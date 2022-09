EE.UU. advirtió a Rusia en privado sobre el uso de armas nucleares contra Ucrania durante varios meses

"No estoy fanfarroneando", dice Putin sobre armas nucleares 0:25

Washington (CNN) -- Estados Unidos comunicó en privado a Rusia durante los últimos meses que habrá consecuencias si Moscú decide utilizar un arma nuclear en la guerra en Ucrania, según funcionarios estadounidenses.



Se desconoce cómo o cuándo se enviaron las advertencias. El Departamento de Estado estuvo involucrado, según un funcionario. El gobierno de Joe Biden también se ha apoyado en gran medida en los canales de inteligencia para comunicar mensajes sensibles a Moscú a lo largo de la guerra de Rusia en Ucrania, incluyendo recientemente en las negociaciones sobre los estadounidenses detenidos injustamente.

Las advertencias, de las que informó por primera vez The Washington Post, se producen en un momento en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha amenazado una vez más con recurrir a las armas nucleares en medio de una serie de vergonzosos reveses en el campo de batalla en Ucrania. En un discurso pronunciado el miércoles, advirtió que "en caso de amenaza a la integridad territorial de nuestro país y para defender a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda haremos uso de todos los sistemas de armas de que disponemos. No es un juego".

Funcionarios estadounidenses han subrayado que no es la primera vez que Putin amenaza con recurrir a las armas nucleares desde el inicio de su invasión de Ucrania en febrero, aunque algunos analistas han visto esta amenaza como más específica e intensa que la retórica pasada del presidente de Rusia.

Estados Unidos también ha tratado de disuadir a Rusia de utilizar un arma nuclear en advertencias públicas en el pasado y ha hecho de esta cuestión un tema de las observaciones en la Asamblea General de la ONU esta semana en Nueva York. El secretario de Estado Antony Blinken dijo el jueves que las "temerarias amenazas nucleares de Rusia deben cesar inmediatamente".

El presidente de EE.UU., Joe Biden, en su aparición en el programa "60 Minutes" de la CBS la semana pasada, dijo que su mensaje a Putin en caso de que estuviera considerando el uso de armas nucleares era: "No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas".

publicidad

La reacción de Estados Unidos sería "consecuente" pero dependería "del alcance de lo que hagan", dijo Biden, sin dar más detalles.

Por ahora, altos funcionarios de la CIA han dicho públicamente que no han registrado señales de que Rusia se esté preparando para usar armas nucleares. Pero a algunos analistas militares les preocupa que Rusia intente utilizar una de las llamadas armas nucleares tácticas, o de campo de batalla, en respuesta a su desempeño en Ucrania, una táctica que a veces se denomina "escalar para desescalar". Los funcionarios de inteligencia creen que Putin probablemente solo recurriría a esa opción si sintiera que Rusia o su régimen están en peligro existencial, y no está claro si sentiría que perder su guerra en Ucrania encajaría en esa descripción.