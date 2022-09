ANÁLISIS | Las advertencias de EE.UU. contra las amenazas nucleares de Putin son un hecho preocupante para el mundo

¿Usaría Rusia armas nucleares para derrotar a Ucrania? 2:52

(CNN) -- Que Estados Unidos se vea obligado a advertir a Rusia públicamente, y en términos más estridentes en privado, que no use armas nucleares es una señal de cuán peligrosa se ha vuelto la batalla por Ucrania, y cuánto más riesgosa podría volverse.

La guerra se encuentra en una nueva fase crítica. Las fuerzas de Kyiv obtuvieron victorias en el este utilizando miles de millones de dólares en armas proporcionadas por Occidente y el presidente ruso, Vladimir Putin, respondió enviando miles de hombres más al frente.

Ante la creciente presión política en casa, el aislamiento en el extranjero y las humillaciones en el campo de batalla, el líder ruso intensificó su política nuclear la semana pasada al advertir que podría usar todos los sistemas de armas disponibles si consideraba que la integridad territorial de Rusia estaba amenazada.



Pero el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, emitió una ominosa advertencia pública a Putin el domingo.

"Si Rusia cruza esta línea, habrá consecuencias catastróficas para Rusia. Estados Unidos responderá de manera decisiva", dijo Sullivan en "Meet the Press" de NBC. Agregó que en los canales privados, la advertencia de Estados Unidos había sido más dura, pero se negó a trazar líneas rojas para mantener abiertos esos contactos y evitar "un ojo por ojo retórico".

El secretario de Estado Antony Blinken reforzó ese mensaje en "60 Minutes" de CBS en otra señal de que Washington está agregando cada vez más un elemento público a su presión privada sobre el Kremlin sobre este tema.

"Es muy importante que Moscú escuche de nosotros y sepa de nosotros que las consecuencias serían horribles", dijo Blinken.

La retórica de Putin fue un recordatorio de que cuanto mejor vaya la guerra para Ucrania, más necesitará Occidente para mantener la calma, especialmente si el líder ruso se encajona más y trata de asustar a sus enemigos con la mejor ventaja de Rusia: su arsenal nuclear.

Muchos observadores occidentales creen que Putin está fanfarroneando y que existen razones estratégicas para que Moscú se detenga antes de dar este fatídico paso. No hay informes públicos de que el Kremlin esté preparando su inventario de armas nucleares en el campo de batalla para su uso o que haya cambiado la postura de sus misiles estratégicos internacionales. Y Putin ha jugado la carta nuclear antes en el conflicto en un aparente esfuerzo por asustar al público occidental y fracturar el apoyo a Kyiv en la alianza transatlántica.

Pero al mismo tiempo, el líder ruso se ha metido de lleno en una guerra que no puede permitirse perder pero en la que cada vez le va peor a Rusia, como demostró la movilización nacional parcial de la semana pasada. Está en un rincón, una realidad que puede explicar su regreso a las tácticas de miedo nuclear. Y aunque la posición política de Putin no parece amenazada de inmediato, se enfrenta a una creciente disidencia interna y parece consumido por una furia contra Estados Unidos y Occidente que es vehemente incluso para él.

Putin está dirigido por un sentido de misión histórica arraigado en el deseo de restaurar el respeto por Rusia como una gran civilización. Ya ha mostrado una cruel indiferencia hacia la vida humana y civil en Ucrania. Tales condiciones significan que el pensamiento estratégico claro y las decisiones racionales no pueden darse por sentadas, especialmente desde que el despiadado sentido de la precaución del líder ruso lo abandonó con su liderazgo imprudente de la guerra en Ucrania.

Y, de manera preocupante, Blinken admitió que queda por ver si la cadena de mando nuclear de Rusia funcionaría si los altos mandos militares quisieran prevenir cualquier intento de Putin de usar armas nucleares.

"Ese es el talón de Aquiles de las autocracias en cualquier parte: por lo general, no hay nadie que tenga la capacidad o la voluntad de decirle la verdad al poder. Y parte de la razón, creo, es que Rusia se ha metido en el lío en el que está metida es porque no hay nadie en el sistema que le diga efectivamente a Putin que está haciendo lo incorrecto".

Un mensaje crudo de EE.UU.

Es en esta atmósfera peligrosa que Washington emitió su advertencia, diseñada para disuadir a Putin de un ciclo de escalada que podría aumentar el riesgo que podría considerar, o al menos amenazar con el uso, de un arma nuclear táctica de rendimiento limitado en Ucrania para compensar el fracaso de sus militares en un conflicto convencional. El mensaje de EE.UU. también parecía destinado a quienes rodean al líder ruso, en puestos de alto nivel en las agencias militares o de inteligencia, por ejemplo, que pueden estar en condiciones de influir en su pensamiento o bloquear su capacidad para llevar a cabo sus amenazas.

