12 de mayo, en su próxima conferencia a puerta cerrada para discutir las peticiones pendientes y las opiniones sin resolver, todo será diferente.

En su reunión, la reserva se protegerá tanto que nadie más puede entrar en la sala. La jueza Amy Coney Barrett, al ser la que menos tiempo lleva en el alto tribunal, está encargada de abrir la puerta si alguien toca.

Pero tales precauciones parecen casi curiosas ahora.

Un golpe fuerte a la Corte Suprema

¿Qué pasaría si se anula el derecho al aborto en EE.UU.? 2:27

La Corte, que se enorgullece del compañerismo, la independencia, la devoción al protocolo y al proceso, ahora se tambalea por lo que el presidente del alto tribunal, John Roberts, calificó de traición a la confianza "con la intención de socavar la integridad de nuestras operaciones". Aunque las filtraciones son comunes en otras ramas del Gobierno, la publicación del borrador de una opinión de la Corte Suprema con respecto al caso de aborto más importante en décadas, que reveló Politico, es sísmica.

En los próximos días comenzará la investigación ordenada por Roberts, cuyo impacto presumiblemente a largo plazo provocará cambios en el protocolo y sumará nuevos niveles de reserva.

publicidad

Sin embargo, a corto plazo, las consecuencias de la filtración podrían ser más graves. Eso se debe a que, en las próximas semanas, los jueces tendrán que resolver la disputa sobre el aborto, así como un importante caso de la Segunda Enmienda, además de otros procesos relacionados con la inmigración, la libertad de culto y el medio ambiente.

"Los nueve jueces, sus más de tres decenas de asistentes legales y los funcionarios administrativos deben colaborar constantemente y con compañerismo en redactar opiniones para que la Corte Suprema funcione", dijo Mike Davis, exasistente del juez Neil Gorsuch. "Esto exige una seguridad estricta y una confianza máxima, las cuales se destruyeron por esta filtración sin precedentes".

Esas deliberaciones ––que involucran una cuidadosa coreografía entre cámaras–– podrían dañarse en el futuro. Tal trabajo necesita conversaciones francas y una confianza compartida, lo puede ser difícil de conseguir sabiendo que lo que sucede a puerta cerrada podría transmitirse al mundo.

Estos son los principales casos que la Corte Suprema estudia y que podrían tener un gran impacto en la vida de los estadounidenses:

El caso Roe vs. Wade y el derecho al aborto

¿Qué estados prohibirían el aborto si se anula la ley? 1:33

Aunque se ha comentado ampliamente el borrador de opinión que escribió el juez Alito, un portavoz de la Corte dejó claro que el documento no era definitivo y que tampoco reflejaba el voto final de ningún miembro del alto tribunal.

Eso sugeriría que aún existe la posibilidad de que la decisión de uno o dos jueces, que presuntamente emitieron un voto inicial para anular Roe vs. Wade, esté en juego. Una opción que Roberts ha respaldado sería mantener la prohibición del aborto después de las 15 semanas en Mississippi, pero no revocar explícitamente la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el histórico fallo de Roe vs. Wade.

No es insólito que los votos cambien. Tampoco que un disidente escriba con tanta elocuencia que podría lograr el apoyo inesperado de un colega que inicialmente estaba con la mayoría.

Derechos de la Segunda Enmienda

La Corte Suprema lleva más de una década sin emitir opiniones en un caso importante sobre la Segunda Enmienda, pero ahora tiene una oportunidad.

Los jueces evalúan derogar una ley de armas de Nueva York, promulgada hace más de un siglo, que impone restricciones sobre portar un arma oculta fuera del hogar.

Mientras los jueces debaten el tema en reserva, decidirán si emiten un fallo amplio que sostiene que el derecho a poseer y portar armas se extiende al derecho a portar un arma de fuego fuera del hogar, o si se centran más específicamente en un puñado de leyes que otorgan a los funcionarios de licencias un alto grado de discrecionalidad para decidir quién obtiene un permiso y quién no.

Bonos escolares y oraciones

Detrás de escena, los jueces probablemente están divididos en un caso sobre la exclusión de escuelas religiosas en un programa de asistencia de Maine que ayuda con el costo de la matrícula escolar, al permitir que los padres utilicen bonos para enviar a sus hijos a instituciones públicas o privadas.

Durante los últimos mandatos, los conservadores en la Corte Suprema han ampliado los derechos de libertad religiosa, mientras que los liberales han tomado medidas en algunas ocasiones para reforzar la separación entre la Iglesia y el Estado.

Otro caso pendiente es el de un exentrenador de fútbol de una escuela secundaria que quiere rezar en la yarda 50 después de los partidos. Durante los argumentos orales, los conservadores parecían simpatizar con los derechos religiosos del entrenador, mientras que los liberales expresaron su preocupación acerca de que los estudiantes se sintieran obligados a participar en la oración dirigida por su entrenador.

Crisis climática

Los jueces también estudian un caso que presentaron fiscales generales republicanos bajo el argumento de que la Agencia de Protección Ambiental no tiene autoridad para regular las emisiones del sector eléctrico que contribuyen al calentamiento del planeta.

Los fiscales señalan, en cambio, que la autoridad debería pasar por el Congreso. El resultado tendrá enormes implicaciones para la agenda climática de Biden y el futuro de las regulaciones ambientales en general.

Política de 'Permanecer en México' e inmigración

Hay varias disputas relacionadas con la inmigración en la Corte Suprema.

En una, el Gobierno de Biden busca poner fin a la conocida política de "Permanecer en México", que se implementó durante el mandato de Donald Tump y exige que los inmigrantes no mexicanos permanezcan en México hasta que se presenten ante una corte de inmigración de EE.UU. Los tribunales inferiores han impedido que Biden termine la política. Los jueces revisarán una decisión radical de una corte inferior que podría alterar significativamente los programas de inmigración en el futuro.

Al final de su mandato, Roberts habrá liderado la Corte Suprema a través de uno de los expedientes más divisivos de la historia reciente, justo cuando la popularidad del tribunal está en su punto más bajo. Y eso era antes de la filtración del borrador de opinión sobre el derecho al aborto.

En la declaración en la que anunció la investigación, Roberts calificó la filtración como "una violación singular y atroz", así como una "afrenta".

Aunque afirmó que "el trabajo de la Corte no será afectado de ninguna manera", ya lo fue.