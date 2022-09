Atascos y desesperación en la frontera mientras algunos rusos huyen de la 'movilización parcial' de Putin

Impactantes imágenes de movilización de reservistas en Rusia 0:52

(CNN) -- La "movilización parcial" de ciudadanos de Vladimir Putin para su guerra en Ucrania ya ha puesto en marcha cambios radicales para muchos rusos, a medida que los reclutas se despiden emocionalmente de sus familias, mientras que otros intentan huir, luchando por cruzar la frontera terrestre o comprar boletos para salir por aire.

Para muchos de los que se van, la razón es la misma: evitar ser reclutados para el ataque brutal y vacilante de Putin contra la vecina Ucrania. Pero las circunstancias que rodean sus decisiones, y las dificultades de salir de casa, son profundamente personales para cada uno.

Para Iván, un hombre que dijo ser oficial de las reservas de Rusia y salió de su país rumbo a Belarús el jueves, la motivación era clara: "No apoyo lo que está pasando, así que decidí que tenía que irme de inmediato", le dijo a CNN.

"Sentí que las puertas se estaban cerrando y si no me iba de inmediato, es posible que no pudiera irme más tarde", dijo Iván, y agregó que estaba pensando en un amigo cercano en casa con dos niños pequeños que, a diferencia de él, no pudo empacar e irse.

Alexey, un joven de 29 años que llegó a Georgia desde Rusia en autobús el jueves, le dijo a CNN que la decisión se debió en parte a sus raíces.

"(La mitad de) mi familia es ucraniana... No estoy en reservas ahora, para esta ola de movilización, pero creo que si esto continúa, todos los hombres estarán calificados", dijo.

Putin declaró el miércoles que se reclutarían 300.000 reservistas, ya que Moscú busca reponer las fuerzas mermadas después de una exitosa contraofensiva de Kyiv este mes. La medida está destinada a cambiar el alcance de la invasión de Rusia de una ofensiva librada en gran parte por voluntarios a una que involucra a una franja más grande de su población.

El anuncio desató un problema para algunos rusos, con conversaciones en las redes sociales en plataformas como Telegram que estallaron con personas que intentaban desesperadamente descubrir cómo conseguir asientos en los vehículos que se dirigían a las fronteras, y algunos incluso hablaron sobre ir en bicicleta.

Se formaron largas filas de tráfico en los cruces fronterizos terrestres hacia varios países, según imágenes de video. Las imágenes en los sitios web de los medios kazajos parecían mostrar vehículos retrocediendo cerca de la frontera entre Rusia y Kazajstán. En uno, publicado por el medio de comunicación kazajo Tengri News, se puede escuchar a una persona diciendo que su vehículo ha estado "parado durante 10 horas" en la región rusa de Saratov, mientras intentan llegar a Kazajstán.

"Autos sin fin. Todos corren. Todos huyen de Rusia", se puede escuchar decir a la persona en el video. CNN no puede verificar los videos de forma independiente.

El jueves, el Comité de Seguridad Nacional de Kazajistán emitió un comunicado en el que decía que las fronteras estaban "bajo un control especial" pero operando normalmente en medio de un "aumento en el número de ciudadanos extranjeros" que ingresan al país. La cantidad de vehículos de pasajeros que ingresan a Kazajstán desde Rusia aumentó un 20% desde el 21 de septiembre, dijo el Comité Estatal de Ingresos del país en una declaración separada.

En la frontera oriental de Finlandia con Rusia, el tráfico se intensificó durante la noche del jueves, según la guardia fronteriza finlandesa. Más temprano ese día, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, dijo al parlamento que su gobierno estaba listo para tomar medidas para poner fin al turismo ruso y al tránsito a través de Finlandia, según la emisora pública finlandesa Yle.

Muchos de los que se iban parecían ser hombres. Las mujeres no forman parte del servicio militar obligatorio de Rusia.

Los sitios web de las agencias de viajes también mostraron un aumento dramático en la demanda de vuelos a lugares donde los rusos no necesitan visa. Los sitios web de venta de vuelos indican que los vuelos directos a esos países se agotaron al menos hasta el viernes, mientras que los informes anecdóticos indicaron que las personas tenían problemas para encontrar formas de irse mucho más allá de ese período de tiempo.

Al menos dos rusos que abandonaron el país, uno por tierra y otro por aire, le dijeron a CNN que las autoridades rusas estaban interrogando a los hombres que partían, con preguntas que incluían si habían tenido entrenamiento militar y otras sobre Rusia y Ucrania.

