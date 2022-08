Las 5 cosas que debes saber este 23 de agosto: ¿Qué sigue para Cristina Fernández de Kirchner?

¿Quién es quién en "House of the Dragon"? Ucrania desmiente versiones rusas sobre la muerte de Darya Dugina. Hoy son las elecciones primarias en Florida. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Fiscalía pide 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner

El fiscal Diego Luciani pidió este lunes 12 años de prisión para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la llamada causa Vialidad, que investiga supuestos casos de corrupción en la obra pública. La vicepresidenta ha negado estas acusaciones. El presidente Alberto Fernández lamentó el pedido de la Fiscalía.

2. Elecciones primarias en Florida: ¿qué se vota, cómo y dónde?

Las elecciones primarias en Florida se llevarán a cabo este martes 23 de agosto, una contienda en la que los votantes elegirán a los candidatos republicanos y demócratas de las elecciones generales o intermedias que se celebrarán en noviembre con miras a renovar parte del Congreso y otros cargos como el de gobernador del estado y varios puestos en oficinas locales.

Las contiendas importantes de las elecciones primarias en Florida 3:40

3. Fauci dejará el gobierno federal de EE.UU. en diciembre

Anthony Fauci, el principal experto del Gobierno sobre enfermedades infecciosas que encabezó la respuesta médica de Estados Unidos a la pandemia de covid-19, dejará su cargo a finales de este año. Fauci dijo a CNN el mes pasado que las presiones políticas no jugaron en su decisión de dejar finalmente su puesto.

Fauci planea retirarse del servicio público en diciembre 1:31

4. La primera ministra de Finlandia da negativo en la prueba de drogas

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, dio negativo en un test de drogas al que se sometió tras la publicación de un video la semana pasada en el que aparecía de fiesta con unos amigos, dijo este lunes la oficina de la primera ministra.

publicidad

Mujeres publican videos de baile en apoyo a primera ministra de Finlandia 2:33

5. Ucrania desmiente versiones rusas sobre la muerte de Darya Dugina

La Guardia Nacional de Ucrania desmintió las informaciones aparecidas en los medios estatales rusos según las cuales la presunta asesina de Darya Dugina había servido anteriormente en el Ejército ucraniano como miembro del regimiento Azov.

A la hora del café

Cómo sobrevivir a un rayo o, mejor aún, evitar que te impacte uno

Hasta ahora, 14 personas han muerto por la caída de rayos en Estados Unidos en 2022, según el Servicio Meteorológico Nacional, frente a las 11 muertes de 2021. Cabe destacar que el 90% de las víctimas de los rayos sobreviven. Aun así, hay algunas cosas que puedes hacer para reducir tus posibilidades.

Sobreviviente de rayo en Washington conoce a pareja que ayudó a salvarla 1:05

Un niño con enanismo que era acosado consigue un papel en la nueva película de "Mad Max"

En un angustioso video viral de 2020, Quaden Bayles aparecía llorando desconsolado en la parte trasera del auto de su madre mientras pedía un cuchillo para suicidarse. Ahora consiguió un papel en la nueva película de "Mad Max".

Ciudad de México, Buenos Aires y otros 10 destinos que visitar en este otoño boreal

Teniendo en cuenta los costos de transporte, la fortaleza del dólar estadounidense (estupenda para los turistas de EE.UU. en el extranjero, pero no tanto para el resto), el clima, el paisaje y los eventos especiales, he aquí algunas sugerencias de los mejores lugares para ir en este otoño boreal de 2022 en todo el mundo.

Muchos estadounidenses se mudan a México buscando más calidad de vida 3:40

¿Quién es quién en "House of the Dragon"?

La espera de los amantes de "Game of Thrones" llegó a su fin con el estreno del primer capítulo de la precuela "House of the Dragon". ¿Quién es quién en la nueva serie de HBO? Aquí un repaso a los personajes y actores y actrices que los interpretan.

¿Cuáles son las mejores series de fantasía de la historia, según IMDb? 1:08

Los ojos de los perros se llenan de lágrimas de alegría cuando se reúnen con sus dueños

Una nueva investigación de científicos japoneses sugiere que los ojos de un perro pueden llenarse de lágrimas de felicidad cuando se reúne con su dueño tras un periodo de ausencia.



La cifra del día

25,4 centímetros

Varios lugares cerca de Dallas han reportado este lunes más de 25 centímetros de lluvia solo en las últimas 24 horas, lo que supera ampliamente el umbral de niveles que solo se ven "una vez en cada 100 años" en la ciudad. "Han caído hasta 25,4 centímetros de lluvia", informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Las imágenes de las inundaciones en Dallas: autos y camiones atrapados 0:59

La cita del día

"Quieren ser una familia lo más normal posible"

William y Kate se mudarán fuera de Londres para que sus hijos tengan una vida "normal".

Y para terminar...

Qatar 2022 tiene a La'eeb: un repaso por las mascotas de los mundiales

La'eeb es la mascota de Qatar 2022. Un turbante qatarí típico será el encargado de alentar la fiesta del fútbol, que ha tenido animadores variopintos: desde animales hasta extraterrestres, pasando por frutas. ¿Quieres recordar con nosotros las mascotas de los mundiales? ¿Cuál es tu favorita? Acompáñanos en este video.