CNN ha informado que Estados Unidos ha estado advirtiendo en privado a Rusia contra cualquier uso de un dispositivo nuclear durante varios meses. El Departamento de Estado estuvo involucrado y Washington también utilizó canales de inteligencia para comunicarse con Moscú durante la guerra, dijo una fuente.

No se ha detallado cuáles serían las consecuencias catastróficas que Sullivan mencionó. Pero dada la magnitud de cualquier uso de armas nucleares, muchos expertos militares y diplomáticos argumentan que una respuesta tendría que ser mucho más dura que otra ronda de sanciones a la ya debilitada economía rusa. El impacto humanitario y ambiental de usar incluso un dispositivo nuclear de rendimiento limitado superaría el horror y la carnicería civil que ya se desató en Ucrania. Y su uso también llevaría al mundo a través de un peligroso umbral estratégico y establecería un precedente para el uso de armas nucleares para cambiar la ecuación en los conflictos convencionales, lo que podría causar que otros estados rebeldes se apresuren a obtener tal capacidad.

Dado lo que está en juego, algunos observadores occidentales creen que la OTAN no tendría más remedio que considerar la intervención directa en el conflicto de Ucrania que el presidente Joe Biden siempre ha tratado desesperadamente de evitar, quizás utilizando el poder aéreo contra las fuerzas rusas. Tal movimiento sería uno de los momentos más peligrosos en la historia de los enfrentamientos de Estados Unidos con Moscú. Se correría el riesgo de desencadenar otro ciclo peligroso de escalada que podría conducir a un conflicto desastroso entre EE.UU. y Rusia, las principales potencias nucleares del mundo, que afortunadamente se mantuvo a raya durante toda la Guerra Fría, un período de 40 años en el que el planeta vivió bajo la sombra del Armagedón.

Esa posibilidad, por ahora, parece muy lejana y necesitaría que muchas cosas salieran mal y que se pasaran por alto muchas rampas de salida. Un objetivo potencial de la diplomacia estadounidense a corto plazo también podría ser presionar a naciones como China e India, que aún tienen relaciones viables con Rusia, para transmitir el tipo de ostracismo global que Moscú podría enfrentar en caso de usar su arsenal nuclear.

Aún así, la imagen del principal asesor de política exterior del presidente advirtiendo a Moscú de las consecuencias del uso de armas nucleares en medio de lo que efectivamente es una guerra de poder en Europa entre Occidente y el Kremlin es una señal aleccionadora de la gravedad de la situación.

Leer la mente de Putin

La advertencia de Putin de que no estaba mintiendo sobre su voluntad de usar armas nucleares si, en su percepción, Rusia se encontrara bajo ataque ha desencadenado especulaciones públicas y privadas sobre lo que está impulsando su pensamiento.

La celebración de lo que Occidente considera referéndums falsos en áreas capturadas de Ucrania plantea la posibilidad de que Putin pueda considerar los ataques ucranianos utilizando armas proporcionadas por Occidente en tales áreas como un ataque a la propia Rusia.

En parte como resultado, el analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN, John Miller, informó la semana pasada que nadie en la comunidad de inteligencia de EE.UU. está poniendo a cero la posibilidad de que Putin pueda usar un arma nuclear. Los analistas de inteligencia han pasado años evaluando cómo se desarrollarían las fuerzas psicológicas que trabajan en Putin si un líder obsesionado con parecer fuerte comenzara a parecer débil, informó Miller. Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, le dijo a Jake Tapper de CNN la semana pasada que los efectos del aislamiento de covid-19 y el profundo resentimiento hacia Occidente estaban influyendo en la errática toma de decisiones de Putin en Ucrania.

Pero la nueva primera ministra británica, Liz Truss, desdeñó las advertencias de Putin en una entrevista con Tapper en el programa "State of the Union" de CNN el domingo. Truss, que ha utilizado una postura dura contra Putin como vehículo para construir su propia credibilidad política, casi incitó al presidente ruso, diciendo que los ucranianos habían sido "más listos que él". Y advirtió que Occidente debe continuar "siendo decidido", y agregó: "No ponemos atención al ruido de sables que escuchamos de Putin, y continuaremos apoyando a los ucranianos hasta el final".

Pero otro líder europeo que conoce bien a Putin, el presidente Sauli Niinistö de Finlandia, advirtió el domingo sobre un momento peligroso ahora que el líder ruso ahora había invertido tanta credibilidad en una guerra que se ha vuelto contra él en las últimas semanas.

"Ha apostado todo", dijo Niinistö a Fareed Zakaria de CNN.

“Él es un luchador, por lo que es muy difícil verlo aceptando cualquier tipo de derrota y esto seguramente hace que la situación sea muy crítica”.

La imposibilidad de que Putin, por razones históricas, personales y políticas, admita que fracasó en Ucrania ha llevado al mundo a un momento potencialmente peligroso.