La Asamblea General de la ONU vota pedir al Consejo de Seguridad reconsiderar la membresía palestina

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, habla durante una sesión especial en la sede de la ONU en Nueva York, el 10 de mayo. (Foto: Charly Triballeau/AFP/Getty Images).

(CNN) -- Una resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que pide al Consejo de Seguridad de la ONU reconsiderar la membresía palestina en la ONU, fue aprobada este viernes con 143 votos a favor, nueve votos en contra y 25 abstenciones.

La resolución pide al Consejo de Seguridad que "reconsidere el asunto favorablemente" y subraya que se conceda al Gobierno Autónomo Palestino la membresía de la ONU, diciendo que "el Estado de Palestina está calificado para ser miembro de la Organización de las Naciones Unidas".

Antes del inicio de la sesión de la Asamblea General de la ONU, la misión de Estados Unidos ante la ONU indicó que si se adoptaba la resolución y se enviaba la solicitud de membresía al Consejo de Seguridad, Estados Unidos la vetaría nuevamente, diciendo: "Esperamos un resultado similar al que ocurrió en abril".

La misión estadounidense dijo que el Gobierno Autónomo Palestino no cumple con los criterios para ser miembro de la ONU y que la resolución no resuelve las preocupaciones planteadas anteriormente sobre la membresía palestina.

En abril, el Gobierno Autónomo Palestino relanzó su solicitud de adhesión y, ese mismo mes, Estados Unidos vetó el intento palestino de alcanzar el estatus de miembro. En la votación en el Consejo de Seguridad hubo 12 miembros a favor y uno en contra, además del veto de Estados Unidos. Israel elogió el veto de Estados Unidos, calificando la candidatura palestina como una "propuesta vergonzosa", mientras que la presidencia del Gobierno Autónomo Palestino calificó el veto de "injusto, inmoral e injustificado".

En septiembre de 2011, el Gobierno Autónomo Palestino no logró que la ONU lo reconociera como Estado miembro independiente. Un año después, la ONU decidió que el estatus de "entidad observadora no miembro" del Gobierno Autónomo Palestino se cambiaría a "Estado observador no miembro", similar al Vaticano.

El emotivo discurso del embajador palestino

En un conmovedor discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) este viernes antes de una votación crucial en el organismo, el embajador palestino Riyad Mansour habló apasionadamente sobre la difícil situación de su pueblo, destacando la grave situación en Gaza.

En la sesión de la AGNU se votó un proyecto de resolución en el que se pedía al Consejo de Seguridad de la ONU que reconsiderara la candidatura de la Autoridad Palestina a la ONU, que fue aprobada con 143 votos a favor.

Al referirse a las protestas en curso en la Universidad de Columbia, Mansour hizo una breve pausa.

"Nuestra bandera ondea alta y orgullosa en Palestina y en todo el mundo, y en el campus de la Universidad de Columbia. Se ha convertido en un símbolo para todos aquellos que creen en la libertad y es gobernada con justicia por todos aquellos que ya no pueden permanecer de brazos cruzados ante una injusticia tan absoluta", dijo Mansour.

"Mientras hablamos, 1,4 millones de palestinos en Rafah se preguntan si sobrevivirán hoy", declaró, expresando la profunda incertidumbre a la que se enfrentan muchos en la región.

Mansour afirmó la resistencia palestina, señalando la importancia simbólica de su bandera ondeando orgullosa tanto en los Territorios Palestinos como en todo el mundo, incluso en la Universidad de Columbia.

Subrayó la urgente necesidad de solidaridad mundial en apoyo de Gaza, haciendo hincapié en que, si bien los palestinos no desaparecerán, las vidas perdidas y las cicatrices infligidas no pueden deshacerse.

La reacción de Israel