"Era como un control de pasaporte normal, pero todos los hombres en la cola fueron detenidos y les hicieron preguntas adicionales. Nos llevaron a un grupo a una habitación y nos hicieron preguntas principalmente sobre (nuestro) (entrenamiento) militar", le dijo a CNN Vadim, un ruso que llegó a Georgia por vía aérea.

Comienza la movilización

Dentro de las fronteras de Rusia, la movilización de la que algunos pretendían escapar parecía estar ya en marcha.

Videos en las redes sociales mostraron la primera fase de la movilización parcial en varias regiones rusas, especialmente en el Cáucaso y el Lejano Oriente, lejos de las ricas áreas metropolitanas de Rusia.

En la ciudad rusa de Neryungi, en el Lejano Oriente, las familias se despidieron de un gran grupo de hombres mientras abordaban los autobuses, como se ve en las imágenes publicadas en un canal de video comunitario. Muchas personas están visiblemente emocionadas en el video, incluida una mujer llorando y abrazando a su esposo para despedirse, mientras él toma la mano de su hija desde la ventana del autobús.

Otro muestra a un grupo de unos 100 soldados recién movilizados esperando en el aeropuerto de Magadan en el Lejano Oriente ruso, junto a un avión de transporte. Los videos de Telegram mostraron otro grupo de hombres movilizados esperando transporte, supuestamente en Amginskiy Uliss en la región de Yakutiya, un vasto territorio siberiano.

Mucho más cerca de la frontera con Ucrania, una multitud se reunió cerca de la ciudad de Belgorod para despedir a un grupo de hombres recién movilizados. Mientras suben a un autobús, un niño grita "¡Adiós, papá!" y comienza a llorar. CNN no ha podido verificar de forma independiente los videos.

En otras escenas que circulan en las redes sociales, las tensiones en torno a la conscripción aumentaron.

En Daguestán, en el Cáucaso, estalló una furiosa discusión en una oficina de alistamiento, según un video. Una mujer dijo que su hijo había estado peleando desde febrero. Cuando un hombre le dijo que no debería haberlo enviado, ella respondió: "Tu abuelo luchó para que pudieras vivir", a lo que el hombre respondió: "Antes era la guerra, ahora es la política".

Desafío y detención

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó el jueves a los rusos a protestar contra la movilización militar parcial.

Miles de soldados rusos "murieron en esta guerra en seis meses. Decenas de miles están heridos y mutilados. ¿Quieren más? ¿No? Entonces protesta. Contraataca. Huye. O ríndete al cautiverio ucraniano. Estas son opciones para que sobrevivas, dijo Zelensky en su vídeo discurso diario a su país.

Dirigiéndose a las protestas contra la guerra que estallaron en Rusia el miércoles, el líder ucraniano dijo: "(El pueblo ruso) entiende que ha sido engañado".

Pero la disidencia generalmente se aplasta rápidamente en Rusia y las autoridades han impuesto más restricciones a la libertad de expresión luego de la invasión de Ucrania.

La policía reprimió rápidamente las manifestaciones del miércoles, que en su mayoría eran protestas a pequeña escala. Más de 1.300 personas fueron detenidas por las autoridades en al menos 38 ciudades, según el grupo de monitoreo independiente OVD-Info.

Algunos de esos manifestantes fueron reclutados inmediatamente por el ejército después de sus arrestos, según la portavoz del grupo, Maria Kuznetsova, quien le dijo a CNN por teléfono el miércoles que al menos cuatro estaciones de policía en Moscú estaban reclutando a algunos de los manifestantes arrestados.

A principios de esta semana, la cámara baja del parlamento de Rusia, la Duma estatal, enmendó la ley sobre el servicio militar y fijó la pena de prisión en hasta 15 años por la violación de los deberes del servicio militar, como la deserción y la evasión del servicio, según la agencia de noticias estatal TASS.

Ivan, el reservista que habló con CNN después de dejar el país esta semana, describió el sentimiento de desesperanza que sienten muchos en Rusia a raíz de los recientes acontecimientos.

"Se siente mal porque muchos de mis amigos, mucha gente no apoya la guerra y se sienten amenazados por lo que está pasando, y no hay una forma democrática de detener esto realmente, ni siquiera de expresar su protesta", dijo.

Yulia Kesaieva, Lauren Kent, Sugam Pokharel y Anastasia Graham Yooll contribuyeron a este informe.